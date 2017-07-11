Домбай: уникальный заповедник в "сердце гор"

Летом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад. Поток Чухчур, падая несколькими каскадами, в долине сливается с рекой Птыш и образует реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины.