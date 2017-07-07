Сбор гостей: лидеры "Большой двадцатки" прибыли в Гамбург

Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург ночью. Российский лидер примет участие в рабочих заседаниях G20, посвященных различным тематикам, а также в неформальной встрече, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, "на полях" саммита Путин проведет переговоры с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.