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Лучшие фото недели: свадьба Месси и Неделя моды в Париже

13:0307.07.2017
(обновлено: 13:23 07.07.2017)
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Участницы конкурса красоты Мисс Филиппины позируют фотографам
Аргентинский футболист Лионель Месси сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио
Создание заградительной полосы с помощью бульдозера во время ликвидации лесного пожара в Бурятии
Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
Пуск китайской ракеты-носителя Великий поход-5. 2 июля 2017
Протест против использования кожи накануне Недели моды в Берлине. 4 июля 2017
Сотрудники соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
Гражданская техника производства Белоруссии во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии
Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017
Церемония встречи фрегата Адмирал Эссен, прибывшего в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии
Участники акции 1000 фигур против саммита G20 в Гамбурге
Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне
Участница акции протеста против корриды перед фестивалем Сан-Фермин в Памплоне, Испания
Жители деревни используют лодку, чтобы пересечь затопленную дорогу в деревне штата Ассам, Индия. 4 июля 2017
Волонтеры комплексной экспедиции Гогланд собирают тубусы и гильзы от артиллерийских снарядов на острове Большой Тютерс в Финском заливе
Участник национальной игры Кок-бору во время соревнований на Республиканском турнире по конным видам спорта в урочище Кер-Кечу Республики Алтай
Последствия ливневых дождей в Японии
Девушки в Центральном деловом районе Сиднея
Традиционный массовый заплыв на дистанцию 1500 метров через Цюрихское озеро в Швейцарии
Танк отдела реагирования на чрезвычайным ситуациям горит в Мосуле
Модель во время показа коллекции Elie Saab на Неделе моды в Париже
Курдские бойцы пробегают через улицу в Ракке 3 июля 2017
Рыбалка в городе Галле, Шри-Ланка
Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Сошедший с рельс поезд в Вашингтоне
Солдаты во время военного парада в честь 206 годовщины Независимости Венесуэлы в Каракасе
Посетители на XIV Международном фестивале Усадьба Jazz в музее-усадьбе Архангельское. 01 июля 2017
Мужчина идет вдоль сгоревших автомобилей в Мосуле
© AP Photo / Bullit MarquezУчастницы конкурса красоты "Мисс Филиппины" позируют фотографам.Участницы конкурса красоты Мисс Филиппины позируют фотографам
© AP Photo / Bullit Marquez
Участницы конкурса красоты "Мисс Филиппины" позируют фотографам.
© AP Photo / Victor R. CaivanoСвадьба аргентинского футболиста Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Рокуццо.Аргентинский футболист Лионель Месси сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио
© AP Photo / Victor R. Caivano
Свадьба аргентинского футболиста Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Рокуццо.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСоздание заградительной полосы во время ликвидации лесного пожара в Гичурском районе Бурятии.Создание заградительной полосы с помощью бульдозера во время ликвидации лесного пожара в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Создание заградительной полосы во время ликвидации лесного пожара в Гичурском районе Бурятии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко бьются за титулы WBO International и WBA International в Москве.Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко бьются за титулы WBO International и WBA International в Москве.
© REUTERS / StringerПуск китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" в провинции Хайнань.Пуск китайской ракеты-носителя Великий поход-5. 2 июля 2017
© REUTERS / Stringer
Пуск китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" в провинции Хайнань.
© REUTERS / Axel SchmidtПротест против использования натуральной кожи накануне проведения Недели моды в Берлине.Протест против использования кожи накануне Недели моды в Берлине. 4 июля 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Протест против использования натуральной кожи накануне проведения Недели моды в Берлине.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСпецназ во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.Сотрудники соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Спецназ во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусская техника во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Республики.Гражданская техника производства Белоруссии во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусская техника во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Республики.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгроки сборной Германии на церемонии награждения победителей Кубка конфедераций-2017.Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Игроки сборной Германии на церемонии награждения победителей Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-95МС наносит удар по объектам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Стратегический ракетоносец Ту-95МС наносит удар по объектам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВстреча фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", вернувшегося в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии.Церемония встречи фрегата Адмирал Эссен, прибывшего в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии
© РИА Новости / Василий Батанов
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Встреча фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", вернувшегося в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии.
© REUTERS / Hannibal HanschkeУчастники протестной акции антиглобалистов "1000 фигур" в преддверии саммита G20 в Гамбурге.Участники акции 1000 фигур против саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Участники протестной акции антиглобалистов "1000 фигур" в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в Пхеньяне.Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в Пхеньяне.
© AP Photo / Alvaro BarrientosУчастница акции протеста против корриды перед фестивалем Сан-Фермин в Памплоне, Испания.Участница акции протеста против корриды перед фестивалем Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Участница акции протеста против корриды перед фестивалем Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© REUTERS / Anuwar HazarikaЖители деревни используют лодку, чтобы пересечь затопленную дорогу в деревне штата Ассам, Индия.Жители деревни используют лодку, чтобы пересечь затопленную дорогу в деревне штата Ассам, Индия. 4 июля 2017
© REUTERS / Anuwar Hazarika
Жители деревни используют лодку, чтобы пересечь затопленную дорогу в деревне штата Ассам, Индия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВолонтеры комплексной экспедиции "Гогланд" собирают тубусы и гильзы от артиллерийских снарядов на острове Большой Тютерс в Финском заливе.Волонтеры комплексной экспедиции Гогланд собирают тубусы и гильзы от артиллерийских снарядов на острове Большой Тютерс в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Волонтеры комплексной экспедиции "Гогланд" собирают тубусы и гильзы от артиллерийских снарядов на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник национальной игры "Кок-бору" на Республиканском турнире по конным видам спорта в урочище Кер-Кечу Республики Алтай.Участник национальной игры Кок-бору во время соревнований на Республиканском турнире по конным видам спорта в урочище Кер-Кечу Республики Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участник национальной игры "Кок-бору" на Республиканском турнире по конным видам спорта в урочище Кер-Кечу Республики Алтай.
© REUTERS / KyodoПоследствия ливневых дождей в Японии.Последствия ливневых дождей в Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливневых дождей в Японии.
© AFP 2017 / Saeed KhanМодное дефиле в Центральном деловом районе Сиднея.Девушки в Центральном деловом районе Сиднея
© AFP 2017 / Saeed Khan
Модное дефиле в Центральном деловом районе Сиднея.
© REUTERS / Arnd WiegmannТрадиционный массовый заплыв на дистанцию 1500 метров через Цюрихское озеро в Швейцарии.Традиционный массовый заплыв на дистанцию 1500 метров через Цюрихское озеро в Швейцарии
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Традиционный массовый заплыв на дистанцию 1500 метров через Цюрихское озеро в Швейцарии.
© REUTERS / Alaa Al-Marjani Бой в Мосуле.Танк отдела реагирования на чрезвычайным ситуациям горит в Мосуле
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
Бой в Мосуле.
© AP Photo / Francois MoriПоказ коллекции haute couture модного дома Elie Saab на Неделе моды в Париже.Модель во время показа коллекции Elie Saab на Неделе моды в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Показ коллекции haute couture модного дома Elie Saab на Неделе моды в Париже.
© REUTERS / Goran TomasevicКурдские бойцы на улице в Ракке, Сирия.Курдские бойцы пробегают через улицу в Ракке 3 июля 2017
© REUTERS / Goran Tomasevic
Курдские бойцы на улице в Ракке, Сирия.
© AFP 2017 / Ishara S. KodikaraРыбалка на побережье города Галле, Шри-Ланка.Рыбалка в городе Галле, Шри-Ланка
© AFP 2017 / Ishara S. Kodikara
Рыбалка на побережье города Галле, Шри-Ланка.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтуденты буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии.Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Студенты буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии.
© REUTERS / West Pierce Fire DepartmentВ штате Вашингтон в США сошел с рельсов поезд, принадлежащий компании Amtrak.Сошедший с рельс поезд в Вашингтоне
© REUTERS / West Pierce Fire Department
В штате Вашингтон в США сошел с рельсов поезд, принадлежащий компании Amtrak.
© REUTERS / Marco BelloСолдаты во время военного парада в честь 206-й годовщины независимости Венесуэлы в Каракасе.Солдаты во время военного парада в честь 206 годовщины Независимости Венесуэлы в Каракасе
© REUTERS / Marco Bello
Солдаты во время военного парада в честь 206-й годовщины независимости Венесуэлы в Каракасе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГости XIV Международного фестиваля "Усадьба Jazz" в музее-усадьбе "Архангельское".Посетители на XIV Международном фестивале Усадьба Jazz в музее-усадьбе Архангельское. 01 июля 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гости XIV Международного фестиваля "Усадьба Jazz" в музее-усадьбе "Архангельское".
© AFP 2017 / Fadel Senna Одна из улиц в центре Мосула, Ирак.Мужчина идет вдоль сгоревших автомобилей в Мосуле
© AFP 2017 / Fadel Senna
Одна из улиц в центре Мосула, Ирак.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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