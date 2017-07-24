Супергерои и злодеи на фестивале Comic-Con

Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con проходил в Сан-Диего с 20 по 23 июля. Ежегодно тут собираются фанаты многочисленных комиксов, видеоигр, аниме и сериалов. Например Брианна Файрфлай на Comic-2017 изображает сумасшедшего ученого по имени Рик из мультсериала "Рик и Морти".