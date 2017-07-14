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Лучшие фото недели: летние развлечения и природные катаклизмы
10:4914.07.2017
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© AFP 2017 / Alexander NemenovДевушки фотографируются на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.
Девушки фотографируются на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь-2017" в Татарстане.
Автомобиль команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева на трассе второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь-2017" в Татарстане.
© REUTERS / Andres Martinez CasaresПострадавшие от слезоточивого газа сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
Пострадавшие от слезоточивого газа сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБой Дениса Лебедева (Россия) и Марка Флэнагана (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.
Бой Дениса Лебедева (Россия) и Марка Флэнагана (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" тушат природный лесной пожар в Кабанском районе Бурятии.
Сотрудники "Авиалесоохраны" тушат природный лесной пожар в Кабанском районе Бурятии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГостья музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.
Гостья музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров показывает президенту России Владимиру Путину систему контроля и подавления дронов "Заслон", произведенную конструкторским бюро "Аэростарт".
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров показывает президенту России Владимиру Путину систему контроля и подавления дронов "Заслон", произведенную конструкторским бюро "Аэростарт".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКолонна раритетных автобусов на параде ретротехники во время празднования Дня московского транспорта.
Колонна раритетных автобусов на параде ретротехники во время празднования Дня московского транспорта.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссийская регбистка Арина Быстрова во время матча финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 между сборными России и Ирландии.
Российская регбистка Арина Быстрова во время матча финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 между сборными России и Ирландии.
© AP Photo / Nati HarnikМалайский медведь спит на дереве в зоопарке Генри Дурли в США.
© AP Photo / Nati Harnik
Малайский медведь спит на дереве в зоопарке Генри Дурли в США.
© REUTERS / Bobby YipСолдаты Народно-освободительной армии Китая выступают во время Дня открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая выступают во время Дня открытых дверей на военно-морской базе в Гонконге.
© AFP 2017 / Pierre Philippe MarcouАртисты Санкт-Петербургского балета во время разминки перед выступлением в Музее изобразительных искусств в Мадриде.
Артисты Санкт-Петербургского балета во время разминки перед выступлением в Музее изобразительных искусств в Мадриде.
© AP Photo / Felipe DanaАвиаудары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России) в центре Мосула, Ирак.
© AP Photo / Felipe Dana
Авиаудары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России) в центре Мосула, Ирак.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия Воздушно-космических сил РФ в Санкт-Петербурге.
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на праздновании 105-летия Воздушно-космических сил РФ в Санкт-Петербурге.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraРебенок во время жары пытается охладиться в одном из фонтанов в Токио.
Ребенок во время жары пытается охладиться в одном из фонтанов в Токио.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗритель на музыкальном фестивале "Нашествие 2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
Зритель на музыкальном фестивале "Нашествие 2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© REUTERS / Lucy NicholsonАмериканский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец ММА Конор Макгрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
Американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец ММА Конор Макгрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Susana Vera Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДень открытых дверей в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске.
День открытых дверей в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске.
© AP Photo / Matthias SchraderУчастница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге, Северная Германия.
© AP Photo / Matthias Schrader
Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге, Северная Германия.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
© AFP 2017 / Thomas SamsonМодели во время показа коллекции Rock My Swim бренда Mode City во время недели моды в Париже.
Модели во время показа коллекции Rock My Swim бренда Mode City во время недели моды в Париже.
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