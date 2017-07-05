Тренировочные полеты вертолета Ми-35М на учениях спецназа ЮВО

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.