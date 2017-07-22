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Фестиваль "Архстояние" в Калужской области

16:5922.07.2017
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Скейтбордист в доме-рампе на фестивале ландшафтных объектов Архстояние. 22 июля 2017
Фрагмент арт-объекта Вселенский разум на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Посетители у арт-объекта Дом с люстрой на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Арт-объект Ротонда на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Посетители у арт-объекта Конура на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Арт-объект Ленивый зиккурат на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Арт-объект на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце Архстояние
Арт-объект Ротонда на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
Арт-объект Вселенский разум на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФестиваль на просторах арт-парка Никола-Ленивец проходит в 12-й раз. На фото: скейтбордист в доме-рампе.Скейтбордист в доме-рампе на фестивале ландшафтных объектов Архстояние. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Фестиваль на просторах арт-парка Никола-Ленивец проходит в 12-й раз. На фото: скейтбордист в доме-рампе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастникам предложили представить свое видение пространства для жизни. На фото: фрагмент арт-объекта "Вселенский разум".Фрагмент арт-объекта Вселенский разум на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участникам предложили представить свое видение пространства для жизни. На фото: фрагмент арт-объекта "Вселенский разум".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАвторы должны были показать пространство, где могли бы находиться люди, помещение должно было быть всепогодным и компактным и вдохновлять обитателей на постоянный перформанс. На фото: посетители у арт-объекта "Дом с люстрой".Посетители у арт-объекта Дом с люстрой на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Авторы должны были показать пространство, где могли бы находиться люди, помещение должно было быть всепогодным и компактным и вдохновлять обитателей на постоянный перформанс. На фото: посетители у арт-объекта "Дом с люстрой".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОдин из участников - Александр Бродский - превратил бетонные заборы в арт-объект "Вилла ПО – 2". На фото: посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.Посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Один из участников - Александр Бродский - превратил бетонные заборы в арт-объект "Вилла ПО – 2". На фото: посетители у арт-объекта на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ ходе фестиваля проводились различные перформансы. Например, известный андеграундный актер и авангардный художник Пахом пригласил гостей в "Лесную школу Пахома". На фото: арт-объект "Ротонда".Арт-объект Ротонда на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В ходе фестиваля проводились различные перформансы. Например, известный андеграундный актер и авангардный художник Пахом пригласил гостей в "Лесную школу Пахома". На фото: арт-объект "Ротонда".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСергей Катран подготовил перформанс под названием "Дети гениев отдыхают на природе". Смельчаков посадили в тесные бочки, но не позволили спрятаться полностью. На фото: посетители у арт-объекта "Конура".Посетители у арт-объекта Конура на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сергей Катран подготовил перформанс под названием "Дети гениев отдыхают на природе". Смельчаков посадили в тесные бочки, но не позволили спрятаться полностью. На фото: посетители у арт-объекта "Конура".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ течение всего фестиваля в "Кибитке" Юрия Муравицкого кипит жизнь: за прозрачной стеной артисты готовят настоящее театральное представление, премьера которого состоится в последний день. На фото: арт-объект "Ленивый зиккурат".Арт-объект Ленивый зиккурат на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В течение всего фестиваля в "Кибитке" Юрия Муравицкого кипит жизнь: за прозрачной стеной артисты готовят настоящее театральное представление, премьера которого состоится в последний день. На фото: арт-объект "Ленивый зиккурат".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАрхитектурное бюро "Рождественка" также проводит трехдневный перформанс — участникам предложат присоединиться к созданию сада и посадить свое растение.Арт-объект на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Архитектурное бюро "Рождественка" также проводит трехдневный перформанс — участникам предложат присоединиться к созданию сада и посадить свое растение.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: посетители фестиваля.Международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце Архстояние
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На фото: посетители фестиваля.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГостей ожидает музыкальное сопровождение, которое готовит команда культурного центра "Наука и Искусство". На фото: арт-объект "Ротонда".Арт-объект Ротонда на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гостей ожидает музыкальное сопровождение, которое готовит команда культурного центра "Наука и Искусство". На фото: арт-объект "Ротонда".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГлавными действующими лицами станут американский музыкант Huerco S, Rabih Beaini из Ливана и российские исполнители. На фото: арт-объект "Вселенский разум" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние".Арт-объект Вселенский разум на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главными действующими лицами станут американский музыкант Huerco S, Rabih Beaini из Ливана и российские исполнители. На фото: арт-объект "Вселенский разум" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние".
Посетители у арт-объекта Конура на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. 22 июля 2017Фестиваль "Архстояние" в Калужской области16:5922.07.2017
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В Калужской области проходит Международный фестиваль ландшафтных объектов и лэнд-арта "Архстояние". Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru.

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