Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, подвел итоги онлайн-голосования за лучшие работы, вошедшие в шорт-лист конкурса. Выбор интернет-пользователей — в фотоленте Ria.ru.
Победители конкурса имени Андрея Стенина: выбор пользователей
12:5419.07.2017
(обновлено: 12:58 19.07.2017)
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© Табылды Кадырбеков | StenincontestВыбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Выбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".
© Шаши Шекхар Кашьяп | StenincontestВ пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest
В пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.
Серия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestСнимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Снимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.
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