Спецназ Южного военного округа отбил атаку условного противника на учениях в Краснодарском крае. Тренировочные полеты вертолета Ми-35М — в фотоленте Ria.ru.
Тренировочные полеты вертолета Ми-35М на учениях спецназа ЮВО
14:4505.07.2017
(обновлено: 14:47 05.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащие соединения специального назначения ЮВО провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.
Военнослужащие соединения специального назначения ЮВО провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСовместные учения соединений специального назначения и экипажей армейской авиации проходили на аэродроме "Кореновский" в Кранодарском крае.
Совместные учения соединений специального назначения и экипажей армейской авиации проходили на аэродроме "Кореновский" в Кранодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".
В ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЭтот комплекс, разработанный российскими специалистами, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 километров. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.
Этот комплекс, разработанный российскими специалистами, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 километров. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПомимо отражения атаки условных террористов, спецназовцы в ходе учений отработали эвакуацию раненого на вертолете.
Помимо отражения атаки условных террористов, спецназовцы в ходе учений отработали эвакуацию раненого на вертолете.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСотрудники соединения специального назначения выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.
Сотрудники соединения специального назначения выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлавной целью учений стала отработка навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения при условии близости своих войск.
Главной целью учений стала отработка навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения при условии близости своих войск.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВертолет Ми-35М выпускается на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.
Вертолет Ми-35М выпускается на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.
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