Лаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера провела очередную научную экспедицию в Онежский залив. Природа Белого моря — в фотоленте Ria.ru.
Обитатели Белого моря. Научная экспедиция в районе мыса Глубокий
13:0517.07.2017
(обновлено: 13:08 17.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЛаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озера и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы.
Лаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озера и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВо время экспедиций в районе мыса Глубокий ученые изучают поведение белух, а также состояние береговой зоны.
Во время экспедиций в районе мыса Глубокий ученые изучают поведение белух, а также состояние береговой зоны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ 2003 году в этом районе произошел разлив нефтепродуктов, что привело к значительным экологическим последствиям для Онежского залива. Концентрация углеводородов здесь до сих пор превышает в несколько раз допустимую норму.
В 2003 году в этом районе произошел разлив нефтепродуктов, что привело к значительным экологическим последствиям для Онежского залива. Концентрация углеводородов здесь до сих пор превышает в несколько раз допустимую норму.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНачальник экспедиции - старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера, кандидат биологических наук Виктор Андрианов наблюдает за стадом белух в районе мыса Глубокий.
Начальник экспедиции - старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера, кандидат биологических наук Виктор Андрианов наблюдает за стадом белух в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкБелухи встречаются во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они ведут стадный образ жизни, встречаются группами от 3-10 до нескольких десятков особей. Белухи умеют нырять на большие глубины.
Белухи встречаются во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они ведут стадный образ жизни, встречаются группами от 3-10 до нескольких десятков особей. Белухи умеют нырять на большие глубины.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкИсследования ученых коснулись и ихтиологических проблем. На протяжении нескольких лет в Онежском заливе перестал ловиться сиг, а также значительно снизился улов камбалы.
Исследования ученых коснулись и ихтиологических проблем. На протяжении нескольких лет в Онежском заливе перестал ловиться сиг, а также значительно снизился улов камбалы.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВсе эти экологические проблемы связаны с произошедшим разливом нефтепродуктов. На фото: мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе 1 сентября 2003 года.
Все эти экологические проблемы связаны с произошедшим разливом нефтепродуктов. На фото: мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе 1 сентября 2003 года.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкБалянусы (род усоногих раков)и морская улитка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
Балянусы (род усоногих раков)и морская улитка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНесмотря на загрязнение окружающей среды, белухи не покидают Онежских залив и пытаются здесь выжить. На фото: начальник экспедиции Виктор Андрианов ведет наблюдения за стадом белух.
Несмотря на загрязнение окружающей среды, белухи не покидают Онежских залив и пытаются здесь выжить. На фото: начальник экспедиции Виктор Андрианов ведет наблюдения за стадом белух.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРод бурых водорослей фукус ("морской дуб", "царь водоросль", "морской виноград") на берегу Онежского залива.
Род бурых водорослей фукус ("морской дуб", "царь водоросль", "морской виноград") на берегу Онежского залива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНачальник экспедиции Виктор Андрианов и научный сотрудник Андрей Лебедев собирают выбросы мазутно-песчаного агрегата в районе мыса Глубокий.
Начальник экспедиции Виктор Андрианов и научный сотрудник Андрей Лебедев собирают выбросы мазутно-песчаного агрегата в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкКулик-сорока в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
Кулик-сорока в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЧтобы попасть к мысу Глубокий, ученым приходится от села Пурнема брать трактор или автомобиль ГАЗ-66 и ехать по отмели во время отлива.
Чтобы попасть к мысу Глубокий, ученым приходится от села Пурнема брать трактор или автомобиль ГАЗ-66 и ехать по отмели во время отлива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкКрасная водоросль Анфельция складчатая, которая широко используется в медицине для получения йода и агар-агара.
Красная водоросль Анфельция складчатая, которая широко используется в медицине для получения йода и агар-агара.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСтворный знак на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий.
Створный знак на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий.
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