Знаменитому голливудскому актеру Харрисону Форду 13 июля исполняется 75 лет. Легендарные роли неутомимого искателя приключений — в фотоленте Ria.ru.
Бесстрашный пилот и неутомимый искатель приключений Харрисон Форд
10:0013.07.2017
(обновлено: 10:11 13.07.2017)
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© AFP 2017 / Lluis Gene Будущий кумир миллионов подростков во всем мире родился 13 июля 1942 года в Чикаго. Отец Харрисона Форда по происхождению был ирландцем, а мать - еврейка, чьи родные перебрались еще до революции из Минска в США. На фото: Харрисон Форд на премьере фильма "Огненная стена" в Барселоне, 2006 год.
Будущий кумир миллионов подростков во всем мире родился 13 июля 1942 года в Чикаго. Отец Харрисона Форда по происхождению был ирландцем, а мать - еврейка, чьи родные перебрались еще до революции из Минска в США. На фото: Харрисон Форд на премьере фильма "Огненная стена" в Барселоне, 2006 год.
© Paramount Pictures (1981) Когда актера спрашивали, кем же по национальности он себя больше ощущает, Форд отшучивался, что в жизни он ирландец, а на съемках еврей. На фото: кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".
© Paramount Pictures (1981)
Когда актера спрашивали, кем же по национальности он себя больше ощущает, Форд отшучивался, что в жизни он ирландец, а на съемках еврей. На фото: кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".
© AFP 2017 / Lee Celano Во время обучения в колледже Форд занимался на курсах актерского мастерства, тогда же состоялся его дебют на театральной сцене. После того, как его отчислили за несколько дней до выпуска, Форд не растерялся и поехал покорять Голливуд. На сайте: Харрисон Форд во время закладки именной звезды на голливудской "Аллее славы", 2003 год.
Во время обучения в колледже Форд занимался на курсах актерского мастерства, тогда же состоялся его дебют на театральной сцене. После того, как его отчислили за несколько дней до выпуска, Форд не растерялся и поехал покорять Голливуд. На сайте: Харрисон Форд во время закладки именной звезды на голливудской "Аллее славы", 2003 год.
© 20th Century Fox Film Corporation (1977) В ожидании хоть каких-то ролей Харрисон подрабатывал в барах и кафе, выполнял заказы в качестве плотника и строителя. Дела шли настолько плохо, что в какой-то момент Форд отказался от мечты стать актером. На фото: кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда".
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
В ожидании хоть каких-то ролей Харрисон подрабатывал в барах и кафе, выполнял заказы в качестве плотника и строителя. Дела шли настолько плохо, что в какой-то момент Форд отказался от мечты стать актером. На фото: кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда".
© AP Photo / Michel LipchitzНо тут вмешался случай. Одним из клиентов Форда оказался кастинг-директор студии Universal, который в этот момент подбирал актеров для нового фильма тогда еще неизвестного режиссера Джорджа Лукаса "Американские граффити". На фото: Харрисон Форд со своей второй женой, сценаристом Мелиссой Мэтисон представляют на Каннском кинофестивале фильм "Свидетель", 1985 год.
© AP Photo / Michel Lipchitz
Но тут вмешался случай. Одним из клиентов Форда оказался кастинг-директор студии Universal, который в этот момент подбирал актеров для нового фильма тогда еще неизвестного режиссера Джорджа Лукаса "Американские граффити". На фото: Харрисон Форд со своей второй женой, сценаристом Мелиссой Мэтисон представляют на Каннском кинофестивале фильм "Свидетель", 1985 год.
© Lucasfilm Ltd. (2015) Фильм оказался успешным, и Форду предложили пройти кастинг на роль Хана Соло в фантастической саге "Звездные войны". После этой работы дела актера пошли резко в гору. На фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы".
© Lucasfilm Ltd. (2015)
Фильм оказался успешным, и Форду предложили пройти кастинг на роль Хана Соло в фантастической саге "Звездные войны". После этой работы дела актера пошли резко в гору. На фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы".
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Окончательно статус звезды Голливуда закрепился за Фордом после того, как Стивен Спилберг пригласил его сыграть археолога и специалиста по оккультным наукам в приключенческой саге про Индиану Джонса. На фото: актер раздает еду бездомным накануне Дня Благодарения в Лос-Анджелесе, 2007 год.
Окончательно статус звезды Голливуда закрепился за Фордом после того, как Стивен Спилберг пригласил его сыграть археолога и специалиста по оккультным наукам в приключенческой саге про Индиану Джонса. На фото: актер раздает еду бездомным накануне Дня Благодарения в Лос-Анджелесе, 2007 год.
© AP Photo / George Brich, FileВ 2002 году на экраны вышла лента "К-19", повествующая о подвиге советских подводников. Форд, игравший капитана субмарины, серьезно отнесся к изучению исторических фактов и специально приезжал в Россию, чтобы пообщаться с выжившими подводниками. На фото: Харрисон Форд и Кэрри Фишер в перерыве между съемками телефильма "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск", 1978 год.
© AP Photo / George Brich, File
В 2002 году на экраны вышла лента "К-19", повествующая о подвиге советских подводников. Форд, игравший капитана субмарины, серьезно отнесся к изучению исторических фактов и специально приезжал в Россию, чтобы пообщаться с выжившими подводниками. На фото: Харрисон Форд и Кэрри Фишер в перерыве между съемками телефильма "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск", 1978 год.
© AP Photo / Matt SaylesСреди других заметных работ актера роли в лентах "Апокалипсис сегодня", "Бегущий по лезвию", "Неукротимый", "Беглец", "Самолет президента", "Презумпция невиновности", "Игры патриотов" и "Что скрывает ложь". На фото: Форд на премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2008 год.
© AP Photo / Matt Sayles
Среди других заметных работ актера роли в лентах "Апокалипсис сегодня", "Бегущий по лезвию", "Неукротимый", "Беглец", "Самолет президента", "Презумпция невиновности", "Игры патриотов" и "Что скрывает ложь". На фото: Форд на премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2008 год.
© AP Photo / Rick BowmerВсего в копилке актера более 60 фильмов. Среди его последних работ - роли в лентах "42", "Неудержимые-3", "Век Адалин" и "Звездные войны: Пробуждение силы". Осенью 2017 года в прокат выйдет сиквел ленты "Бегущий по лезвию 2049", а на 2020 год запланирован выпуск пятой части "Индианы Джонса". На фото: Харрисон Форд примеряет шляпу, которую носил Индиана Джонс, 1989 год.
© AP Photo / Rick Bowmer
Всего в копилке актера более 60 фильмов. Среди его последних работ - роли в лентах "42", "Неудержимые-3", "Век Адалин" и "Звездные войны: Пробуждение силы". Осенью 2017 года в прокат выйдет сиквел ленты "Бегущий по лезвию 2049", а на 2020 год запланирован выпуск пятой части "Индианы Джонса". На фото: Харрисон Форд примеряет шляпу, которую носил Индиана Джонс, 1989 год.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ 2001 году Форд был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый мужчина-актер, а в 2009 году журнал Forbes назвал его самым дорогим актером Голливуда. Между тем, наград у артиста не много: "Почетный Сезар", "Золотой глобус" за вклад в кинематограф и три премии "Сатурн" (за достижения в карьере, за роли Хана Соло и Индиану Джонса). На фото: Харрисон Форд на фотоколле в Москве, 2013 год.
В 2001 году Форд был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый мужчина-актер, а в 2009 году журнал Forbes назвал его самым дорогим актером Голливуда. Между тем, наград у артиста не много: "Почетный Сезар", "Золотой глобус" за вклад в кинематограф и три премии "Сатурн" (за достижения в карьере, за роли Хана Соло и Индиану Джонса). На фото: Харрисон Форд на фотоколле в Москве, 2013 год.
© AP Photo / Jean-Jacques LevyГлавное увлечение Форда в жизни помимо работы - это полеты. У него целая коллекция легкомоторных самолетов и вертолетов. В качестве профессионального пилота он даже принимал участие в операциях со спасательными службами. В марте 2016 года коллекционный самолет Форда времен Второй мировой войны разбился в Калифорнии, актер получил значительные травмы, но выжил и летать не перестал. На фото: актеры Харрисон Форд и Джек Леммон на 35-м Каннском кинофестивале, 1982 год.
© AP Photo / Jean-Jacques Levy
Главное увлечение Форда в жизни помимо работы - это полеты. У него целая коллекция легкомоторных самолетов и вертолетов. В качестве профессионального пилота он даже принимал участие в операциях со спасательными службами. В марте 2016 года коллекционный самолет Форда времен Второй мировой войны разбился в Калифорнии, актер получил значительные травмы, но выжил и летать не перестал. На фото: актеры Харрисон Форд и Джек Леммон на 35-м Каннском кинофестивале, 1982 год.
© Christian Hartmann, pool Харрисон Форд женат третьим браком на актрисе Калисте Флокхард. У него пятеро детей - по двое родных от двух предыдущих браков и приемный, которого они усыновили вместе с Калистой. На фото: Харрисон Форд с Калистой Флокхарт после премьеры фильма "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" на Каннском фестивале, 2008 год.
© Christian Hartmann, pool
Харрисон Форд женат третьим браком на актрисе Калисте Флокхард. У него пятеро детей - по двое родных от двух предыдущих браков и приемный, которого они усыновили вместе с Калистой. На фото: Харрисон Форд с Калистой Флокхарт после премьеры фильма "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" на Каннском фестивале, 2008 год.
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