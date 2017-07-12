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"Иннопром-2017": умное производство и глобальный подход

Сюжет:
Иннопром-2017
19:0512.07.2017
(обновлено: 19:19 12.07.2017)
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Международный выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО, где открылась Международная промышленная выставка Иннопром - 2017
Стенд Fujikura в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд Андроидной техники в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд PNK Group в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Президент РФ Владимир Путин знакомится с экспозицией 8-ой Международной промышленной выставки Иннопром - 2017. 10 июля 2017
Стенды в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд LADA в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Виртуальная иммитация боксерского поединка на стенде РМК в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) во время осмотра 8-й Международной промышленной выставки Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Посетители на 8-й Международной промышленной выставки Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд компании японской умной сантехники TOTO в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Автоматы на стенде концерна Калашников на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд Государственный научный центр РФ по автомобильной технике ФГУП НАМИ в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Посетители на 8-й Международной промышленной выставки Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Противодроновый комплекс Заслон в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Стенд УАЗ в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" ежегодно организуется Минпромторгом России и правительством Свердловской области.Международный выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО, где открылась Международная промышленная выставка Иннопром - 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международная промышленная выставка "Иннопром" ежегодно организуется Минпромторгом России и правительством Свердловской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтатус страны-партнера "Иннопрома-2017" присвоен Японии. На фото: стенд компании Fujikura.Стенд Fujikura в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Статус страны-партнера "Иннопрома-2017" присвоен Японии. На фото: стенд компании Fujikura.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ этом году выставка проходит в ВМЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 10 по 13 июля. На фото: стенд НПО "Андроидная техника".Стенд Андроидной техники в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В этом году выставка проходит в ВМЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 10 по 13 июля. На фото: стенд НПО "Андроидная техника".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГруппа ЧТПЗ, которая объединяет предприятия и компании черной металлургии, на "Иннопроме" заключила с концерном Siemens соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет.Стенд Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Группа ЧТПЗ, которая объединяет предприятия и компании черной металлургии, на "Иннопроме" заключила с концерном Siemens соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГруппа компаний PNK Group, специализирующая на строительстве собственных индустриальных парков, внимание посетителей выставки привлекает желтым автомобилем, разбившемся о бетонный столб.Стенд PNK Group в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Группа компаний PNK Group, специализирующая на строительстве собственных индустриальных парков, внимание посетителей выставки привлекает желтым автомобилем, разбившемся о бетонный столб.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился с передовыми технологиями японских компаний, многое из продукции которых производится в России.Президент РФ Владимир Путин знакомится с экспозицией 8-ой Международной промышленной выставки Иннопром - 2017. 10 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился с передовыми технологиями японских компаний, многое из продукции которых производится в России.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПомимо японских компаний, на "Иннопроме-2017" представлены также национальные экспозиции Германии, Италии, Южной Кореи и Индии.Стенды в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Помимо японских компаний, на "Иннопроме-2017" представлены также национальные экспозиции Германии, Италии, Южной Кореи и Индии.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКомпания "АвтоВАЗ" на выставке представила новинку команды LADA Sport ROSNEFT гоночный седан LADA Vesta TCR.Стенд LADA в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Компания "АвтоВАЗ" на выставке представила новинку команды LADA Sport ROSNEFT гоночный седан LADA Vesta TCR.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк"Русская медная компания" на своем стенде организовала виртуальную имитацию боксерского поединка.Виртуальная иммитация боксерского поединка на стенде РМК в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Русская медная компания" на своем стенде организовала виртуальную имитацию боксерского поединка.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра экспозиции "Иннопрома".Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) во время осмотра 8-й Международной промышленной выставки Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра экспозиции "Иннопрома".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКлючевыми темами выставки этого года стали "умное производство" и "глобальный подход" в отношении металлообработки, индустриальной автоматизации, машиностроения и производства компонентов, а также технологий для энергетики.Посетители на 8-й Международной промышленной выставки Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ключевыми темами выставки этого года стали "умное производство" и "глобальный подход" в отношении металлообработки, индустриальной автоматизации, машиностроения и производства компонентов, а также технологий для энергетики.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтенд компании японской умной сантехники TOTO на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром".Стенд компании японской умной сантехники TOTO в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд компании японской умной сантехники TOTO на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАвтоматы на стенде концерна "Калашников".Автоматы на стенде концерна Калашников на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автоматы на стенде концерна "Калашников".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГосударственный научный центр по автомобильной технике ФГУП "НАМИ" на "Иннопроме" представил электрическую беспилотную маршрутку "Шатл", созданную совместно с КамАЗом и Яндексом.Стенд Государственный научный центр РФ по автомобильной технике ФГУП НАМИ в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Государственный научный центр по автомобильной технике ФГУП "НАМИ" на "Иннопроме" представил электрическую беспилотную маршрутку "Шатл", созданную совместно с КамАЗом и Яндексом.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ рамках деловой программы "Иннопрома" пройдут 150 дискуссий, в которых будут участвовать более 500 спикеров и экспертов международного уровня из Европы, Азии, Африки и Америки.Посетители на 8-й Международной промышленной выставки Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В рамках деловой программы "Иннопрома" пройдут 150 дискуссий, в которых будут участвовать более 500 спикеров и экспертов международного уровня из Европы, Азии, Африки и Америки.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДемонстрация системы контроля и подавления дронов "Заслон" на стенде Конструкторского бюро "Аэростарт".Противодроновый комплекс Заслон в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Демонстрация системы контроля и подавления дронов "Заслон" на стенде Конструкторского бюро "Аэростарт".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУльяновский автомобильный завод на "Иннопроме" представил экспериментальный автомобиль УАЗ "Профи" с гибридной силовой установкой, включающей бензиновый и электрический двигатели.Стенд УАЗ в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ульяновский автомобильный завод на "Иннопроме" представил экспериментальный автомобиль УАЗ "Профи" с гибридной силовой установкой, включающей бензиновый и электрический двигатели.
Противодроновый комплекс Заслон в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО"Иннопром-2017": умное производство и глобальный подход19:0512.07.2017
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Крупнейшая в России международная промышленная выставка проходит в эти дни в Екатеринбурге. Участники "Иннопрома-2017" — в фотоленте Ria.ru

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