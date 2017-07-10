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Тридцатая победа: Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA

12:3410.07.2017
(обновлено: 12:56 10.07.2017)
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Денис Лебедев (Россия) после боя с Марком Флэнаганом (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) после боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) после боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии WBA. 9 июля 2017
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРоссийский боксер Денис Лебедев в воскресенье защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе.Денис Лебедев (Россия) после боя с Марком Флэнаганом (Австралия) за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Российский боксер Денис Лебедев в воскресенье защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБой за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации состоялся в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Бой за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации состоялся в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВо время процедуры взвешивания, прошедшей накануне поединка, российский спортсмен оказался на 100 граммов тяжелее австралийца: он весил 90,45 кг.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Во время процедуры взвешивания, прошедшей накануне поединка, российский спортсмен оказался на 100 граммов тяжелее австралийца: он весил 90,45 кг.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБой Лебедева и Фленагана продлился двенадцать раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) после боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Бой Лебедева и Фленагана продлился двенадцать раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДвое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЭта победа стала тридцатой в карьере 37-летнего Лебедева, имеющего до сих пор лишь два поражения.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) после боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Эта победа стала тридцатой в карьере 37-летнего Лебедева, имеющего до сих пор лишь два поражения.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМарк Флэнаган потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии WBA. 9 июля 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Марк Флэнаган потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, который находился с рабочей поездкой в Екатеринбурге, на следующий день после боя лично поздравил Лебедева с победой.Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, который находился с рабочей поездкой в Екатеринбурге, на следующий день после боя лично поздравил Лебедева с победой.
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBAТридцатая победа: Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA12:3410.07.2017
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В Екатеринбурге состоялся бой российского боксера Дениса Лебедева и австралийца Марка Флэнагана. Кадры поединка — в фотоленте Ria.ru.

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