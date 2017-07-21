Тело лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона было обнаружено 20 июля в его доме в Калифорнии. Музыкант покончил с собой. Солист одной из лучших альтернативных рок-групп 21 века — в фотоленте Ria.ru.
Поговорил с собой: умер лидер Linkin Park Честер Беннингтон
11:5721.07.2017
(обновлено: 11:58 21.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
© AP Photo / Jim CooperГибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
© AP Photo / Jim Cooper
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИменно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
© AP Photo / Chris PizzelloТело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
© AP Photo / Chris Pizzello
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
© REUTERS / Steve Marcus/File PhotoБеннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧерез неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
© AFP 2017 / StringerЧестер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧестер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
© REUTERS / Steve Marcus/File PhotoВ 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
© AP Photo / Invision/ Owen SweeneyГруппа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
© AP Photo / Invision/ Owen Sweeney
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
© AP Photo / Invision/ John ShearerВ общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
© AP Photo / Invision/ John Shearer
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraЧестер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.
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