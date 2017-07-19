Победители конкурса имени Андрея Стенина: выбор пользователей

© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest

В пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.