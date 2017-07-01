Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2017 года
12:0001.07.2017
0600
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, приуроченный к празднованию Дня России.
Выпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, приуроченный к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Участники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМодель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды в Севастополе.
Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКоннозаводчица Елена Чистякова с жеребенком по кличке Гулливер на ферме "Идальго", где занимаются разведением американских миниатюрных лошадей.
Коннозаводчица Елена Чистякова с жеребенком по кличке Гулливер на ферме "Идальго", где занимаются разведением американских миниатюрных лошадей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.
Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсеармейские соревнования зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.
Всеармейские соревнования зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпециализированная выставка вэйп-индустрии "Global vape-2017" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
Специализированная выставка вэйп-индустрии "Global vape-2017" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник "Гонки героев", проходящей на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Республике Татарстан.
Участник "Гонки героев", проходящей на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Республике Татарстан.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкигровой момент матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Новой Зеландии и Португалии.
игровой момент матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Новой Зеландии и Португалии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский Новосибирского района.
Соревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский Новосибирского района.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио" в торгово-развлекательном комплексе Барвиха Luxury Village.
Финалистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио" в торгово-развлекательном комплексе Барвиха Luxury Village.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.
Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.
Шоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017.
Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.
Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТабун лошадей на территории заказника "Агинская степь" в Забайкальском крае.
Табун лошадей на территории заказника "Агинская степь" в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШведский парусник Tre Kronor во время салюта на празднике выпускников "Алые паруса-2017" в Санкт-Петербурге.
Шведский парусник Tre Kronor во время салюта на празднике выпускников "Алые паруса-2017" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Зрители на фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.
Участники пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезиденты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОфициальный талисман чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017 волк Забивака и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017 волк Забивака и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа.
Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения международного детского центра "Артек" в Крыму.
Президент России Владимир Путин во время посещения международного детского центра "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Участники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.
Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.
© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".
Посетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускники 2017 года во время праздничного салюта на Красной площади.
Выпускники 2017 года во время праздничного салюта на Красной площади.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+