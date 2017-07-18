Самые стильные спортсмены мира по версии журнала Sports Illustrated

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На девятой строчке рейтинга - американский баскетболист, игрок команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Андре Игодала. Спортсмен признается, что для него главное в одежде - это комфорт. Он уверен, что надо носить то, в чем тебе хорошо, но при этом не надо забывать, что одежда - представляет тебя другим людям.