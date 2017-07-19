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Победители конкурса имени Андрея Стенина: выбор пользователей

12:5419.07.2017
(обновлено: 12:58 19.07.2017)
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Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Табылды Кадырбеков | StenincontestВыбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Выбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".
© Шаши Шекхар Кашьяп | StenincontestВ пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest
В пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestСнимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Снимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, подвел итоги онлайн-голосования за лучшие работы, вошедшие в шорт-лист конкурса. Выбор интернет-пользователей — в фотоленте Ria.ru.

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