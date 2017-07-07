Вручение премий "Медиа-менеджер России - 2017"
11:3007.07.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония вручения XVII национальной премии "Медиа-менеджер России" прошла в четверг в Москве. Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль получил премию в номинации "Интернет-СМИ" в категории "Информационные агентства".
Церемония вручения XVII национальной премии "Медиа-менеджер России" прошла в четверг в Москве. Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль получил премию в номинации "Интернет-СМИ" в категории "Информационные агентства".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор рекламного агентства AG DeltaPlan Кирилл Коноплев (слева) и исполнительный директор рекламного агентства AG DeltaPlan Станислав Черный получили премии в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации.
Генеральный директор рекламного агентства AG DeltaPlan Кирилл Коноплев (слева) и исполнительный директор рекламного агентства AG DeltaPlan Станислав Черный получили премии в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИсполнительный директор Межрегиональной общественной организации инвалидов "Доступ есть" Юрий Ковалев получил награду в номинации "Социальная ответственность медиабизнеса".
Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации инвалидов "Доступ есть" Юрий Ковалев получил награду в номинации "Социальная ответственность медиабизнеса".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПремия "Медиа-менеджер России" вручается уже второе десятилетие и считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.
Премия "Медиа-менеджер России" вручается уже второе десятилетие и считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина получила Гран-при премии в категории "За вклад в развитие отрасли".
Генеральный директор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина получила Гран-при премии в категории "За вклад в развитие отрасли".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора - директор объединенной дирекции мультимедийных центров информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко получил премию в номинации "За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России".
Заместитель главного редактора - директор объединенной дирекции мультимедийных центров информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко получил премию в номинации "За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор "ЭвереСТ-С" Алексей Толстоган был отмечен в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации".
Генеральный директор "ЭвереСТ-С" Алексей Толстоган был отмечен в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДиректор Медиагруппы "Центр" Анастасия Власова (в центре) получила премию в категории "Региональные медиахолдинги".
Директор Медиагруппы "Центр" Анастасия Власова (в центре) получила премию в категории "Региональные медиахолдинги".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор, партнер агентства Ketchum Михаил Маслов получил премию в номинации "Коммуникации и связи с общественностью".
Генеральный директор, партнер агентства Ketchum Михаил Маслов получил премию в номинации "Коммуникации и связи с общественностью".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМаркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лилия Шерозия получиа премию в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации".
Маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лилия Шерозия получиа премию в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДиректор медиацентра редакции газеты "Вечерняя Москва" Яна Портнова была отмечена жюри премии в специальной номинации.
Директор медиацентра редакции газеты "Вечерняя Москва" Яна Портнова была отмечена жюри премии в специальной номинации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов получил премию в категории "Федеральные печатные медиа".
Главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов получил премию в категории "Федеральные печатные медиа".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ категории "Региональные печатные медиа" премию получила генеральный директор издания "Аргументы и факты – Южный Урал" Елена Ревнякова.
В категории "Региональные печатные медиа" премию получила генеральный директор издания "Аргументы и факты – Южный Урал" Елена Ревнякова.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "ОРТРК" Александр Малькевич получил премию в номинации "Электронные СМИ / Телевидение" в категории "Региональные эфирные каналы".
Генеральный директор АО "ОРТРК" Александр Малькевич получил премию в номинации "Электронные СМИ / Телевидение" в категории "Региональные эфирные каналы".
Топ-менеджеры МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко и Александр Штоль стали лауреатами национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" в 2017 году. Награждение лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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