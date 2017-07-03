Звезде голливудских боевиков, актеру, режиссеру, продюсеру и сценаристу Тому Крузу исполнилось 55 лет. Рожденный почти 4 июля — в фотоленте Ria.ru.
Специалист по невыполнимым миссиям Том Круз
14:3303.07.2017
(обновлено: 14:34 03.07.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОдин из самых популярных голливудский актеров Томас Круз Мэйпотер IV родился 3 июля 1962 года в американском городе Сиракьюс. На фото: Том Круз и Ольга Куриленко во время фотоколла, посвященного фильму "Обливион" в Москве.
Один из самых популярных голливудский актеров Томас Круз Мэйпотер IV родился 3 июля 1962 года в американском городе Сиракьюс. На фото: Том Круз и Ольга Куриленко во время фотоколла, посвященного фильму "Обливион" в Москве.
© Warner Bros. Pictures (2003)У Круза было довольно непростое детство. Мать, учительница и актриса, и отец-инженер еле сводили концы с концами, воспитывая четверых детей. На фото: кадр из фильма "Последний самурай".
© Warner Bros. Pictures (2003)
У Круза было довольно непростое детство. Мать, учительница и актриса, и отец-инженер еле сводили концы с концами, воспитывая четверых детей. На фото: кадр из фильма "Последний самурай".
© AFP 2017 / Jim WatsonКогда Тому было 12 родители развелись. К 14 годам за плечами Круза уже было 14 различных школ в США и Канаде. На фото: Том Круз и Пенелопа Крус на премьере фильма "Последний самурай" в Лондоне.
Когда Тому было 12 родители развелись. К 14 годам за плечами Круза уже было 14 различных школ в США и Канаде. На фото: Том Круз и Пенелопа Крус на премьере фильма "Последний самурай" в Лондоне.
© AP Photo / Martin CleaverАктерским дебютом в кино Тома стала работа в ленте Франко Дзеффирелли "Бесконечная любовь". В том же году вышел еще один фильм с его участием "Отбой". На фото: Том Круз, Николь Кидман и принцесса Диана на премьере фильма "Далеко-далеко" в Лондоне, 1992 год.
© AP Photo / Martin Cleaver
Актерским дебютом в кино Тома стала работа в ленте Франко Дзеффирелли "Бесконечная любовь". В том же году вышел еще один фильм с его участием "Отбой". На фото: Том Круз, Николь Кидман и принцесса Диана на премьере фильма "Далеко-далеко" в Лондоне, 1992 год.
© Warner Bros. Pictures (2014)В начале 80-х в Голливуде стали очень популярны фильмы, ориентированные на молодежную аудиторию, и Круз весьма удачно вписался в эту волну. В 1983 году ему досталась главная роль в ленте "Рискованный бизнес" и после нее актер уже не сидел без работы. На фото: кадр из фильма "Грань будущего".
© Warner Bros. Pictures (2014)
В начале 80-х в Голливуде стали очень популярны фильмы, ориентированные на молодежную аудиторию, и Круз весьма удачно вписался в эту волну. В 1983 году ему досталась главная роль в ленте "Рискованный бизнес" и после нее актер уже не сидел без работы. На фото: кадр из фильма "Грань будущего".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОдин за другим выходят такие ленты с его участием как "Легенда" Ридли Скотта, "Лучший стрелок" (Top Gun) Тони Скотта, "Цвет денег" Мартина Скорсезе. На фото: актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов перед премьерой фильма режиссера "Обливион" в Москве.
Один за другим выходят такие ленты с его участием как "Легенда" Ридли Скотта, "Лучший стрелок" (Top Gun) Тони Скотта, "Цвет денег" Мартина Скорсезе. На фото: актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов перед премьерой фильма режиссера "Обливион" в Москве.
© Фото : Universal Pictures International (2013)Эпохальной работой Круза стали съемки с Дастином Хоффманом в "Человеке дождя", который получил "Оскара" как лучший фильм в 1989 году. На фото: кадр из фильма "Обливион".
© Фото : Universal Pictures International (2013)
Эпохальной работой Круза стали съемки с Дастином Хоффманом в "Человеке дождя", который получил "Оскара" как лучший фильм в 1989 году. На фото: кадр из фильма "Обливион".
© AFP 2017 / Robyn BeckСледующими работами актера стали съемки в "Рожденном четвертого июля", "Днях грома" и ленте "Далеко-далеко". В двух последних Том Круз играл с Николь Кидман, которая после съемок стала его женой. На фото: Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы", 2013 год.
Следующими работами актера стали съемки в "Рожденном четвертого июля", "Днях грома" и ленте "Далеко-далеко". В двух последних Том Круз играл с Николь Кидман, которая после съемок стала его женой. На фото: Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы", 2013 год.
© Metro-Goldwyn-Mayer (2008)Девяностые годы стали просто золотыми для Круза. Он снимается в "Фирме", в "Интервью с вампиром", в "Джерри Магуайере", а также выпускает первую часть "Миссия: невыполнима". На фото: кадр из фильма "Операция "Валькирия".
© Metro-Goldwyn-Mayer (2008)
Девяностые годы стали просто золотыми для Круза. Он снимается в "Фирме", в "Интервью с вампиром", в "Джерри Магуайере", а также выпускает первую часть "Миссия: невыполнима". На фото: кадр из фильма "Операция "Валькирия".
© AFP 2017 / Mandy ChengВ 1999 году выходят лента Пола Томаса Андерсона "Магнолия", а также фильм-завещание Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами", в которой Круз опять снимается с Николь Кидман. На фото: Том Круз разбивает ледяную скульптуру во время премьеры своего фильма "Обливион" в Тайбэе, 2013 год.
В 1999 году выходят лента Пола Томаса Андерсона "Магнолия", а также фильм-завещание Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами", в которой Круз опять снимается с Николь Кидман. На фото: Том Круз разбивает ледяную скульптуру во время премьеры своего фильма "Обливион" в Тайбэе, 2013 год.
© AP Photo / Claude ParisВ 2001 году Круз и Кидман развелись. Издания писали, что причиной расставания звездой пары стал роман Тома с Пенелопой Крус, завязавшийся во время съемок фильма "Ванильное небо". Тем не менее, следующей женой Круза стала не Пенелопа, а молодая актриса Кэти Холмс. Они прожили вместе шесть лет. На фото: Том Круз с Кэти Холмс в Марселе, 2005 год.
© AP Photo / Claude Paris
В 2001 году Круз и Кидман развелись. Издания писали, что причиной расставания звездой пары стал роман Тома с Пенелопой Крус, завязавшийся во время съемок фильма "Ванильное небо". Тем не менее, следующей женой Круза стала не Пенелопа, а молодая актриса Кэти Холмс. Они прожили вместе шесть лет. На фото: Том Круз с Кэти Холмс в Марселе, 2005 год.
© AP Photo / Toni RodriguezВ 2000-х годах Круз выпускает такие ленты, как "Особое мнение", "Соучастник", "Война миров", "Операция "Валькирия", "Рыцарь дня", 2 и 3 части "Миссии: невыполнима".
© AP Photo / Toni Rodriguez
В 2000-х годах Круз выпускает такие ленты, как "Особое мнение", "Соучастник", "Война миров", "Операция "Валькирия", "Рыцарь дня", 2 и 3 части "Миссии: невыполнима".
© Paramount Pictures (2005)Из последних больших проектов Тома Круза - ленты "Джек Ричер", "Обливион", "Грань будущего" и "Мумия", вышедшая на экраны летом 2017 года. На фото: кадр из фильма "Война миров".
© Paramount Pictures (2005)
Из последних больших проектов Тома Круза - ленты "Джек Ричер", "Обливион", "Грань будущего" и "Мумия", вышедшая на экраны летом 2017 года. На фото: кадр из фильма "Война миров".
© AFP 2017 / Vince BucciТом Круз обладатель трех "Золотых глобусов" за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также премии "Сатурн" за роль в ленте "Ванильное небо".
Том Круз обладатель трех "Золотых глобусов" за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также премии "Сатурн" за роль в ленте "Ванильное небо".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТом Круз с 1990 года является активным членом Саентологической церкви. На фото: актер дает автографы перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" в Москве.
Том Круз с 1990 года является активным членом Саентологической церкви. На фото: актер дает автографы перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" в Москве.
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