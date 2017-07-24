В Калифорнии прошел международный фестиваль поп-культуры Comic-Con. Любители комиксов и мультсериалов — в фотоленте Ria.ru.
Супергерои и злодеи на фестивале Comic-Con
14:1624.07.2017
(обновлено: 14:26 24.07.2017)
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© AFP 2017 / Bill WechterМеждународный фестиваль поп-культуры Comic-Con проходил в Сан-Диего с 20 по 23 июля. Ежегодно тут собираются фанаты многочисленных комиксов, видеоигр, аниме и сериалов. Например Брианна Файрфлай на Comic-2017 изображает сумасшедшего ученого по имени Рик из мультсериала "Рик и Морти".
Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con проходил в Сан-Диего с 20 по 23 июля. Ежегодно тут собираются фанаты многочисленных комиксов, видеоигр, аниме и сериалов. Например Брианна Файрфлай на Comic-2017 изображает сумасшедшего ученого по имени Рик из мультсериала "Рик и Морти".
© AFP 2017 / Bill WechterАнна Леанзо из Вирджинии изображает Эша из фильма "Зловещие мертвецы", а ее дочь Джина переоделась в Лилит - персонажа компьютерной игры Borderlands ("Пограничье").
Анна Леанзо из Вирджинии изображает Эша из фильма "Зловещие мертвецы", а ее дочь Джина переоделась в Лилит - персонажа компьютерной игры Borderlands ("Пограничье").
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloЗомби во время представления нового сезона сериала "Ходячие мертвецы".
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Зомби во время представления нового сезона сериала "Ходячие мертвецы".
© AFP 2017 / Bill WechterПятилетняя Грейси Хансен, одетая в костюм Суперженщины, фотографирует Мэдди Риз в костюме Золушки и ее бабушку Эйлин Делани, изображающую фею-крестную.
Пятилетняя Грейси Хансен, одетая в костюм Суперженщины, фотографирует Мэдди Риз в костюме Золушки и ее бабушку Эйлин Делани, изображающую фею-крестную.
© REUTERS / Mike BlakeУчастник Comic-Con, одетый в костюм суперзлодея Электро - врага Человека-Паука и Сорвиголовы.
Участник Comic-Con, одетый в костюм суперзлодея Электро - врага Человека-Паука и Сорвиголовы.
© AFP 2017 / Bill WechterУчастница Comic-Con в костюме Загадочника - суперзлодея из комиксов о Бэтмене.
Участница Comic-Con в костюме Загадочника - суперзлодея из комиксов о Бэтмене.
© AFP 2017 / Bill WechterАлекс Уолдрон изображает главную сподвижницу Джокера, героиню комиксов Харли Квинн.
Алекс Уолдрон изображает главную сподвижницу Джокера, героиню комиксов Харли Квинн.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloМэган Томпсон, одетая как героиня веб-сериала Critical Role ("Важная роль") Кейлет.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Мэган Томпсон, одетая как героиня веб-сериала Critical Role ("Важная роль") Кейлет.
© REUTERS / Mike BlakeГости Comic-Con фотографируются с персонажами мульсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
Гости Comic-Con фотографируются с персонажами мульсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloУчастники презентации нового фан-клуба принцессы Леи из "Звездных воин" в костюмах джав - гуманоидов с планеты Татуин.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Участники презентации нового фан-клуба принцессы Леи из "Звездных воин" в костюмах джав - гуманоидов с планеты Татуин.
© AFP 2017 / Bill WechterШтурмовики из "Звездных войн" и Катрина Шепард, изображающая героиню японского мультсериала "Югио!"
Штурмовики из "Звездных войн" и Катрина Шепард, изображающая героиню японского мультсериала "Югио!"
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloГерои мультсериала "Могучие Рейнджеры".
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Герои мультсериала "Могучие Рейнджеры".
© AFP 2017 / Bill WechterУчастник Comic-Con Крис Крейг изображает Эша из фильма "Зловещие мертвецы 2".
Участник Comic-Con Крис Крейг изображает Эша из фильма "Зловещие мертвецы 2".
© AFP 2017 / Bill WechterДжон и Мишель Пина на Comic-Con нарядились в костюмы персонажей комиксов Marvel - супергероя Серебряного Серфера и его жену.
Джон и Мишель Пина на Comic-Con нарядились в костюмы персонажей комиксов Marvel - супергероя Серебряного Серфера и его жену.
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