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Соломенные стадион, лабиринт и мельница в парке развлечений на Ставрополье

12:2520.07.2017
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Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017
Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard KorniyenkoСоломенный парк развлечений появился в Грачевском районе Ставропольского края. Его создателем стал местный фермер Роман Пономарев.Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Соломенный парк развлечений появился в Грачевском районе Ставропольского края. Его создателем стал местный фермер Роман Пономарев.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoИзвестность парку принес соломенный стадион "Зенит-Арена", который Пономарев построил за пять дней. На его изготовление ушло около 4,5 тысячи тюков соломы и 41 тысяча рублей. Длина стадиона - почти 50 метров, а ширина — около 40. "В ходе постройки не было украдено и не "распилено" ни одного рубля", – написано на табличке на одной из стен стадиона.Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Известность парку принес соломенный стадион "Зенит-Арена", который Пономарев построил за пять дней. На его изготовление ушло около 4,5 тысячи тюков соломы и 41 тысяча рублей. Длина стадиона - почти 50 метров, а ширина — около 40. "В ходе постройки не было украдено и не "распилено" ни одного рубля", – написано на табличке на одной из стен стадиона.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoЕще одной популярной достопримечательностью парка является соломенный лабиринт.Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Еще одной популярной достопримечательностью парка является соломенный лабиринт.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoЕсть в парке и репродукция одного из семи чудес света - египетских пирамид, построенных почти что в натуральную величину.Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Есть в парке и репродукция одного из семи чудес света - египетских пирамид, построенных почти что в натуральную величину.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoРоман Пономарев рассказал, что идея построить подобный парк развлечений у него появилась после просмотра фильма Михалкова: фермеру захотелось таким образом реабилитировать русскую деревню.Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Роман Пономарев рассказал, что идея построить подобный парк развлечений у него появилась после просмотра фильма Михалкова: фермеру захотелось таким образом реабилитировать русскую деревню.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoНачиналось все с фигур соломенных животных и ног воришек арбузов, застрявших в бахче, но вскоре фермер начал создавать более масштабные композиции.Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Начиналось все с фигур соломенных животных и ног воришек арбузов, застрявших в бахче, но вскоре фермер начал создавать более масштабные композиции.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoС каждым днем посетителей в соломенном парке развлечений становится все больше и больше.Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
С каждым днем посетителей в соломенном парке развлечений становится все больше и больше.
© REUTERS / Eduard KorniyenkoСейчас в планах Пономарева и его помощников построить замок, а также расширить ассортимент соломенного зверинца.Парк развлечений в Ставропольском крае. 19 июля 2017
© REUTERS / Eduard Korniyenko
Сейчас в планах Пономарева и его помощников построить замок, а также расширить ассортимент соломенного зверинца.
Футбольный стадион из соломы, напоминающий Зенит-Арену в Ставропольском крае. 19 июля 2017Соломенные стадион, лабиринт и мельница в парке развлечений на Ставрополье12:2520.07.2017
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Фермеры Ставропольского края устроили настоящий парк развлечений прямо на своей бахче. Конструкции, построенные из вязанок соломы, — в фотоленте Ria.ru.

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