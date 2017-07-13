Бесстрашный пилот и неутомимый искатель приключений Харрисон Форд

В 2001 году Форд был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый мужчина-актер, а в 2009 году журнал Forbes назвал его самым дорогим актером Голливуда. Между тем, наград у артиста не много: "Почетный Сезар", "Золотой глобус" за вклад в кинематограф и три премии "Сатурн" (за достижения в карьере, за роли Хана Соло и Индиану Джонса). На фото: Харрисон Форд на фотоколле в Москве, 2013 год.