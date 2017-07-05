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Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" в Иволгинском дацане в Бурятии

16:4005.07.2017
(обновлено: 16:42 05.07.2017)
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Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Буддийский лама во время молитвы в Иволгинском дацане в Бурятии
Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ университете "Даши Чойнхорлин" готовят штатных лам-священнослужителей, ученых-буддологов и воcтоковедов, специалистов-переводчиков, эмчи-лам (лекарей).Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В университете "Даши Чойнхорлин" готовят штатных лам-священнослужителей, ученых-буддологов и воcтоковедов, специалистов-переводчиков, эмчи-лам (лекарей).
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБуддийский лама во время молитвы в Иволгинском дацане в Бурятии.Буддийский лама во время молитвы в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Буддийский лама во время молитвы в Иволгинском дацане в Бурятии.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВступительные экзамены в буддийский университет "Даши Чойнхорлин" проводятся каждый год в период конца июня - начала июля.Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вступительные экзамены в буддийский университет "Даши Чойнхорлин" проводятся каждый год в период конца июня - начала июля.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтудент буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии.Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Студент буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПо окончании университета выпускник получает диплом о высшем образовании и звание ламы.Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
По окончании университета выпускник получает диплом о высшем образовании и звание ламы.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтуденты осваивают буддийскую философию, логику и гносеологию, тантру, ритуалистику, медицину, астрологию и многое другое. В основе занятий лежит традиция школы "гелуг".Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Студенты осваивают буддийскую философию, логику и гносеологию, тантру, ритуалистику, медицину, астрологию и многое другое. В основе занятий лежит традиция школы "гелуг".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ университете "Даши Чойнхорлин" изучают старобурятскую письменность, тибетский и английский язык, компьютерную грамотность, историю и этнографию, а также практикуются в переводе канонических текстов.Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В университете "Даши Чойнхорлин" изучают старобурятскую письменность, тибетский и английский язык, компьютерную грамотность, историю и этнографию, а также практикуются в переводе канонических текстов.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСамо понятие "тантра" означает буквально "сцепление", в переносном смысле - "сокровенное знание". Важнейшим условием для занятий тантрой является принятие обетов Бодхисаттвы, стремления спасти от страданий сансары все живые существа без исключения.Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Само понятие "тантра" означает буквально "сцепление", в переносном смысле - "сокровенное знание". Важнейшим условием для занятий тантрой является принятие обетов Бодхисаттвы, стремления спасти от страданий сансары все живые существа без исключения.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБыт учащихся прост, а книги занимают существенное место в интерьере любого студента.Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Быт учащихся прост, а книги занимают существенное место в интерьере любого студента.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУниверситетское братство в минуты свободы от трудов и радости.Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Университетское братство в минуты свободы от трудов и радости.
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в БурятииБуддийский университет "Даши Чойнхорлин" в Иволгинском дацане в Бурятии16:4005.07.2017
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"Существует поговорка о том, что искусством полемики овладел тот, кто может превратить отрицательные утверждения оппонента в положительные, а положительные — в отрицательные" — это высказывание Далай-ламы IX стало лозунгом основанного в 1991 году в Иволгинском дацане в Бурятии первого в России буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева.

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