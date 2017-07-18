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Самые стильные спортсмены мира по версии журнала Sports Illustrated

13:3218.07.2017
(обновлено: 13:35 18.07.2017)
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Американский баскетболист Рассел Уэстбрук
Игрок команды по американскому футболу Джайентс Виктор Круз
Американская теннисистка Серена Уильямс
Швейцарский профессиональный теннисист Федерер Роджер
Американский баскетболист Леброн Джеймс
Шведский хоккейный вратарь Хенрик Лундквист
Американский баскетболист Дуэйн Уэйд
Британский автогонщик Льюис Хэмилтон
Американский баскетболист Андре Игодала
Российская теннисистка Мария Шарапова
© AP Photo / Zacharie ScheurerСамым стильным спортсменом в мире эксперты журнала назвали американского баскетболиста, выступающего за команду "Оклахома-Сити Тандер" Рассела Уэстбрука. По их мнению, он самый эксцентричный, дерзкий, но при этом загадочный игрок НБА.Американский баскетболист Рассел Уэстбрук
© AP Photo / Zacharie Scheurer
Самым стильным спортсменом в мире эксперты журнала назвали американского баскетболиста, выступающего за команду "Оклахома-Сити Тандер" Рассела Уэстбрука. По их мнению, он самый эксцентричный, дерзкий, но при этом загадочный игрок НБА.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussПочетное второе место списка досталось игроку команды по американскому футболу "Джайентс" Виктору Крузу. Сам он считает, что иногда бывает полезно выйти из привычного мира бейсбольных курток и футболок и надеть что-то такое, из-за чего тебя бы стали обсуждать.Игрок команды по американскому футболу Джайентс Виктор Круз
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Почетное второе место списка досталось игроку команды по американскому футболу "Джайентс" Виктору Крузу. Сам он считает, что иногда бывает полезно выйти из привычного мира бейсбольных курток и футболок и надеть что-то такое, из-за чего тебя бы стали обсуждать.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniЗамыкает тройку самых стильных звезд спорта теннисистка Серена Уильямс. Эксперты уверены, что в случае с Сереной, сила выглядит и сексуально, и шикарно, а лейтмотив всех ее образов - идея власти.Американская теннисистка Серена Уильямс
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Замыкает тройку самых стильных звезд спорта теннисистка Серена Уильямс. Эксперты уверены, что в случае с Сереной, сила выглядит и сексуально, и шикарно, а лейтмотив всех ее образов - идея власти.
© AP Photo / PA/ Lauren HurleyНа четвертом месте рейтинга журнала Sports Illustrated еще один теннисист-рекордсмен Роджер Федерер. Восьмикратный победитель Уимблдона является признанным сторонником классического стиля, но при этом не чуждается экспериментов с тканями, фактурами и рисунками в своих костюмах.Швейцарский профессиональный теннисист Федерер Роджер
© AP Photo / PA/ Lauren Hurley
На четвертом месте рейтинга журнала Sports Illustrated еще один теннисист-рекордсмен Роджер Федерер. Восьмикратный победитель Уимблдона является признанным сторонником классического стиля, но при этом не чуждается экспериментов с тканями, фактурами и рисунками в своих костюмах.
© AP Photo / Tony DejakАмериканский баскетболист, играющий за команду НБА "Кливленд Кавальерс", Леброн Джеймс оказался на пятом месте списка самых стильных. Эксперты отмечают любовь Леброна к пиджакам и водолазкам, а также то, как он умеет экспериментировать с повседневным стилем одежды обычного игрока НБА.Американский баскетболист Леброн Джеймс
© AP Photo / Tony Dejak
Американский баскетболист, играющий за команду НБА "Кливленд Кавальерс", Леброн Джеймс оказался на пятом месте списка самых стильных. Эксперты отмечают любовь Леброна к пиджакам и водолазкам, а также то, как он умеет экспериментировать с повседневным стилем одежды обычного игрока НБА.
© AP Photo / Invision/ Paul A. HebertШведский хоккейный вратарь Хенрик Лундквист, выступающий в данный момент за команду НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" занял шестую позицию рейтинга самых стильных спортсменов. Хенрик очень любит костюмы и признается, что именно в них ему по-настоящему комфортно.Шведский хоккейный вратарь Хенрик Лундквист
© AP Photo / Invision/ Paul A. Hebert
Шведский хоккейный вратарь Хенрик Лундквист, выступающий в данный момент за команду НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" занял шестую позицию рейтинга самых стильных спортсменов. Хенрик очень любит костюмы и признается, что именно в них ему по-настоящему комфортно.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussСедьмую строчку рейтинга занял американский баскетболист Дуэйн Уэйд, выступающий за клуб НБА "Чикаго Буллз". Дуэйн признается, что его любимая вещь в гардеробе - спортивные штаны.Американский баскетболист Дуэйн Уэйд
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Седьмую строчку рейтинга занял американский баскетболист Дуэйн Уэйд, выступающий за клуб НБА "Чикаго Буллз". Дуэйн признается, что его любимая вещь в гардеробе - спортивные штаны.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliБританский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas F1 Team Льюис Хэмилтон оказался на восьмом месте рейтинга самых стильных спортсменов мира. Он признается, что является поклонником так называемого городского шика: любит сочетать вещи обычного уличного стиля и элитных брендов.Британский автогонщик Льюис Хэмилтон
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas F1 Team Льюис Хэмилтон оказался на восьмом месте рейтинга самых стильных спортсменов мира. Он признается, что является поклонником так называемого городского шика: любит сочетать вещи обычного уличного стиля и элитных брендов.
© AP Photo / Invision/ Paul A. HebertНа девятой строчке рейтинга - американский баскетболист, игрок команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Андре Игодала. Спортсмен признается, что для него главное в одежде - это комфорт. Он уверен, что надо носить то, в чем тебе хорошо, но при этом не надо забывать, что одежда - представляет тебя другим людям.Американский баскетболист Андре Игодала
© AP Photo / Invision/ Paul A. Hebert
На девятой строчке рейтинга - американский баскетболист, игрок команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Андре Игодала. Спортсмен признается, что для него главное в одежде - это комфорт. Он уверен, что надо носить то, в чем тебе хорошо, но при этом не надо забывать, что одежда - представляет тебя другим людям.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniРоссийской теннисистке Марии Шараповой удалось войти в "стильную десятку", потеснив не кого-то, а главную звезду мирового спортивного Олимпа - футболиста Криштиану Роналду. Эксперты журнала Sports Illustrated отмечают, что на спортсменке-модели любой наряд смотрится просто шикарно.Российская теннисистка Мария Шарапова
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Российской теннисистке Марии Шараповой удалось войти в "стильную десятку", потеснив не кого-то, а главную звезду мирового спортивного Олимпа - футболиста Криштиану Роналду. Эксперты журнала Sports Illustrated отмечают, что на спортсменке-модели любой наряд смотрится просто шикарно.
Российская теннисистка Мария ШараповаСамые стильные спортсмены мира по версии журнала Sports Illustrated13:3218.07.2017
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Издание Sports Illustrated опубликовало рейтинг самых стильных спортсменов мира, в который вошла и представительница России — теннисистка Мария Шарапова. Десятка самых стильных звезд спортивного небосклона — в фотоленте Ria.ru.

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