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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2017 года

12:0001.07.2017
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Участницы танцевального коллектива во время выступления на выпускном курсантов ОАБИИ, приуроченном к празднованию Дня России
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе
Коннозаводчица Елена Чистякова с жеребенком Гулливер на своей ферме Идальго
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене НОВАТ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо
Выставка Global vape - 2017 в Москве
Участник Гонки героев проходящей на территории города-курорта Свияжские холмы в Республике Татарстан
Прохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Игроки сборной Португалии и Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу
Белый медведь в Московском зоопарке
Участники первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам в соревнованиях на квадроциклах в Новосибирской области
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама
Шоу на фестивале огненных театров Вселенский карнавал огня в парке киноприключений Мастер Панин в Москве
Пожар в жилом доме на западе Лондона
Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс
Табун лошадей пасется в поле на территории заказника Агинская степь в Забайкальском крае
Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами во время салюта на празднике выпускников Алые паруса-2017 в Санкт-Петербурге
Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Участники перед стартом пробега бронетехники Дорога мужества на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время посещения Большого театра. 20 июня 2017
Официальный талисман волк Забивака и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с артековцами 7-й смены Улыбка Саманты во время посещения международного детского центра Артек в Крыму
Участники праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж
Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса
Победительница конкурса красоты Мисс СНГ-2017 Шушан Ерицян
Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве
Посетители на фестивале-показе Каннские львы в Москве
Выпускники во время праздничного салюта на Красной площади
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, приуроченный к празднованию Дня России.Участницы танцевального коллектива во время выступления на выпускном курсантов ОАБИИ, приуроченном к празднованию Дня России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Выпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, приуроченный к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Участники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМодель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды в Севастополе.Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКоннозаводчица Елена Чистякова с жеребенком по кличке Гулливер на ферме "Идальго", где занимаются разведением американских миниатюрных лошадей.Коннозаводчица Елена Чистякова с жеребенком Гулливер на своей ферме Идальго
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Коннозаводчица Елена Чистякова с жеребенком по кличке Гулливер на ферме "Идальго", где занимаются разведением американских миниатюрных лошадей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене НОВАТ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсеармейские соревнования зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Всеармейские соревнования зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпециализированная выставка вэйп-индустрии "Global vape-2017" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.Выставка Global vape - 2017 в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Специализированная выставка вэйп-индустрии "Global vape-2017" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник "Гонки героев", проходящей на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Республике Татарстан.Участник Гонки героев проходящей на территории города-курорта Свияжские холмы в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участник "Гонки героев", проходящей на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Республике Татарстан.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге.Прохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Прохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкигровой момент матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Новой Зеландии и Португалии.Игроки сборной Португалии и Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу
© РИА Новости / Алексей Даничев
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игровой момент матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Новой Зеландии и Португалии.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБелый медведь в Московском зоопарке.Белый медведь в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый медведь в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский Новосибирского района.Участники первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам в соревнованиях на квадроциклах в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Соревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский Новосибирского района.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио" в торгово-развлекательном комплексе Барвиха Luxury Village.Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Финалистки всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио" в торгово-развлекательном комплексе Барвиха Luxury Village.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.Шоу на фестивале огненных театров Вселенский карнавал огня в парке киноприключений Мастер Панин в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Шоу "Вселенский карнавал огня" в парке киноприключений "Мастер Панин" в Москве.
© РИА Новости / Мария ТабакПерейти в фотобанкПожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.Пожар в жилом доме на западе Лондона
© РИА Новости / Мария Табак
Перейти в фотобанк
Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017.Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТабун лошадей на территории заказника "Агинская степь" в Забайкальском крае.Табун лошадей пасется в поле на территории заказника Агинская степь в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Табун лошадей на территории заказника "Агинская степь" в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШведский парусник Tre Kronor во время салюта на празднике выпускников "Алые паруса-2017" в Санкт-Петербурге.Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами во время салюта на празднике выпускников Алые паруса-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шведский парусник Tre Kronor во время салюта на празднике выпускников "Алые паруса-2017" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зрители на фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.Участники перед стартом пробега бронетехники Дорога мужества на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники пробега бронетехники "Дорога мужества" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезиденты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время посещения Большого театра. 20 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер на концерте лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОфициальный талисман чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017 волк Забивака и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.Официальный талисман волк Забивака и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Официальный талисман чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017 волк Забивака и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения международного детского центра "Артек" в Крыму.Президент РФ Владимир Путин фотографируется с артековцами 7-й смены Улыбка Саманты во время посещения международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время посещения международного детского центра "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участники праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.
© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.Победительница конкурса красоты Мисс СНГ-2017 Шушан Ерицян
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевушка бежит во время дождя в Москве.Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка бежит во время дождя в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".Посетители на фестивале-показе Каннские львы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускники 2017 года во время праздничного салюта на Красной площади.Выпускники во время праздничного салюта на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускники 2017 года во время праздничного салюта на Красной площади.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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