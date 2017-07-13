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Работы фотографов "России сегодня", победившие в конкурсе профессионалов

12:1813.07.2017
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Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
Владимир Песня завоевал третье место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
Илья Питалев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Жанр
Алексей Филиппов завоевал второе место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Жанр
© РИА Новости / Григорий СысоевГригорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт". Фотография Григория Сысоева представляет выступление пловчихи Анастасии Фесиковой на дистанции 50 м во время соревнований Чемпионата России по плаванию в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт". Фотография Григория Сысоева представляет выступление пловчихи Анастасии Фесиковой на дистанции 50 м во время соревнований Чемпионата России по плаванию в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАлексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Серия".Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Серия".
© РИА Новости / Владимир ПесняВладимир Песня завоевал третье место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт". Фоторабота Владимира Песни показывает динамику движения и накал эмоций в танце французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио-2017.Владимир Песня завоевал третье место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
© РИА Новости / Владимир Песня
Владимир Песня завоевал третье место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт". Фоторабота Владимира Песни показывает динамику движения и накал эмоций в танце французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио-2017.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАлексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Серия".Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Серия".
© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Питалев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Жанр".Илья Питалев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Жанр
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Питалев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Жанр".
© РИА Новости / Алексей ФилипповАлексей Филиппов завоевал второе место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Жанр".Алексей Филиппов завоевал второе место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Жанр
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Алексей Филиппов завоевал второе место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Жанр".
Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории СерияРаботы фотографов МИА "Россия сегодня", победившие в конкурсе профессионалов12:1813.07.2017
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Фотожурналисты медиагруппы "Россия сегодня" стали призерами ежегодного конкурса "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" среди профессионалов. Работы, ставшие лучшими в категориях "Жанр", "Спорт" и "Серия", — в фотоленте Ria.ru.
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