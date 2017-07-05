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Высокая мода на подиумах Парижа

16:5805.07.2017
(обновлено: 17:13 05.07.2017)
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Показ коллекции Тамары Ральф и Майкла Руссо на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Тамары Ральф и Майкла Руссо на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Ан Вандеворст и Филипа Арикса на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Christian Dior на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Xuan на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Ирис ван Херпен на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Hyun Mi Nielsen на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Ульяны Сергеенко на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Жюльена Фурнье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Джамбаттиста Валли на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Американская модель Белла Хадид представляет коллекцию Александра Вотье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Azzaro на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Гуо Пей на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Giorgio Armani на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Ирис ван Херпен на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Chanel на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Индийская актриса Сонам Капур представляет коллекцию Ralph and Russo на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© REUTERS / Charles PlatiauНеделя высокой моды проходит в Париже со 2 по 6 июля. За четыре дня во французской столице пройдут 35 дефиле.Показ коллекции Тамары Ральф и Майкла Руссо на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Неделя высокой моды проходит в Париже со 2 по 6 июля. За четыре дня во французской столице пройдут 35 дефиле.
© AFP 2017 / Bertrand GuayПоказ коллекции лондонского дуэта дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо, которые представили в Париже почти 60 вечерних нарядов.Показ коллекции Тамары Ральф и Майкла Руссо на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Показ коллекции лондонского дуэта дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо, которые представили в Париже почти 60 вечерних нарядов.
© AP Photo / Francois MoriПоказ коллекции бельгийских дизайнеров Ан Вандеворст и Филипа Арикс.Показ коллекции Ан Вандеворст и Филипа Арикса на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Показ коллекции бельгийских дизайнеров Ан Вандеворст и Филипа Арикс.
© AFP 2017 / Francois GuillotДом Christian Dior представил свою кутюрную коллекцию на открытом воздухе у Дома инвалидов. Главным цветом сезона креативный дизайнер бренда Мария Грация Кьюри выбрала серый в разных его вариациях.Показ коллекции Christian Dior на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Francois Guillot
Дом Christian Dior представил свою кутюрную коллекцию на открытом воздухе у Дома инвалидов. Главным цветом сезона креативный дизайнер бренда Мария Грация Кьюри выбрала серый в разных его вариациях.
© AFP 2017 / Patrick KovarikПоказ коллекции модного дома Xuan, созданная дизайнером Суан Тху Нгуен.Показ коллекции Xuan на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Показ коллекции модного дома Xuan, созданная дизайнером Суан Тху Нгуен.
© AP Photo / Kamil ZihniogluМинималистичную коллекцию в Париже представила авангардный дизайнер Ирис ван Херпен. Во время показа этот модный дом отметил свой десятилетний юбилей.Показ коллекции Ирис ван Херпен на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Минималистичную коллекцию в Париже представила авангардный дизайнер Ирис ван Херпен. Во время показа этот модный дом отметил свой десятилетний юбилей.
© AFP 2017 / Bertrand GuayНачинающий дизайнер Кристина Хйун Ми Нильсен на этой Неделе моды представила свою первую кутюрную коллекцию под лейблом Hyun Mi Nielsen.Показ коллекции Hyun Mi Nielsen на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Начинающий дизайнер Кристина Хйун Ми Нильсен на этой Неделе моды представила свою первую кутюрную коллекцию под лейблом Hyun Mi Nielsen.
© AFP 2017 / Bertrand GuayВ Париже представила свою коллекцию и российский дизайнер Ульяна Сергеенко. В новой коллекции модельер сделала акцент на теме ретро.Показ коллекции Ульяны Сергеенко на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
В Париже представила свою коллекцию и российский дизайнер Ульяна Сергеенко. В новой коллекции модельер сделала акцент на теме ретро.
© AFP 2017 / Francois GuillotПоказ коллекции haute couture французского дизайнера Жюльена Фурнье.Показ коллекции Жюльена Фурнье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Francois Guillot
Показ коллекции haute couture французского дизайнера Жюльена Фурнье.
© AP Photo / Kamil ZihniogluПоказ коллекции итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли, который традиционно сделал ставку на платья с активным декором.Показ коллекции Джамбаттиста Валли на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Показ коллекции итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли, который традиционно сделал ставку на платья с активным декором.
© AFP 2017 / Francois GuillotСоздавая кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2017/2018, французский дизайнер Александр Вотье вдохновлялся дерзкими нарядами 1980-х. Представлять некоторые наряды коллекции вышла американская топ-модель Белла Хадид.Американская модель Белла Хадид представляет коллекцию Александра Вотье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Francois Guillot
Создавая кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2017/2018, французский дизайнер Александр Вотье вдохновлялся дерзкими нарядами 1980-х. Представлять некоторые наряды коллекции вышла американская топ-модель Белла Хадид.
© AFP 2017 / Francois GuillotНа Неделе моды в Париже марка Azzaro впервые была представлена коллекцией, созданной под руководством французского дизайнера Максима Симоенса, который стал арт-директором дома в марте.Показ коллекции Azzaro на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Francois Guillot
На Неделе моды в Париже марка Azzaro впервые была представлена коллекцией, созданной под руководством французского дизайнера Максима Симоенса, который стал арт-директором дома в марте.
© AFP 2017 / Patrick KovarikПоказ коллекции haute couture китайского дизайнера Гуо Пея.Показ коллекции Гуо Пей на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Показ коллекции haute couture китайского дизайнера Гуо Пея.
© REUTERS / Charles Platiau Кутюрная коллекция итальянского дизайнера Джорджио Армани включала не только вечерние платья, но и брючные костюмы, а также пары с юбками.Показ коллекции Giorgio Armani на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Кутюрная коллекция итальянского дизайнера Джорджио Армани включала не только вечерние платья, но и брючные костюмы, а также пары с юбками.
© AFP 2017 / Patrick KovarikГлавной темой юбилейной коллекции дизайнерской марки Iris van Herpen, представленной в Париже, стала стихия воды.Показ коллекции Ирис ван Херпен на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Главной темой юбилейной коллекции дизайнерской марки Iris van Herpen, представленной в Париже, стала стихия воды.
© AP Photo / Francois MoriКутюрный показ коллекции Chanel прошел в Большом дворце Парижа. Креативный директор Дома Карл Лагерфельд, создавая коллекцию, вдохновлялся прежде всего теми вещами, которые носила сама основательница марки Коко Шанель.Показ коллекции Chanel на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Кутюрный показ коллекции Chanel прошел в Большом дворце Парижа. Креативный директор Дома Карл Лагерфельд, создавая коллекцию, вдохновлялся прежде всего теми вещами, которые носила сама основательница марки Коко Шанель.
© AFP 2017 / Bertrand GuayПоказ коллекции сезона осень/зима 2017-2018 ливанского дизайнера Джорджа Хобейка.Показ коллекции Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Показ коллекции сезона осень/зима 2017-2018 ливанского дизайнера Джорджа Хобейка.
© AFP 2017 / Bertrand GuayТрадиционное свадебное платье, украшенное кружевом и грандиозным шлейфом, завершило показ коллекции бренда Ralph and Russo. Продемонстрировала платье на подиуме индийская актриса Сонам Капур.Индийская актриса Сонам Капур представляет коллекцию Ralph and Russo на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Традиционное свадебное платье, украшенное кружевом и грандиозным шлейфом, завершило показ коллекции бренда Ralph and Russo. Продемонстрировала платье на подиуме индийская актриса Сонам Капур.
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Самые именитые кутюрье мира представляют свои последние коллекции на Неделе моды в Париже. Модели сезона осень-зима 2017/2018 — в фотоленте Ria.ru.

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