Во время работы Международного авиационно-космического салона в небе над аэродромом "Раменское" лучшие летчики страны и мира демонстрируют уникальные возможности боевых машин и гражданских воздушных судов. Чудеса высокого пилотажа —в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
Международный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.
На протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.
Пилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМакет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.
Макет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
Выступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.
В четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтуденты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Студенты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Зенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на стенде КРЭТ ознакомился с комплексом новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и медицинским модулем для вертолета Ансат.
Президент России Владимир Путин на стенде КРЭТ ознакомился с комплексом новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и медицинским модулем для вертолета Ансат.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДемонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Демонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.
Выступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАО "НПП "Звезда" на МАКС-2017 представила рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение, кислородное оборудование и костюм летчика.
АО "НПП "Звезда" на МАКС-2017 представила рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение, кислородное оборудование и костюм летчика.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСамый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.
Самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.
Посетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Пилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.
На МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Пилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").
Шестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.
На МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.
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