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Полеты над морем на фестивале "X Fest" в Севастополе

11:3317.07.2017
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Участник международного фестиваля водных экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе
Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
Участники международного фестиваля водных экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе
Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
Международный фестиваль водных экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
Участник международного фестиваля экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе
Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль водных экстремальных видов спорта "X Fest" проходил в Севастополе 15-16 июля.Участник международного фестиваля водных экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Международный фестиваль водных экстремальных видов спорта "X Fest" проходил в Севастополе 15-16 июля.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля на пляже Хрустальный прошел чемпионат по вейкборду - экстремальному виду спорта, сочетающему в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля на пляже Хрустальный прошел чемпионат по вейкборду - экстремальному виду спорта, сочетающему в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНа специальной лебедке спортсмены "летали" над морем на высоте до 5 метров и со скоростью в 22 км/ч.Участники международного фестиваля водных экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
На специальной лебедке спортсмены "летали" над морем на высоте до 5 метров и со скоростью в 22 км/ч.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ чемпионате по вейкборду приняли участие 20 профессиональных спортсменов, в том числе голландская звезда вейкбординга Дэниел Руттен.Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В чемпионате по вейкборду приняли участие 20 профессиональных спортсменов, в том числе голландская звезда вейкбординга Дэниел Руттен.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкТам же проходили показательные выступления на водных мотоциклах и флайбордах - специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключенным к нему гидроциклом.Международный фестиваль водных экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Там же проходили показательные выступления на водных мотоциклах и флайбордах - специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключенным к нему гидроциклом.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля "X Fest" в Севастополе прошел и Кубок по скейтбордингу. Турнир был организован на набережной Корнилова.Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля "X Fest" в Севастополе прошел и Кубок по скейтбордингу. Турнир был организован на набережной Корнилова.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУчастие в соревновании приняли около 50 любителей скейтбординга, многим из которых еще не исполнилось и 18 лет.Участник международного фестиваля экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Участие в соревновании приняли около 50 любителей скейтбординга, многим из которых еще не исполнилось и 18 лет.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВпрочем возраст не помешал участникам наравне с конкурентами бороться за призовые места.Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest в Севастополе. 15 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Впрочем возраст не помешал участникам наравне с конкурентами бороться за призовые места.
Участник международного фестиваля водных экстремальных видов спорта X Fest в СевастополеЭкстремальные полеты над морем на фестивале "X Fest" в Севастополе11:3317.07.2017
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В минувшие выходные в Севастополе прошел фестиваль экстремальных видов спорта "X Fest". Выступления мастеров владения доской на земле и на воде — в фотоленте Ria.ru.

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