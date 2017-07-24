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Лучшие выступления синхронистов на FINA-2017

15:4424.07.2017
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Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (Россия) выступают в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной КНР выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Светлана Колесниченко (Россия) выступает с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной Японии выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
Констанца Ферро и Линда Черутти (Италия) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (Россия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной Мексики выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (Россия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Василики Александри (Австрия) выступает с технической программой в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Джордже Минисини и Марианджела Перрупато (Италия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной КНДР во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Юми Адачи и Ацуси Абе (Япония) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Изабель Рамплин и Рене Робер Превос (Канада) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной Франции выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян (КНР) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Маи Накамура и Юкико Инуи (Япония) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
Спортсменки сборной Италии выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых наград чемпионата мира по водным видам спорта.Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Сборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых наград чемпионата мира по водным видам спорта.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПоследними чемпионами мира в синхронном плавании — теперь оно официально будет артистическим — стал российский микст-дуэт Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.Михаэла Каланча и Александр Мальцев (Россия) выступают в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Последними чемпионами мира в синхронном плавании — теперь оно официально будет артистическим — стал российский микст-дуэт Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в групповых соревнованиях по синхронному плаванию, во время церемонии награждения на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Спортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в групповых соревнованиях по синхронному плаванию, во время церемонии награждения на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной КНР выступают с произвольной программой в финале среди групп.Спортсменки сборной КНР выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной КНР выступают с произвольной программой в финале среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Греции во время разминки.Спортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной Греции во время разминки.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Светлана Колесниченко во время этого турнира стала двукратной чемпионкой мира в соло.Светлана Колесниченко (Россия) выступает с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянка Светлана Колесниченко во время этого турнира стала двукратной чемпионкой мира в соло.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПроизвольная программа сборной России в финале соревнований по синхронному плаванию среди групп.Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Произвольная программа сборной России в финале соревнований по синхронному плаванию среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Японии выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях среди групп.Спортсменки сборной Японии выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной Японии выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИсполнение технической программы итальянского дуэта в финальных соревнованиях.Констанца Ферро и Линда Черутти (Италия) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Исполнение технической программы итальянского дуэта в финальных соревнованиях.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДуэт россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич взял золото чемпионата как в технической, так и в произвольной программе.Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (Россия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Дуэт россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич взял золото чемпионата как в технической, так и в произвольной программе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Мексики выступают с произвольной программой в финале соревнований среди групп.Спортсменки сборной Мексики выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной Мексики выступают с произвольной программой в финале соревнований среди групп.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПроизвольная программа микст-дуэта Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.Михаэла Каланча и Александр Мальцев (Россия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Произвольная программа микст-дуэта Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмена из Австрии Василики Александри выполняет техническую программу в соревнованиях по синхронному плаванию.Василики Александри (Австрия) выступает с технической программой в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмена из Австрии Василики Александри выполняет техническую программу в соревнованиях по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИтальянцы Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.Джордже Минисини и Марианджела Перрупато (Италия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Итальянцы Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной КНДР во время разминки в финале технической программы групповых соревнований.Спортсменки сборной КНДР во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной КНДР во время разминки в финале технической программы групповых соревнований.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВыполнение технической программы японок Юми Адачи и Ацуси Абе.Юми Адачи и Ацуси Абе (Япония) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Выполнение технической программы японок Юми Адачи и Ацуси Абе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмены из Канады Изабель Рамплин и Рене Робер Превос выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.Изабель Рамплин и Рене Робер Превос (Канада) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмены из Канады Изабель Рамплин и Рене Робер Превос выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПроизвольная программа французской сборной по синхронному плаванию.Спортсменки сборной Франции выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Произвольная программа французской сборной по синхронному плаванию.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян из КНР выступают с технической программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди дуэтов.Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян (КНР) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян из КНР выступают с технической программой в финале соревнований по синхронному плаванию среди дуэтов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВыполнение технической программы дуэта из Японии Маи Накамуры и Юкико Инуи в финале соревнований.Маи Накамура и Юкико Инуи (Япония) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Выполнение технической программы дуэта из Японии Маи Накамуры и Юкико Инуи в финале соревнований.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Италии выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию.Спортсменки сборной Италии выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной Италии выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию.
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Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. Последний комплект наград по синхронному плаванию на турнире был разыгран 22 июля. Самые яркие выступления синхронисток — в фотоленте Ria.ru.
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