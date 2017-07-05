Самые именитые кутюрье мира представляют свои последние коллекции на Неделе моды в Париже. Модели сезона осень-зима 2017/2018 — в фотоленте Ria.ru.
Высокая мода на подиумах Парижа
16:5805.07.2017
(обновлено: 17:13 05.07.2017)
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© REUTERS / Charles PlatiauНеделя высокой моды проходит в Париже со 2 по 6 июля. За четыре дня во французской столице пройдут 35 дефиле.
Неделя высокой моды проходит в Париже со 2 по 6 июля. За четыре дня во французской столице пройдут 35 дефиле.
© AFP 2017 / Bertrand GuayПоказ коллекции лондонского дуэта дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо, которые представили в Париже почти 60 вечерних нарядов.
Показ коллекции лондонского дуэта дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо, которые представили в Париже почти 60 вечерних нарядов.
© AP Photo / Francois MoriПоказ коллекции бельгийских дизайнеров Ан Вандеворст и Филипа Арикс.
© AP Photo / Francois Mori
Показ коллекции бельгийских дизайнеров Ан Вандеворст и Филипа Арикс.
© AFP 2017 / Francois GuillotДом Christian Dior представил свою кутюрную коллекцию на открытом воздухе у Дома инвалидов. Главным цветом сезона креативный дизайнер бренда Мария Грация Кьюри выбрала серый в разных его вариациях.
Дом Christian Dior представил свою кутюрную коллекцию на открытом воздухе у Дома инвалидов. Главным цветом сезона креативный дизайнер бренда Мария Грация Кьюри выбрала серый в разных его вариациях.
© AP Photo / Kamil ZihniogluМинималистичную коллекцию в Париже представила авангардный дизайнер Ирис ван Херпен. Во время показа этот модный дом отметил свой десятилетний юбилей.
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Минималистичную коллекцию в Париже представила авангардный дизайнер Ирис ван Херпен. Во время показа этот модный дом отметил свой десятилетний юбилей.
© AFP 2017 / Bertrand GuayНачинающий дизайнер Кристина Хйун Ми Нильсен на этой Неделе моды представила свою первую кутюрную коллекцию под лейблом Hyun Mi Nielsen.
Начинающий дизайнер Кристина Хйун Ми Нильсен на этой Неделе моды представила свою первую кутюрную коллекцию под лейблом Hyun Mi Nielsen.
© AFP 2017 / Bertrand GuayВ Париже представила свою коллекцию и российский дизайнер Ульяна Сергеенко. В новой коллекции модельер сделала акцент на теме ретро.
В Париже представила свою коллекцию и российский дизайнер Ульяна Сергеенко. В новой коллекции модельер сделала акцент на теме ретро.
© AP Photo / Kamil ZihniogluПоказ коллекции итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли, который традиционно сделал ставку на платья с активным декором.
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Показ коллекции итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли, который традиционно сделал ставку на платья с активным декором.
© AFP 2017 / Francois GuillotСоздавая кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2017/2018, французский дизайнер Александр Вотье вдохновлялся дерзкими нарядами 1980-х. Представлять некоторые наряды коллекции вышла американская топ-модель Белла Хадид.
Создавая кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2017/2018, французский дизайнер Александр Вотье вдохновлялся дерзкими нарядами 1980-х. Представлять некоторые наряды коллекции вышла американская топ-модель Белла Хадид.
© AFP 2017 / Francois GuillotНа Неделе моды в Париже марка Azzaro впервые была представлена коллекцией, созданной под руководством французского дизайнера Максима Симоенса, который стал арт-директором дома в марте.
На Неделе моды в Париже марка Azzaro впервые была представлена коллекцией, созданной под руководством французского дизайнера Максима Симоенса, который стал арт-директором дома в марте.
© REUTERS / Charles Platiau Кутюрная коллекция итальянского дизайнера Джорджио Армани включала не только вечерние платья, но и брючные костюмы, а также пары с юбками.
Кутюрная коллекция итальянского дизайнера Джорджио Армани включала не только вечерние платья, но и брючные костюмы, а также пары с юбками.
© AFP 2017 / Patrick KovarikГлавной темой юбилейной коллекции дизайнерской марки Iris van Herpen, представленной в Париже, стала стихия воды.
Главной темой юбилейной коллекции дизайнерской марки Iris van Herpen, представленной в Париже, стала стихия воды.
© AP Photo / Francois MoriКутюрный показ коллекции Chanel прошел в Большом дворце Парижа. Креативный директор Дома Карл Лагерфельд, создавая коллекцию, вдохновлялся прежде всего теми вещами, которые носила сама основательница марки Коко Шанель.
© AP Photo / Francois Mori
Кутюрный показ коллекции Chanel прошел в Большом дворце Парижа. Креативный директор Дома Карл Лагерфельд, создавая коллекцию, вдохновлялся прежде всего теми вещами, которые носила сама основательница марки Коко Шанель.
© AFP 2017 / Bertrand GuayПоказ коллекции сезона осень/зима 2017-2018 ливанского дизайнера Джорджа Хобейка.
Показ коллекции сезона осень/зима 2017-2018 ливанского дизайнера Джорджа Хобейка.
© AFP 2017 / Bertrand GuayТрадиционное свадебное платье, украшенное кружевом и грандиозным шлейфом, завершило показ коллекции бренда Ralph and Russo. Продемонстрировала платье на подиуме индийская актриса Сонам Капур.
Традиционное свадебное платье, украшенное кружевом и грандиозным шлейфом, завершило показ коллекции бренда Ralph and Russo. Продемонстрировала платье на подиуме индийская актриса Сонам Капур.
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