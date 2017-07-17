Безоблачная погода и температура воздуха выше +25 — в Крыму самый разгар курортного сезона. Отдых на побережье Черного моря — в фотоленте Ria.ru.
Разгар курортного сезона в Крыму
15:3317.07.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
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