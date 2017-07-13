Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт". Фотография Григория Сысоева представляет выступление пловчихи Анастасии Фесиковой на дистанции 50 м во время соревнований Чемпионата России по плаванию в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.