Лучшие выступления синхронистов на FINA-2017
15:4424.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых наград чемпионата мира по водным видам спорта.
Сборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых наград чемпионата мира по водным видам спорта.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПоследними чемпионами мира в синхронном плавании — теперь оно официально будет артистическим — стал российский микст-дуэт Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.
Последними чемпионами мира в синхронном плавании — теперь оно официально будет артистическим — стал российский микст-дуэт Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в групповых соревнованиях по синхронному плаванию, во время церемонии награждения на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Спортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в групповых соревнованиях по синхронному плаванию, во время церемонии награждения на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной КНР выступают с произвольной программой в финале среди групп.
Спортсменки сборной КНР выступают с произвольной программой в финале среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Светлана Колесниченко во время этого турнира стала двукратной чемпионкой мира в соло.
Россиянка Светлана Колесниченко во время этого турнира стала двукратной чемпионкой мира в соло.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПроизвольная программа сборной России в финале соревнований по синхронному плаванию среди групп.
Произвольная программа сборной России в финале соревнований по синхронному плаванию среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Японии выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях среди групп.
Спортсменки сборной Японии выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИсполнение технической программы итальянского дуэта в финальных соревнованиях.
Исполнение технической программы итальянского дуэта в финальных соревнованиях.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДуэт россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич взял золото чемпионата как в технической, так и в произвольной программе.
Дуэт россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич взял золото чемпионата как в технической, так и в произвольной программе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Мексики выступают с произвольной программой в финале соревнований среди групп.
Спортсменки сборной Мексики выступают с произвольной программой в финале соревнований среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПроизвольная программа микст-дуэта Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.
Произвольная программа микст-дуэта Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмена из Австрии Василики Александри выполняет техническую программу в соревнованиях по синхронному плаванию.
Спортсмена из Австрии Василики Александри выполняет техническую программу в соревнованиях по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИтальянцы Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.
Итальянцы Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной КНДР во время разминки в финале технической программы групповых соревнований.
Спортсменки сборной КНДР во время разминки в финале технической программы групповых соревнований.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВыполнение технической программы японок Юми Адачи и Ацуси Абе.
Выполнение технической программы японок Юми Адачи и Ацуси Абе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмены из Канады Изабель Рамплин и Рене Робер Превос выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.
Спортсмены из Канады Изабель Рамплин и Рене Робер Превос выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПроизвольная программа французской сборной по синхронному плаванию.
Произвольная программа французской сборной по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян из КНР выступают с технической программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди дуэтов.
Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян из КНР выступают с технической программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВыполнение технической программы дуэта из Японии Маи Накамуры и Юкико Инуи в финале соревнований.
Выполнение технической программы дуэта из Японии Маи Накамуры и Юкико Инуи в финале соревнований.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Италии выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию.
Спортсменки сборной Италии выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. Последний комплект наград по синхронному плаванию на турнире был разыгран 22 июля. Самые яркие выступления синхронисток — в фотоленте Ria.ru.
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