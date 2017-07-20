Соломенные стадион, лабиринт и мельница в парке развлечений на Ставрополье

Известность парку принес соломенный стадион "Зенит-Арена", который Пономарев построил за пять дней. На его изготовление ушло около 4,5 тысячи тюков соломы и 41 тысяча рублей. Длина стадиона - почти 50 метров, а ширина — около 40. "В ходе постройки не было украдено и не "распилено" ни одного рубля", – написано на табличке на одной из стен стадиона.