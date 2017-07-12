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Самые комфортные для жизни города России

14:4412.07.2017
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Живописный мост на северо-западе Москвы
Разводка моста Петра Великого в Санкт-Петербурге
Вид на улицу Баумана в Казани
Центр Нижнего Новгорода
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
Здание железнодорожного вокзала, Красноярск
Вид на бизнес-центр Риверсайд-Дон на берегу реки Дон в городе Ростове-на-Дону
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Памятник А. В. Кольцову в Кольцовском сквере Воронежа
Панорама Челябинска
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛидером рейтинга оказалась Москва, которая была признана самым удобным для жизни городом России. Столица набрала 221 балл индекса качества городской среды.Живописный мост на северо-западе Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лидером рейтинга оказалась Москва, которая была признана самым удобным для жизни городом России. Столица набрала 221 балл индекса качества городской среды.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, набравший 196 баллов индекса.Разводка моста Петра Великого в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, набравший 196 баллов индекса.
© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкЗамыкает тройку лидеров по уровню комфорта городской среды Казань, набравшая 153 балла.Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Замыкает тройку лидеров по уровню комфорта городской среды Казань, набравшая 153 балла.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкНа четвертом месте рейтинга - Нижний Новгород. Согласно исследованию, он набрал 148 баллов индекса качества городской среды.Центр Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Варвара Гертье
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На четвертом месте рейтинга - Нижний Новгород. Согласно исследованию, он набрал 148 баллов индекса качества городской среды.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЕкатеринбург расположился на пятой позиции рейтинга. Административный центр Уральского федерального округа набрал 144 балла.Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Екатеринбург расположился на пятой позиции рейтинга. Административный центр Уральского федерального округа набрал 144 балла.
© РИА Новости / Виталий БезрукихПерейти в фотобанкНа шестой позиции "Индекса качества городской среды" - Красноярск. Он набрал 141 балл.Здание железнодорожного вокзала, Красноярск
© РИА Новости / Виталий Безруких
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На шестой позиции "Индекса качества городской среды" - Красноярск. Он набрал 141 балл.
© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкЛишь одну позицию в рейтинге Красноярску уступил Ростов-на-Дону, набравший 140 баллов исследования.Вид на бизнес-центр Риверсайд-Дон на берегу реки Дон в городе Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
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Лишь одну позицию в рейтинге Красноярску уступил Ростов-на-Дону, набравший 140 баллов исследования.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовосибирск расположился на восьмом месте "Индекса", набрав 137 баллов.Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск расположился на восьмом месте "Индекса", набрав 137 баллов.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкДевятую строчку рейтинга занял Воронеж, набравший 134 балла исследования.Памятник А. В. Кольцову в Кольцовском сквере Воронежа
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Девятую строчку рейтинга занял Воронеж, набравший 134 балла исследования.
© Fotolia / ZenebioЗамыкает десятку рейтинга самых удобных для жизни городов России Челябинск. Этот город-миллионник набрал 131 балл индекса качества городской среды.Панорама Челябинска
© Fotolia / Zenebio
Замыкает десятку рейтинга самых удобных для жизни городов России Челябинск. Этот город-миллионник набрал 131 балл индекса качества городской среды.
Живописный мост на северо-западе МосквыСамые комфортные для жизни города России14:4412.07.2017
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КБ "Стрелка" и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию провели исследование, посвященное оценке качества городской среды в различных регионах России. Десятка городов с наиболее комфортной средой — в фотоленте Ria.ru.

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