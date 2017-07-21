"Икона, найденная в Казани, на пепелище, через явление Богоматери 12-летней отроковице, стала символом страны. Эта икона притягивала к себе взоры наших благочестивых предков всякий раз, когда сгущались тучи над Отечеством", — сказал патриарх Московский и всея Руси в день праздника обретения Казанской иконы Божией матери. Как отметили этот праздник на месте тех исторических событий, в Казани — в фотоленте ria.ru
Праздник явления Казанской иконы Божией Матери
16:3821.07.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМитрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в центре) во время крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в центре) во время крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани.
Участники крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКогда по улицам Казани 21 июля проходит традиционный крестный ход, в центе города перекрывают движение по ряду улиц.
Когда по улицам Казани 21 июля проходит традиционный крестный ход, в центе города перекрывают движение по ряду улиц.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкО явлении Казанской иконы известно из описания патриарха Гермогена.В 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. И 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону.
О явлении Казанской иконы известно из описания патриарха Гермогена.В 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. И 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗвонарь во время праздника явления Казанской иконы Божией матери.
Звонарь во время праздника явления Казанской иконы Божией матери.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМитрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани. На дальнем плане - мечеть Кул Шариф.
Участники крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани. На дальнем плане - мечеть Кул Шариф.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкК XIX веку Казанская икона Богородицы стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.
К XIX веку Казанская икона Богородицы стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа месте обретения образа впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой его монахиней стала та самая Матрона, принявшая постриг с именем Мавра.
На месте обретения образа впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой его монахиней стала та самая Матрона, принявшая постриг с именем Мавра.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСвятитель Гермоген, став митрополитом Казанским, в 1594 году написал "Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славного Ея явления образа, иже в Казани".
Святитель Гермоген, став митрополитом Казанским, в 1594 году написал "Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славного Ея явления образа, иже в Казани".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОбщенародное ее почитание началось лишь в Смутное время. Князь Пожарский решил оставить образ в своем войске, а после победы поставил его в своей приходской церкви Введения на Лубянке и предложил установить в честь него в Москве местное празднование в память избавления от поляков.
Общенародное ее почитание началось лишь в Смутное время. Князь Пожарский решил оставить образ в своем войске, а после победы поставил его в своей приходской церкви Введения на Лубянке и предложил установить в честь него в Москве местное празднование в память избавления от поляков.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОбщецерковное почитание иконы началось уже в конце 1620-х годов: когда князь Пожарский собирал войско для освобождения Смоленска, он на свои деньги велел построить на Красной площади в честь Казанской иконы новый храм и перенес в него образ с Лубянки.
Общецерковное почитание иконы началось уже в конце 1620-х годов: когда князь Пожарский собирал войско для освобождения Смоленска, он на свои деньги велел построить на Красной площади в честь Казанской иконы новый храм и перенес в него образ с Лубянки.
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