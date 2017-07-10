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Российские регбистки отстояли титул чемпионок Европы

14:0310.07.2017
(обновлено: 14:04 10.07.2017)
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Игроки сборной России, занявшие первое место в финальном этапе европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд на церемонии награждения
Байзат Хамидова, Алена Михальцова и Меган Вильямс в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
Дарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
Дебора Флеминг в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Елена Здрокова, Хейзер Фишер и Келли Смит в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Алена Михальцова и Дебора Флеминг в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Дарья Норитцна и Дарья Бобкова радуются победе в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Стейси Флуд и Марина Кукина в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирланди
Дарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
Хизер Фишер и Марина Кукина в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Игроки сборной России радуются победе в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Кати Мейсон и Дарья Бобкова в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
Игроки сборной России и главный тренер Андрей Кузин, занявшие первое место в финальном этапе европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд на церемонии награждения
Игрок сборной России Арина Быстрова радуется победе в финальном этапе европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд во время церемонии награждения
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖенская сборная России по регби-7 выиграла казанский этап Гран-при и защитила титул чемпионок Европы.Игроки сборной России, занявшие первое место в финальном этапе европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд на церемонии награждения
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Женская сборная России по регби-7 выиграла казанский этап Гран-при и защитила титул чемпионок Европы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗаключительный, второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди женщин прошел в Казани 9 июля.Байзат Хамидова, Алена Михальцова и Меган Вильямс в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Заключительный, второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди женщин прошел в Казани 9 июля.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянки в четвертьфинале победили полячек со счетом 15:0, а в полуфинале – ирландок, со счетом 27:5.Дарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Россиянки в четвертьфинале победили полячек со счетом 15:0, а в полуфинале – ирландок, со счетом 27:5.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕдинственные конкурентки россиянок в борьбе за титул сильнейших по сумме двух этапов, француженки, уступили англичанкам в полуфинале (15:26), поэтому на финальную игру хозяйки второго этапа выходили уже в ранге чемпионок Европы.Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Единственные конкурентки россиянок в борьбе за титул сильнейших по сумме двух этапов, француженки, уступили англичанкам в полуфинале (15:26), поэтому на финальную игру хозяйки второго этапа выходили уже в ранге чемпионок Европы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ финале россиянки нанесли поражение команде Англии со счётом 21:0.Дебора Флеминг в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В финале россиянки нанесли поражение команде Англии со счётом 21:0.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянка Елена Здрокова уходит от англичанок Хейзер Фишер и Келли Смит в финальном матче этапа европейской серии Гран-при.Елена Здрокова, Хейзер Фишер и Келли Смит в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Россиянка Елена Здрокова уходит от англичанок Хейзер Фишер и Келли Смит в финальном матче этапа европейской серии Гран-при.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕдиноборство Алены Михальцовой (Россия) и Деборы Флеминг (Англия) в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.Алена Михальцова и Дебора Флеминг в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Единоборство Алены Михальцовой (Россия) и Деборы Флеминг (Англия) в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы. На фото: россиянки Дарья Норитцна и Дарья Бобкова.Дарья Норитцна и Дарья Бобкова радуются победе в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы. На фото: россиянки Дарья Норитцна и Дарья Бобкова.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПобеда в чемпионате Европы принесла сборной России путевку на Кубок мира, который пройдет в 2018 году в США.Стейси Флуд и Марина Кукина в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирланди
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Победа в чемпионате Европы принесла сборной России путевку на Кубок мира, который пройдет в 2018 году в США.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.Дарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Дарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАнгличанка Хизер Фишер и россиянка Марина Кукина в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.Хизер Фишер и Марина Кукина в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Англичанка Хизер Фишер и россиянка Марина Кукина в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России по регби уже побеждали на чемпионате Европы в 2013, 2014 и 2016 годах.Игроки сборной России радуются победе в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной России по регби уже побеждали на чемпионате Европы в 2013, 2014 и 2016 годах.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянка Дарья Бобкова и англичанка Кати Мейсон во время финального матча этапа европейской серии Гран-при по регби-7.Кати Мейсон и Дарья Бобкова в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Англии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Россиянка Дарья Бобкова и англичанка Кати Мейсон во время финального матча этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей европейской серии Гран-при по регби-7. Слева направо: Дарья Норицина, Арина Быстрова, Марина Петрова, главный тренер сборной России Андрей Кузин, Дарья Бобкова и Марина Кукина.Игроки сборной России и главный тренер Андрей Кузин, занявшие первое место в финальном этапе европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд на церемонии награждения
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Церемония награждения победителей европейской серии Гран-при по регби-7. Слева направо: Дарья Норицина, Арина Быстрова, Марина Петрова, главный тренер сборной России Андрей Кузин, Дарья Бобкова и Марина Кукина.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпортсменка сборной России по регби Арина Быстрова после победы в финальном матче над англичанками.Игрок сборной России Арина Быстрова радуется победе в финальном этапе европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд во время церемонии награждения
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спортсменка сборной России по регби Арина Быстрова после победы в финальном матче над англичанками.
Алена Михальцова и Дебора Флеминг в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и АнглииРоссийские регбистки отстояли титул чемпионок Европы14:0310.07.2017
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Сборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. Финальный этап Европейской серии Гран-при — в фотоленте Ria.ru.

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