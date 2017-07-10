Сборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. Финальный этап Европейской серии Гран-при — в фотоленте Ria.ru.
Российские регбистки отстояли титул чемпионок Европы
14:0310.07.2017
(обновлено: 14:04 10.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖенская сборная России по регби-7 выиграла казанский этап Гран-при и защитила титул чемпионок Европы.
Женская сборная России по регби-7 выиграла казанский этап Гран-при и защитила титул чемпионок Европы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗаключительный, второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди женщин прошел в Казани 9 июля.
Заключительный, второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди женщин прошел в Казани 9 июля.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянки в четвертьфинале победили полячек со счетом 15:0, а в полуфинале – ирландок, со счетом 27:5.
Россиянки в четвертьфинале победили полячек со счетом 15:0, а в полуфинале – ирландок, со счетом 27:5.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕдинственные конкурентки россиянок в борьбе за титул сильнейших по сумме двух этапов, француженки, уступили англичанкам в полуфинале (15:26), поэтому на финальную игру хозяйки второго этапа выходили уже в ранге чемпионок Европы.
Единственные конкурентки россиянок в борьбе за титул сильнейших по сумме двух этапов, француженки, уступили англичанкам в полуфинале (15:26), поэтому на финальную игру хозяйки второго этапа выходили уже в ранге чемпионок Европы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ финале россиянки нанесли поражение команде Англии со счётом 21:0.
В финале россиянки нанесли поражение команде Англии со счётом 21:0.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянка Елена Здрокова уходит от англичанок Хейзер Фишер и Келли Смит в финальном матче этапа европейской серии Гран-при.
Россиянка Елена Здрокова уходит от англичанок Хейзер Фишер и Келли Смит в финальном матче этапа европейской серии Гран-при.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕдиноборство Алены Михальцовой (Россия) и Деборы Флеминг (Англия) в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
Единоборство Алены Михальцовой (Россия) и Деборы Флеминг (Англия) в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы. На фото: россиянки Дарья Норитцна и Дарья Бобкова.
Сборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы. На фото: россиянки Дарья Норитцна и Дарья Бобкова.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПобеда в чемпионате Европы принесла сборной России путевку на Кубок мира, который пройдет в 2018 году в США.
Победа в чемпионате Европы принесла сборной России путевку на Кубок мира, который пройдет в 2018 году в США.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.
Дарья Бобкова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАнгличанка Хизер Фишер и россиянка Марина Кукина в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
Англичанка Хизер Фишер и россиянка Марина Кукина в финальном матче этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России по регби уже побеждали на чемпионате Европы в 2013, 2014 и 2016 годах.
Спортсменки сборной России по регби уже побеждали на чемпионате Европы в 2013, 2014 и 2016 годах.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссиянка Дарья Бобкова и англичанка Кати Мейсон во время финального матча этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
Россиянка Дарья Бобкова и англичанка Кати Мейсон во время финального матча этапа европейской серии Гран-при по регби-7.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей европейской серии Гран-при по регби-7. Слева направо: Дарья Норицина, Арина Быстрова, Марина Петрова, главный тренер сборной России Андрей Кузин, Дарья Бобкова и Марина Кукина.
Церемония награждения победителей европейской серии Гран-при по регби-7. Слева направо: Дарья Норицина, Арина Быстрова, Марина Петрова, главный тренер сборной России Андрей Кузин, Дарья Бобкова и Марина Кукина.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпортсменка сборной России по регби Арина Быстрова после победы в финальном матче над англичанками.
Спортсменка сборной России по регби Арина Быстрова после победы в финальном матче над англичанками.
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