Наряды, созданные Пьером Карденом

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В 23 года, сразу после окончания Второй мировой войны, Карден переехал в Париж. Сам кутюрье позже любил сравнивать себя с д'Артаньяном: он был также беден, честолюбив и точно как мушкетер очень быстро нашел друзей, одним из которых был поэт, драматург и актер Жан Кокто. На фото: модель демонстрирует купальник из коллекции прет-а-порте "весна-лето 1984" дизайнера Пьера Кардена на выставке в Париже. 1983 год.