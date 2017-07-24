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"Спутники жизни" на фестивале в Москве

11:5124.07.2017
(обновлено: 12:10 24.07.2017)
01780
Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участник фестиваля собак и людей Спутники жизни (собака-поводырь) в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участники выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участница фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участник фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФестиваль "Спутники жизни", посвященный дружбе между человеком и животным, прошел в воскресенье на главной сцене парка "Измайловский".Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Спутники жизни", посвященный дружбе между человеком и животным, прошел в воскресенье на главной сцене парка "Измайловский".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОрганизаторами мероприятия стали ПКиО "Измайловский", клуб "Лицей", Благотворительный фонд защиты животных "Лапы в руки" и Юлия Дьякова, представляющая Фонд развития зоогуманизма "Добрый мир".Участник фестиваля собак и людей Спутники жизни (собака-поводырь) в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Организаторами мероприятия стали ПКиО "Измайловский", клуб "Лицей", Благотворительный фонд защиты животных "Лапы в руки" и Юлия Дьякова, представляющая Фонд развития зоогуманизма "Добрый мир".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВо время фестиваля была организована выставка животных из московских приютов, которые могли в тот же день обрести новых хозяев.Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Во время фестиваля была организована выставка животных из московских приютов, которые могли в тот же день обрести новых хозяев.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСреди приютских животных не редко встречаются породистые собаки и кошки, большинство из них уже когда-то имели свой дом, однако были выброшены на улицу людьми.Участники выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Среди приютских животных не редко встречаются породистые собаки и кошки, большинство из них уже когда-то имели свой дом, однако были выброшены на улицу людьми.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ Измайловском парке были организованы шоу-программа собак-поводырей, лекции и мастер-классы ветеринаров и грумеров.Участница фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Измайловском парке были организованы шоу-программа собак-поводырей, лекции и мастер-классы ветеринаров и грумеров.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ рамках мероприятия работала благотворительная ярмарка, а также пункт сбора корма и подарков для обитателей приютов и малообеспеченных незрячих владельцев собак-поводырей.Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В рамках мероприятия работала благотворительная ярмарка, а также пункт сбора корма и подарков для обитателей приютов и малообеспеченных незрячих владельцев собак-поводырей.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЧтобы забрать питомца с выставки, гости фестиваля должны были пройти интервью с куратором животного и подписать договор.Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Чтобы забрать питомца с выставки, гости фестиваля должны были пройти интервью с куратором животного и подписать договор.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ течение всего дня на Центральной площади парка работали две фотовыставки, посвященные животным, а также прошел концерт живой музыки.Участники фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В течение всего дня на Центральной площади парка работали две фотовыставки, посвященные животным, а также прошел концерт живой музыки.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКинологи в рамках фестиваля провели показательную дрессировку.Участник фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Кинологи в рамках фестиваля провели показательную дрессировку.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВсего в фестивале приняли участие 60 приютских собак и более 30 кошек.Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Всего в фестивале приняли участие 60 приютских собак и более 30 кошек.
Участники выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве"Спутники жизни" на фестивале в Москве11:5124.07.2017
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В минувшие выходные в Измайловском парке Москвы прошел фестиваль "Спутники жизни".  Собаки и кошки, которые хотя найти новый дом, — в фотоленте Ria.ru.

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