Торжественная церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

После окончания игры немецкий тренер признался, что эта победа очень важна для сборной Германии. "Парни с маленьким международным опытом, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились", - сказал Лев. На фото: Антонио Рюдигер (Германия) и Анхело Сагаль (Чили).