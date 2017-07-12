КБ "Стрелка" и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию провели исследование, посвященное оценке качества городской среды в различных регионах России. Десятка городов с наиболее комфортной средой — в фотоленте Ria.ru.
Самые комфортные для жизни города России
14:4412.07.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛидером рейтинга оказалась Москва, которая была признана самым удобным для жизни городом России. Столица набрала 221 балл индекса качества городской среды.
Лидером рейтинга оказалась Москва, которая была признана самым удобным для жизни городом России. Столица набрала 221 балл индекса качества городской среды.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, набравший 196 баллов индекса.
На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, набравший 196 баллов индекса.
© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкЗамыкает тройку лидеров по уровню комфорта городской среды Казань, набравшая 153 балла.
Замыкает тройку лидеров по уровню комфорта городской среды Казань, набравшая 153 балла.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкНа четвертом месте рейтинга - Нижний Новгород. Согласно исследованию, он набрал 148 баллов индекса качества городской среды.
На четвертом месте рейтинга - Нижний Новгород. Согласно исследованию, он набрал 148 баллов индекса качества городской среды.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЕкатеринбург расположился на пятой позиции рейтинга. Административный центр Уральского федерального округа набрал 144 балла.
Екатеринбург расположился на пятой позиции рейтинга. Административный центр Уральского федерального округа набрал 144 балла.
© РИА Новости / Виталий БезрукихПерейти в фотобанкНа шестой позиции "Индекса качества городской среды" - Красноярск. Он набрал 141 балл.
На шестой позиции "Индекса качества городской среды" - Красноярск. Он набрал 141 балл.
© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкЛишь одну позицию в рейтинге Красноярску уступил Ростов-на-Дону, набравший 140 баллов исследования.
Лишь одну позицию в рейтинге Красноярску уступил Ростов-на-Дону, набравший 140 баллов исследования.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовосибирск расположился на восьмом месте "Индекса", набрав 137 баллов.
Новосибирск расположился на восьмом месте "Индекса", набрав 137 баллов.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкДевятую строчку рейтинга занял Воронеж, набравший 134 балла исследования.
Девятую строчку рейтинга занял Воронеж, набравший 134 балла исследования.
© Fotolia / ZenebioЗамыкает десятку рейтинга самых удобных для жизни городов России Челябинск. Этот город-миллионник набрал 131 балл индекса качества городской среды.
Замыкает десятку рейтинга самых удобных для жизни городов России Челябинск. Этот город-миллионник набрал 131 балл индекса качества городской среды.
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