Французский модельер, владелец одноименной марки Пьер Карден отмечает 2 июля 95-летний юбилей. Наряды, созданные знаменитым кутюрье, — в фотоленте Ria.ru.
Наряды, созданные Пьером Карденом
10:0002.07.2017
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© РИА Новости / Андрей МаленковПерейти в фотобанкОдин из самых известных кутюрье в истории моды родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, которая находится недалеко от Венеции. Пьер (тогда еще Пьетро) был шестым ребенком в семье. На фото: показ коллекции Пьера Кардена в Государственном Кремлевском Дворце, 2011 год.
Один из самых известных кутюрье в истории моды родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, которая находится недалеко от Венеции. Пьер (тогда еще Пьетро) был шестым ребенком в семье. На фото: показ коллекции Пьера Кардена в Государственном Кремлевском Дворце, 2011 год.
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкБудущий кутюрье еще в детстве понял, что не готов продолжать семейное дело и становиться виноделом, и в школьном возрасте уехал во Францию. На фото: Пьер Карден в 1986 году.
Будущий кутюрье еще в детстве понял, что не готов продолжать семейное дело и становиться виноделом, и в школьном возрасте уехал во Францию. На фото: Пьер Карден в 1986 году.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВ 14 лет он уже служил помощником портного в Виши, где занимался пошивом женских костюмов. На фото: показ моделей одежды Пьера Кардена в Москве, 1989 год.
В 14 лет он уже служил помощником портного в Виши, где занимался пошивом женских костюмов. На фото: показ моделей одежды Пьера Кардена в Москве, 1989 год.
© AP Photo / Alexis DuclosВ 23 года, сразу после окончания Второй мировой войны, Карден переехал в Париж. Сам кутюрье позже любил сравнивать себя с д'Артаньяном: он был также беден, честолюбив и точно как мушкетер очень быстро нашел друзей, одним из которых был поэт, драматург и актер Жан Кокто. На фото: модель демонстрирует купальник из коллекции прет-а-порте "весна-лето 1984" дизайнера Пьера Кардена на выставке в Париже. 1983 год.
© AP Photo / Alexis Duclos
В 23 года, сразу после окончания Второй мировой войны, Карден переехал в Париж. Сам кутюрье позже любил сравнивать себя с д'Артаньяном: он был также беден, честолюбив и точно как мушкетер очень быстро нашел друзей, одним из которых был поэт, драматург и актер Жан Кокто. На фото: модель демонстрирует купальник из коллекции прет-а-порте "весна-лето 1984" дизайнера Пьера Кардена на выставке в Париже. 1983 год.
© AFP 2017 / Peter Parks Начинал Карден в Париже как театральных художник. В 1946 он создал костюмы для фильма Кокто "Красавица и чудовище". На фото: показ весенне-летней коллекции Пьера Кардена в китайском городе Дуньхуан, в древности служившим воротами в Китай на Великом шелковом пути. 2007 год.
Начинал Карден в Париже как театральных художник. В 1946 он создал костюмы для фильма Кокто "Красавица и чудовище". На фото: показ весенне-летней коллекции Пьера Кардена в китайском городе Дуньхуан, в древности служившим воротами в Китай на Великом шелковом пути. 2007 год.
© РИА Новости / Андрей МаленковПерейти в фотобанкОднако вскоре Карден понял, что хочет делать карьеру в мире моды и устроился работать сразу к нескольким кутюрье: мадам Пакин, Эльзе Скиапарелли и Кристиану Диору. На фото: показ коллекции Кардена в Государственном Кремлевском Дворце. 2011 год.
Однако вскоре Карден понял, что хочет делать карьеру в мире моды и устроился работать сразу к нескольким кутюрье: мадам Пакин, Эльзе Скиапарелли и Кристиану Диору. На фото: показ коллекции Кардена в Государственном Кремлевском Дворце. 2011 год.
© AFP 2017 / Alexander NemenovВ 1946 году Карден был уже ведущим дизайнером в Доме моды Диора, где признанный мастер называл его просто "мой маленький Пьер". На фото: показ новой коллекции Пьера Кардена в Москве. 2011 год.
В 1946 году Карден был уже ведущим дизайнером в Доме моды Диора, где признанный мастер называл его просто "мой маленький Пьер". На фото: показ новой коллекции Пьера Кардена в Москве. 2011 год.
© AP PhotoВ 1950 году Карден открыл свою собственную студию в Париже, где создавал в основном костюмы для театральных спектаклей. На фото: модель в шляпке "Спутник", созданной Пьером Карденом, 1968 год.
© AP Photo
В 1950 году Карден открыл свою собственную студию в Париже, где создавал в основном костюмы для театральных спектаклей. На фото: модель в шляпке "Спутник", созданной Пьером Карденом, 1968 год.
© AFP 2017 / Pierre VerdyСвою первую женскую коллекцию haute couture модельер представил в 1953 году. Она была настолько хорошо принята публикой, что, недолго думая, Карден ушел от Диора и открыл свой собственный Дом моды. На фото: модель демонстрирует вечернее платье, созданное Пьером Карденом с использованием пленки, в рамках показа коллекции прет-а-порте сезона "осень-зима 1998/99".
Свою первую женскую коллекцию haute couture модельер представил в 1953 году. Она была настолько хорошо принята публикой, что, недолго думая, Карден ушел от Диора и открыл свой собственный Дом моды. На фото: модель демонстрирует вечернее платье, созданное Пьером Карденом с использованием пленки, в рамках показа коллекции прет-а-порте сезона "осень-зима 1998/99".
© AP Photo / Pavel GolovkinСвой первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его "Ева". "Адам" появился в 1957 году. Именно с тех пор популярны карденовские черные женские чулки и высокие сапоги. На фото: показ коллекции Пьера Кардена на Неделе моды в Москве, 2016 год.
© AP Photo / Pavel Golovkin
Свой первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его "Ева". "Адам" появился в 1957 году. Именно с тех пор популярны карденовские черные женские чулки и высокие сапоги. На фото: показ коллекции Пьера Кардена на Неделе моды в Москве, 2016 год.
© AP PhotoВ 1959 году Карден первым из кутюрье создал коллекцию прет-а-порте, представив ее на показе в парижском универмаге Printemps на бульваре Хаусманн. За столь дерзкую выходку парижский Синдикат высокой моды, контролировавший работу модельеров, исключил Кардена из своих рядов. На фото: модель демонстрирует образ из коллекции "осень-зима 1958-1959".
© AP Photo
В 1959 году Карден первым из кутюрье создал коллекцию прет-а-порте, представив ее на показе в парижском универмаге Printemps на бульваре Хаусманн. За столь дерзкую выходку парижский Синдикат высокой моды, контролировавший работу модельеров, исключил Кардена из своих рядов. На фото: модель демонстрирует образ из коллекции "осень-зима 1958-1959".
© AFP 2017 / Thomas CoexКутюрье отомстил Синдикату ровно через пять лет, когда сам стал его председателем и призвал дизайнеров сделать моду доступной для всех. На фото: показ коллекции прет-а-порте сезона "весна-лето 1998" французского кутюрье Пьера Кардена.
Кутюрье отомстил Синдикату ровно через пять лет, когда сам стал его председателем и призвал дизайнеров сделать моду доступной для всех. На фото: показ коллекции прет-а-порте сезона "весна-лето 1998" французского кутюрье Пьера Кардена.
© AP Photo / Wally SantanaВ 1960-х Карден совершает двойную революцию в мире моды. Он не только приобщает публику к одежде в авангардном стиле, но и вводит систему лицензирования, что позволяет ему открывать свои производства в Японии, Китае и Советском Союзе. На фото: показ созданных Пьером Карденом моделей, организованный в честь 20-летия сотрудничества кутюрье с Тайванем. 2006 год.
© AP Photo / Wally Santana
В 1960-х Карден совершает двойную революцию в мире моды. Он не только приобщает публику к одежде в авангардном стиле, но и вводит систему лицензирования, что позволяет ему открывать свои производства в Японии, Китае и Советском Союзе. На фото: показ созданных Пьером Карденом моделей, организованный в честь 20-летия сотрудничества кутюрье с Тайванем. 2006 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкМайя Плисецкая была одной из "муз" знаменитого модельера. Специально для нее Карден сделал костюмы Анны для балета "Анна Каренина", героини фильма "Фантазия", снятого по мотивам "Вешних вод" Тургенева, Нины Заречной для балета "Чайка", Анны Сергеевны для балета "Дама с собачкой". Также кутюрье создавал вечерние платья и повседневные ансамбли, которые преподносил балерине в подарок. На фото: Майя Плисецкая в платье, созданном Карденом. 1987 год.
Майя Плисецкая была одной из "муз" знаменитого модельера. Специально для нее Карден сделал костюмы Анны для балета "Анна Каренина", героини фильма "Фантазия", снятого по мотивам "Вешних вод" Тургенева, Нины Заречной для балета "Чайка", Анны Сергеевны для балета "Дама с собачкой". Также кутюрье создавал вечерние платья и повседневные ансамбли, которые преподносил балерине в подарок. На фото: Майя Плисецкая в платье, созданном Карденом. 1987 год.
© AFP 2017 / Peter ParksВ 1970 году Карден создал свой собственный культурный комплекс Espace Pierre Cardin (Пространство Пьера Кардена) с демонстрационным залом, кинотеатром, художественной галереей и рестораном. В течение нескольких лет он сам подбирал актеров и создал там же собственный театр. На фото: показ коллекции "осень-зима 2008-09".
В 1970 году Карден создал свой собственный культурный комплекс Espace Pierre Cardin (Пространство Пьера Кардена) с демонстрационным залом, кинотеатром, художественной галереей и рестораном. В течение нескольких лет он сам подбирал актеров и создал там же собственный театр. На фото: показ коллекции "осень-зима 2008-09".
© AFP 2017 / Eric FeferbergВ 1981 году в империю Кардена вошел и знаменитый ресторан "Максим", в котором за много лет до этого 26-летний Пьер впервые попробовал икру. На фото: показ осенне-зимней коллекции прет-а-порте сезона 1997-1998 в Париже.
В 1981 году в империю Кардена вошел и знаменитый ресторан "Максим", в котором за много лет до этого 26-летний Пьер впервые попробовал икру. На фото: показ осенне-зимней коллекции прет-а-порте сезона 1997-1998 в Париже.
© AFP 2017 / Peter Parks В 2011 году Пьер Карден организовал показ своих моделей на борту бывшего советского авианосца "Киев", который был переоборудован в роскошный отель в китайском Тяньцзине.
В 2011 году Пьер Карден организовал показ своих моделей на борту бывшего советского авианосца "Киев", который был переоборудован в роскошный отель в китайском Тяньцзине.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкНа сегодняшний день модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для Beatles. На фото: показ моделей одежды в Москве. 1989 год.
На сегодняшний день модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для Beatles. На фото: показ моделей одежды в Москве. 1989 год.
© AFP 2017 / Thomas CoexИменно Карден придумал зауженные книзу платья-"мешки", юбки-"бочонки", юбки-"тюльпаны", жакеты-"пузыри", перевязанные на бедрах поясом, а также металлические украшения, похожие на гвозди, аппликации и кринолины-"абажуры" под обтягивающими платьями. На фото: показ коллекции прет-а-порте сезона "весна-лето 1998" в Париже.
Именно Карден придумал зауженные книзу платья-"мешки", юбки-"бочонки", юбки-"тюльпаны", жакеты-"пузыри", перевязанные на бедрах поясом, а также металлические украшения, похожие на гвозди, аппликации и кринолины-"абажуры" под обтягивающими платьями. На фото: показ коллекции прет-а-порте сезона "весна-лето 1998" в Париже.
© AFP 2017 / Kim Jae-HwanКарден является обладателем более двух десятков престижных международных наград. В 1974 году он стал кавалером ордена Почетного легиона (ныне он командор), а в 1988 - итальянского ордена "За заслуги" и "Священные сокровища" - высшей награды Ватикана. На фото: показ коллекции Пьера Кардена в Сеуле, 1993 год.
Карден является обладателем более двух десятков престижных международных наград. В 1974 году он стал кавалером ордена Почетного легиона (ныне он командор), а в 1988 - итальянского ордена "За заслуги" и "Священные сокровища" - высшей награды Ватикана. На фото: показ коллекции Пьера Кардена в Сеуле, 1993 год.
© AFP 2017 / Joel SagetВ 1985 году Пьер Карден стал первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств, и получил звание "бессмертного" - так во Франции называют почетных академиков. На фото: Пьер Карден в собственном театре Espace Pierre Cardin в Париже, 2016 год.
В 1985 году Пьер Карден стал первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств, и получил звание "бессмертного" - так во Франции называют почетных академиков. На фото: Пьер Карден в собственном театре Espace Pierre Cardin в Париже, 2016 год.
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