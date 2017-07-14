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Фото

Лучшие фото недели: летние развлечения и природные катаклизмы

10:4914.07.2017
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Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
Девушки фотографируются на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
Автомобиль команды КАМАЗ-мастер на трассе второго этапа ралли-рейда Шелковый путь - 2017 в Республике Татарстан
Пострадавшие от слезоточивого газа сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Сотрудники Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Девушка на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
Владимир Путин знакомится с экспозицией стенда Минпромторга РФ на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017
Колонна раритетных автобусов во время парада ретротехники, приуроченного к празднованию Дня московского транспорта. 8 июля 2017
Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
Свадьба на всесезонном горном курорте Домбай
Малайский медведь спит на дереве в зоопарке Генри Дурли в США
Солдаты Народно-освободительной армии Китая выступают во время Дня открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге
Девушка на пляже в Циндао, Китай
Танцовщица Санкт-Петербургского балета во время разминки перед выступлением в балете Лебединое озеро в Музее изобразительных искусств в Мадриде
Авиаудары в Мосуле, Ирак. 11 июля 2017
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия ВКС РФ в Санкт-Петербурге
Ребенок купается в фонтане в Токио
Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец без правил Конор Макгрегор в Лос-Анджелесе
Йога-практика на воде
Матадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне
Девушки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США
Ежегодный праздник День грязи в США
Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря в День памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
Ночной велопарад в Москве
Модели во время показа коллекции Rock My Swim by Mode City во время недели моды в Париже
Последствия шторма в США в городе Асакура префектуры Фукуока
© AFP 2017Извержение вулкана Синабунг в провинции Центральная Ява в Индонезии.Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
© AFP 2017
Извержение вулкана Синабунг в провинции Центральная Ява в Индонезии.
© AFP 2017 / Alexander NemenovДевушки фотографируются на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.Девушки фотографируются на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
Девушки фотографируются на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь-2017" в Татарстане.Автомобиль команды КАМАЗ-мастер на трассе второго этапа ралли-рейда Шелковый путь - 2017 в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобиль команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь-2017" в Татарстане.
© REUTERS / Andres Martinez CasaresПострадавшие от слезоточивого газа сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.Пострадавшие от слезоточивого газа сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Пострадавшие от слезоточивого газа сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБой Дениса Лебедева (Россия) и Марка Флэнагана (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бой Дениса Лебедева (Россия) и Марка Флэнагана (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" тушат природный лесной пожар в Кабанском районе Бурятии.Сотрудники Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники "Авиалесоохраны" тушат природный лесной пожар в Кабанском районе Бурятии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГостья музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.Девушка на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гостья музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров показывает президенту России Владимиру Путину систему контроля и подавления дронов "Заслон", произведенную конструкторским бюро "Аэростарт".Владимир Путин знакомится с экспозицией стенда Минпромторга РФ на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров показывает президенту России Владимиру Путину систему контроля и подавления дронов "Заслон", произведенную конструкторским бюро "Аэростарт".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКолонна раритетных автобусов на параде ретротехники во время празднования Дня московского транспорта.Колонна раритетных автобусов во время парада ретротехники, приуроченного к празднованию Дня московского транспорта. 8 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Колонна раритетных автобусов на параде ретротехники во время празднования Дня московского транспорта.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссийская регбистка Арина Быстрова во время матча финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 между сборными России и Ирландии.Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российская регбистка Арина Быстрова во время матча финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 между сборными России и Ирландии.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСвадебная церемония на горном курорте Домбай.Свадьба на всесезонном горном курорте Домбай
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Свадебная церемония на горном курорте Домбай.
© AP Photo / Nati HarnikМалайский медведь спит на дереве в зоопарке Генри Дурли в США.Малайский медведь спит на дереве в зоопарке Генри Дурли в США
© AP Photo / Nati Harnik
Малайский медведь спит на дереве в зоопарке Генри Дурли в США.
© REUTERS / Bobby YipСолдаты Народно-освободительной армии Китая выступают во время Дня открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге.Солдаты Народно-освободительной армии Китая выступают во время Дня открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге
© REUTERS / Bobby Yip
Солдаты Народно-освободительной армии Китая выступают во время Дня открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге.
© AFP 2017 / STRДевушка на пляже в Циндао, Китай.Девушка на пляже в Циндао, Китай
© AFP 2017 / STR
Девушка на пляже в Циндао, Китай.
© AFP 2017 / Pierre Philippe MarcouАртисты Санкт-Петербургского балета во время разминки перед выступлением в Музее изобразительных искусств в Мадриде.Танцовщица Санкт-Петербургского балета во время разминки перед выступлением в балете Лебединое озеро в Музее изобразительных искусств в Мадриде
© AFP 2017 / Pierre Philippe Marcou
Артисты Санкт-Петербургского балета во время разминки перед выступлением в Музее изобразительных искусств в Мадриде.
© AP Photo / Felipe DanaАвиаудары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России) в центре Мосула, Ирак.Авиаудары в Мосуле, Ирак. 11 июля 2017
© AP Photo / Felipe Dana
Авиаудары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России) в центре Мосула, Ирак.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия Воздушно-космических сил РФ в Санкт-Петербурге.Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия ВКС РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия Воздушно-космических сил РФ в Санкт-Петербурге.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraРебенок во время жары пытается охладиться в одном из фонтанов в Токио.Ребенок купается в фонтане в Токио
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Ребенок во время жары пытается охладиться в одном из фонтанов в Токио.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗритель на музыкальном фестивале "Нашествие 2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зритель на музыкальном фестивале "Нашествие 2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© REUTERS / Lucy NicholsonАмериканский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец ММА Конор Макгрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.Американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец без правил Конор Макгрегор в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Lucy Nicholson
Американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец ММА Конор Макгрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Antonio Bronic Занятия йогой на побережье Адриатического моря в Веруделе, Хорватия.Йога-практика на воде
© REUTERS / Antonio Bronic
Занятия йогой на побережье Адриатического моря в Веруделе, Хорватия.
© REUTERS / Susana Vera Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.Матадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Susana Vera
Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДень открытых дверей в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске.Девушки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День открытых дверей в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске.
© AFP 2017 / Jason Connolly Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США.Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США
© AFP 2017 / Jason Connolly
Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США.
© AFP 2017 / Jeff KowalskyДети отмечают "День грязи" в парке Nankin Mills в Мичигане, США.Ежегодный праздник День грязи в США
© AFP 2017 / Jeff Kowalsky
Дети отмечают "День грязи" в парке Nankin Mills в Мичигане, США.
© AP Photo / Matthias SchraderУчастница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге, Северная Германия.Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AP Photo / Matthias Schrader
Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге, Северная Германия.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря в День памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтарт третьего ночного велопарада в Москве.Ночной велопарад в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Старт третьего ночного велопарада в Москве.
© AFP 2017 / Thomas SamsonМодели во время показа коллекции Rock My Swim бренда Mode City во время недели моды в Париже.Модели во время показа коллекции Rock My Swim by Mode City во время недели моды в Париже
© AFP 2017 / Thomas Samson
Модели во время показа коллекции Rock My Swim бренда Mode City во время недели моды в Париже.
© REUTERS / Issei KatoПоследствия шторма в городе Асакура префектуры Фукуока, Япония.Последствия шторма в США в городе Асакура префектуры Фукуока
© REUTERS / Issei Kato
Последствия шторма в городе Асакура префектуры Фукуока, Япония.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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