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Лучшие фото недели: свадьба Месси и Неделя моды в Париже
13:0307.07.2017
(обновлено: 13:23 07.07.2017)
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© AP Photo / Bullit MarquezУчастницы конкурса красоты "Мисс Филиппины" позируют фотографам.
© AP Photo / Bullit Marquez
Участницы конкурса красоты "Мисс Филиппины" позируют фотографам.
© AP Photo / Victor R. CaivanoСвадьба аргентинского футболиста Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Рокуццо.
© AP Photo / Victor R. Caivano
Свадьба аргентинского футболиста Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Рокуццо.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСоздание заградительной полосы во время ликвидации лесного пожара в Гичурском районе Бурятии.
Создание заградительной полосы во время ликвидации лесного пожара в Гичурском районе Бурятии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко бьются за титулы WBO International и WBA International в Москве.
Россиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко бьются за титулы WBO International и WBA International в Москве.
© REUTERS / Axel SchmidtПротест против использования натуральной кожи накануне проведения Недели моды в Берлине.
Протест против использования натуральной кожи накануне проведения Недели моды в Берлине.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСпецназ во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
Спецназ во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусская техника во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская техника во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Республики.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгроки сборной Германии на церемонии награждения победителей Кубка конфедераций-2017.
Игроки сборной Германии на церемонии награждения победителей Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-95МС наносит удар по объектам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС наносит удар по объектам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВстреча фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", вернувшегося в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии.
Встреча фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", вернувшегося в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии.
© REUTERS / Hannibal HanschkeУчастники протестной акции антиглобалистов "1000 фигур" в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Участники протестной акции антиглобалистов "1000 фигур" в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в Пхеньяне.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в Пхеньяне.
© AP Photo / Alvaro BarrientosУчастница акции протеста против корриды перед фестивалем Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Участница акции протеста против корриды перед фестивалем Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© REUTERS / Anuwar HazarikaЖители деревни используют лодку, чтобы пересечь затопленную дорогу в деревне штата Ассам, Индия.
Жители деревни используют лодку, чтобы пересечь затопленную дорогу в деревне штата Ассам, Индия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВолонтеры комплексной экспедиции "Гогланд" собирают тубусы и гильзы от артиллерийских снарядов на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
Волонтеры комплексной экспедиции "Гогланд" собирают тубусы и гильзы от артиллерийских снарядов на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник национальной игры "Кок-бору" на Республиканском турнире по конным видам спорта в урочище Кер-Кечу Республики Алтай.
Участник национальной игры "Кок-бору" на Республиканском турнире по конным видам спорта в урочище Кер-Кечу Республики Алтай.
© REUTERS / Arnd WiegmannТрадиционный массовый заплыв на дистанцию 1500 метров через Цюрихское озеро в Швейцарии.
Традиционный массовый заплыв на дистанцию 1500 метров через Цюрихское озеро в Швейцарии.
© AP Photo / Francois MoriПоказ коллекции haute couture модного дома Elie Saab на Неделе моды в Париже.
© AP Photo / Francois Mori
Показ коллекции haute couture модного дома Elie Saab на Неделе моды в Париже.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтуденты буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии.
Студенты буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии.
© REUTERS / West Pierce Fire DepartmentВ штате Вашингтон в США сошел с рельсов поезд, принадлежащий компании Amtrak.
В штате Вашингтон в США сошел с рельсов поезд, принадлежащий компании Amtrak.
© REUTERS / Marco BelloСолдаты во время военного парада в честь 206-й годовщины независимости Венесуэлы в Каракасе.
Солдаты во время военного парада в честь 206-й годовщины независимости Венесуэлы в Каракасе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГости XIV Международного фестиваля "Усадьба Jazz" в музее-усадьбе "Архангельское".
Гости XIV Международного фестиваля "Усадьба Jazz" в музее-усадьбе "Архангельское".
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