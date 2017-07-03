В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч Кубка конфедераций-2017. Награждение победителей и торжественная церемония закрытия турнира — в фотоленте Ria.ru.
Торжественная церемония закрытия Кубка конфедераций-2017
12:2603.07.2017
(обновлено: 12:38 03.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ финале Кубка конфедераций-2017 встретились сборная Чили и действующий чемпион мира команда Германии. На фото: Леон Горетцка (Германия), вратарь Клаудио Браво (Чили) и Марсело Диас (Чили) во время финального матча.
В финале Кубка конфедераций-2017 встретились сборная Чили и действующий чемпион мира команда Германии. На фото: Леон Горетцка (Германия), вратарь Клаудио Браво (Чили) и Марсело Диас (Чили) во время финального матча.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗаключительный матч турнира прошел на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На фото: Гонсало Хара (Чили) и Тимо Вернер (Германия).
Заключительный матч турнира прошел на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На фото: Гонсало Хара (Чили) и Тимо Вернер (Германия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВстреча завершилась в пользу подопечных Йоахима Лева со счетом 0:1. На фото: болельщики сборной Чили.
Встреча завершилась в пользу подопечных Йоахима Лева со счетом 0:1. На фото: болельщики сборной Чили.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕдинственный гол матча на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На фото: чилийцы Жан Босежур и Алексис Санчес и игроки сборной Германии Ларс Штиндль и Леон Горетцка.
Единственный гол матча на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На фото: чилийцы Жан Босежур и Алексис Санчес и игроки сборной Германии Ларс Штиндль и Леон Горетцка.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосле окончания игры немецкий тренер признался, что эта победа очень важна для сборной Германии. "Парни с маленьким международным опытом, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились", - сказал Лев. На фото: Антонио Рюдигер (Германия) и Анхело Сагаль (Чили).
После окончания игры немецкий тренер признался, что эта победа очень важна для сборной Германии. "Парни с маленьким международным опытом, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились", - сказал Лев. На фото: Антонио Рюдигер (Германия) и Анхело Сагаль (Чили).
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФинальный матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах свыше 57 тысяч зрителей.
Финальный матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах свыше 57 тысяч зрителей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии закрытия турнира.
"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии закрытия турнира.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСамым ценным игроком Кубка конфедераций-2017 был признан полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер, а лучшим бомбардиром - немецкий нападающий Тимо Вернер.
Самым ценным игроком Кубка конфедераций-2017 был признан полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер, а лучшим бомбардиром - немецкий нападающий Тимо Вернер.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТурнир проходил с 17 по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Турнир проходил с 17 по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров. Больше зрителей посещало лишь матчи Кубка конфедераций 1999 года, проводившегося в Мексике, и 2013 года в Бразилии.
Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров. Больше зрителей посещало лишь матчи Кубка конфедераций 1999 года, проводившегося в Мексике, и 2013 года в Бразилии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия турнира началась с экскурса в прошлое, в конец XIX века, когда в России был сыгран первый футбольный матч.
Торжественная церемония закрытия турнира началась с экскурса в прошлое, в конец XIX века, когда в России был сыгран первый футбольный матч.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосле выступления артистов, музыкантов и танцоров прошел парад чемпионов, в котором были представлены все победители в истории Кубка конфедераций.
После выступления артистов, музыкантов и танцоров прошел парад чемпионов, в котором были представлены все победители в истории Кубка конфедераций.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВсего в церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 приняли участие почти полторы тысячи человек.
Всего в церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 приняли участие почти полторы тысячи человек.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКульминацией церемонии закрытия турнира стал выход легендарного бразильского футболиста Рональдо, который вынес кубок на поле стадиона "Санкт-Петербург" и совершил с ним круг почета, чтобы показать всем зрителям, собравшимся на трибунах.
Кульминацией церемонии закрытия турнира стал выход легендарного бразильского футболиста Рональдо, который вынес кубок на поле стадиона "Санкт-Петербург" и совершил с ним круг почета, чтобы показать всем зрителям, собравшимся на трибунах.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВсего в организации и проведении Кубка Конфедераций в России приняли участие почти шесть тысяч волонтеров.
Всего в организации и проведении Кубка Конфедераций в России приняли участие почти шесть тысяч волонтеров.
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