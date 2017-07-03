Специалист по невыполнимым миссиям Том Круз

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В 2001 году Круз и Кидман развелись. Издания писали, что причиной расставания звездой пары стал роман Тома с Пенелопой Крус, завязавшийся во время съемок фильма "Ванильное небо". Тем не менее, следующей женой Круза стала не Пенелопа, а молодая актриса Кэти Холмс. Они прожили вместе шесть лет. На фото: Том Круз с Кэти Холмс в Марселе, 2005 год.