США
13.0713 июля10:43МСК
USD60.62-0.12
EUR69.45+0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Бесстрашный пилот и неутомимый искатель приключений Харрисон Форд

10:0013.07.2017
(обновлено: 10:11 13.07.2017)
03470
Американский актер Харрисон Форд на премьере фильма Огненная стена в Барселоне, 2006
Кадр из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Американский актер Харрисон Форд во время закладки именной звезды на голливудской Аллее славы, 2003
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда
Американский актер Харрисон Форд с женой на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 1985
Кадр из фильма Звёздные войны: Пробуждение силы
Американский актер Харрисон Форд во время раздачи еды бездомным накануне Дня Благодарения в США. 2001
Актеры Харрисон Форд и Кэрри Фишер в перерыве между съемками фильма Звёздные войны: Праздничный спецвыпуск. 1978
Американский актер Харрисон Форд на премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе
Американский актер Харрисон Форд примеряет шляпу, которую носил его персонаж в фильмах про Индиана Джонс
Американский актер Харрисон Форд во время фотоколла в отеле Ритц-Карлтон в Москве
Актеры Харрисон Форд и Джек Леммон на 35-м Каннском кинофестивале. 26 мая 1982 года
Американский актер Харрисон Форд с подругой Калистой Флокхарт. 18 мая 2008
© AFP 2017 / Lluis Gene Будущий кумир миллионов подростков во всем мире родился 13 июля 1942 года в Чикаго. Отец Харрисона Форда по происхождению был ирландцем, а мать - еврейка, чьи родные перебрались еще до революции из Минска в США. На фото: Харрисон Форд на премьере фильма "Огненная стена" в Барселоне, 2006 год.Американский актер Харрисон Форд на премьере фильма Огненная стена в Барселоне, 2006
© AFP 2017 / Lluis Gene
Будущий кумир миллионов подростков во всем мире родился 13 июля 1942 года в Чикаго. Отец Харрисона Форда по происхождению был ирландцем, а мать - еврейка, чьи родные перебрались еще до революции из Минска в США. На фото: Харрисон Форд на премьере фильма "Огненная стена" в Барселоне, 2006 год.
© Paramount Pictures (1981) Когда актера спрашивали, кем же по национальности он себя больше ощущает, Форд отшучивался, что в жизни он ирландец, а на съемках еврей. На фото: кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".Кадр из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
© Paramount Pictures (1981)
Когда актера спрашивали, кем же по национальности он себя больше ощущает, Форд отшучивался, что в жизни он ирландец, а на съемках еврей. На фото: кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".
© AFP 2017 / Lee Celano Во время обучения в колледже Форд занимался на курсах актерского мастерства, тогда же состоялся его дебют на театральной сцене. После того, как его отчислили за несколько дней до выпуска, Форд не растерялся и поехал покорять Голливуд. На сайте: Харрисон Форд во время закладки именной звезды на голливудской "Аллее славы", 2003 год.Американский актер Харрисон Форд во время закладки именной звезды на голливудской Аллее славы, 2003
© AFP 2017 / Lee Celano
Во время обучения в колледже Форд занимался на курсах актерского мастерства, тогда же состоялся его дебют на театральной сцене. После того, как его отчислили за несколько дней до выпуска, Форд не растерялся и поехал покорять Голливуд. На сайте: Харрисон Форд во время закладки именной звезды на голливудской "Аллее славы", 2003 год.
© 20th Century Fox Film Corporation (1977) В ожидании хоть каких-то ролей Харрисон подрабатывал в барах и кафе, выполнял заказы в качестве плотника и строителя. Дела шли настолько плохо, что в какой-то момент Форд отказался от мечты стать актером. На фото: кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда".Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
В ожидании хоть каких-то ролей Харрисон подрабатывал в барах и кафе, выполнял заказы в качестве плотника и строителя. Дела шли настолько плохо, что в какой-то момент Форд отказался от мечты стать актером. На фото: кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда".
© AP Photo / Michel LipchitzНо тут вмешался случай. Одним из клиентов Форда оказался кастинг-директор студии Universal, который в этот момент подбирал актеров для нового фильма тогда еще неизвестного режиссера Джорджа Лукаса "Американские граффити". На фото: Харрисон Форд со своей второй женой, сценаристом Мелиссой Мэтисон представляют на Каннском кинофестивале фильм "Свидетель", 1985 год.Американский актер Харрисон Форд с женой на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 1985
© AP Photo / Michel Lipchitz
Но тут вмешался случай. Одним из клиентов Форда оказался кастинг-директор студии Universal, который в этот момент подбирал актеров для нового фильма тогда еще неизвестного режиссера Джорджа Лукаса "Американские граффити". На фото: Харрисон Форд со своей второй женой, сценаристом Мелиссой Мэтисон представляют на Каннском кинофестивале фильм "Свидетель", 1985 год.
© Lucasfilm Ltd. (2015) Фильм оказался успешным, и Форду предложили пройти кастинг на роль Хана Соло в фантастической саге "Звездные войны". После этой работы дела актера пошли резко в гору. На фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы".Кадр из фильма Звёздные войны: Пробуждение силы
© Lucasfilm Ltd. (2015)
Фильм оказался успешным, и Форду предложили пройти кастинг на роль Хана Соло в фантастической саге "Звездные войны". После этой работы дела актера пошли резко в гору. На фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы".
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Окончательно статус звезды Голливуда закрепился за Фордом после того, как Стивен Спилберг пригласил его сыграть археолога и специалиста по оккультным наукам в приключенческой саге про Индиану Джонса. На фото: актер раздает еду бездомным накануне Дня Благодарения в Лос-Анджелесе, 2007 год.Американский актер Харрисон Форд во время раздачи еды бездомным накануне Дня Благодарения в США. 2001
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Окончательно статус звезды Голливуда закрепился за Фордом после того, как Стивен Спилберг пригласил его сыграть археолога и специалиста по оккультным наукам в приключенческой саге про Индиану Джонса. На фото: актер раздает еду бездомным накануне Дня Благодарения в Лос-Анджелесе, 2007 год.
© AP Photo / George Brich, FileВ 2002 году на экраны вышла лента "К-19", повествующая о подвиге советских подводников. Форд, игравший капитана субмарины, серьезно отнесся к изучению исторических фактов и специально приезжал в Россию, чтобы пообщаться с выжившими подводниками. На фото: Харрисон Форд и Кэрри Фишер в перерыве между съемками телефильма "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск", 1978 год.Актеры Харрисон Форд и Кэрри Фишер в перерыве между съемками фильма Звёздные войны: Праздничный спецвыпуск. 1978
© AP Photo / George Brich, File
В 2002 году на экраны вышла лента "К-19", повествующая о подвиге советских подводников. Форд, игравший капитана субмарины, серьезно отнесся к изучению исторических фактов и специально приезжал в Россию, чтобы пообщаться с выжившими подводниками. На фото: Харрисон Форд и Кэрри Фишер в перерыве между съемками телефильма "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск", 1978 год.
© AP Photo / Matt SaylesСреди других заметных работ актера роли в лентах "Апокалипсис сегодня", "Бегущий по лезвию", "Неукротимый", "Беглец", "Самолет президента", "Презумпция невиновности", "Игры патриотов" и "Что скрывает ложь". На фото: Форд на премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2008 год.Американский актер Харрисон Форд на премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Matt Sayles
Среди других заметных работ актера роли в лентах "Апокалипсис сегодня", "Бегущий по лезвию", "Неукротимый", "Беглец", "Самолет президента", "Презумпция невиновности", "Игры патриотов" и "Что скрывает ложь". На фото: Форд на премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе, 2008 год.
© AP Photo / Rick BowmerВсего в копилке актера более 60 фильмов. Среди его последних работ - роли в лентах "42", "Неудержимые-3", "Век Адалин" и "Звездные войны: Пробуждение силы". Осенью 2017 года в прокат выйдет сиквел ленты "Бегущий по лезвию 2049", а на 2020 год запланирован выпуск пятой части "Индианы Джонса". На фото: Харрисон Форд примеряет шляпу, которую носил Индиана Джонс, 1989 год.Американский актер Харрисон Форд примеряет шляпу, которую носил его персонаж в фильмах про Индиана Джонс
© AP Photo / Rick Bowmer
Всего в копилке актера более 60 фильмов. Среди его последних работ - роли в лентах "42", "Неудержимые-3", "Век Адалин" и "Звездные войны: Пробуждение силы". Осенью 2017 года в прокат выйдет сиквел ленты "Бегущий по лезвию 2049", а на 2020 год запланирован выпуск пятой части "Индианы Джонса". На фото: Харрисон Форд примеряет шляпу, которую носил Индиана Джонс, 1989 год.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ 2001 году Форд был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый мужчина-актер, а в 2009 году журнал Forbes назвал его самым дорогим актером Голливуда. Между тем, наград у артиста не много: "Почетный Сезар", "Золотой глобус" за вклад в кинематограф и три премии "Сатурн" (за достижения в карьере, за роли Хана Соло и Индиану Джонса). На фото: Харрисон Форд на фотоколле в Москве, 2013 год.Американский актер Харрисон Форд во время фотоколла в отеле Ритц-Карлтон в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В 2001 году Форд был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый мужчина-актер, а в 2009 году журнал Forbes назвал его самым дорогим актером Голливуда. Между тем, наград у артиста не много: "Почетный Сезар", "Золотой глобус" за вклад в кинематограф и три премии "Сатурн" (за достижения в карьере, за роли Хана Соло и Индиану Джонса). На фото: Харрисон Форд на фотоколле в Москве, 2013 год.
© AP Photo / Jean-Jacques LevyГлавное увлечение Форда в жизни помимо работы - это полеты. У него целая коллекция легкомоторных самолетов и вертолетов. В качестве профессионального пилота он даже принимал участие в операциях со спасательными службами. В марте 2016 года коллекционный самолет Форда времен Второй мировой войны разбился в Калифорнии, актер получил значительные травмы, но выжил и летать не перестал. На фото: актеры Харрисон Форд и Джек Леммон на 35-м Каннском кинофестивале, 1982 год.Актеры Харрисон Форд и Джек Леммон на 35-м Каннском кинофестивале. 26 мая 1982 года
© AP Photo / Jean-Jacques Levy
Главное увлечение Форда в жизни помимо работы - это полеты. У него целая коллекция легкомоторных самолетов и вертолетов. В качестве профессионального пилота он даже принимал участие в операциях со спасательными службами. В марте 2016 года коллекционный самолет Форда времен Второй мировой войны разбился в Калифорнии, актер получил значительные травмы, но выжил и летать не перестал. На фото: актеры Харрисон Форд и Джек Леммон на 35-м Каннском кинофестивале, 1982 год.
© Christian Hartmann, pool Харрисон Форд женат третьим браком на актрисе Калисте Флокхард. У него пятеро детей - по двое родных от двух предыдущих браков и приемный, которого они усыновили вместе с Калистой. На фото: Харрисон Форд с Калистой Флокхарт после премьеры фильма "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" на Каннском фестивале, 2008 год.Американский актер Харрисон Форд с подругой Калистой Флокхарт. 18 мая 2008
© Christian Hartmann, pool
Харрисон Форд женат третьим браком на актрисе Калисте Флокхард. У него пятеро детей - по двое родных от двух предыдущих браков и приемный, которого они усыновили вместе с Калистой. На фото: Харрисон Форд с Калистой Флокхарт после премьеры фильма "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" на Каннском фестивале, 2008 год.
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надеждаБесстрашный пилот и неутомимый искатель приключений Харрисон Форд10:0013.07.2017
Противодроновый комплекс Заслон в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО"Иннопром-2017": умное производство и глобальный подход19:0512.07.2017
Ежегодный праздник День грязи в СШАПразднование "Дня грязи" в США16:3012.07.2017
Живописный мост на северо-западе МосквыСамые комфортные для жизни города России14:4412.07.2017
Футбол в темнотеИгра в темноте: история ослепшего футболиста13:3212.07.2017
Вейксвадьба. Работа фотографа Балажа Бели из ВенгрииСнимки, вошедшие в шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина10:0012.07.2017
Свадьба на всесезонном горном курорте ДомбайДомбай: уникальный заповедник в "сердце гор"14:1611.07.2017
Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в МосквеПожар в торговом центре "РИО" в Москве21:3910.07.2017
Обложка книги 2 первомая из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетомОт Барто до Хармса: первые издания советских книг для детей выложили онлайн17:0010.07.2017
На кончиках пальцевБоль, травмы и преодоление себя: лучшие гимнасты мира крупным планом14:5310.07.2017
Все фотоленты

Знаменитому голливудскому актеру Харрисону Форду 13 июля исполняется 75 лет. Легендарные роли неутомимого искателя приключений — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена