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Космические новости в фотографиях, июнь 2017 года
10:0001.07.2017
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© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана. На снимках хорошо видны яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе.
Зонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана. На снимках хорошо видны яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе.
© NASA / JPL-Caltech/ Space Science InstituteЗонду "Кассини" удалось получить фотографии Сатурна в момент восхода солнца, лучи которого только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки облаков.
Зонду "Кассини" удалось получить фотографии Сатурна в момент восхода солнца, лучи которого только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки облаков.
© R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSFАстрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч.
© R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSF
Астрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч.
© Фото : РоскосмосЧлен экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (на фото) и астронавт Тома Песке 2 июня перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" для того, чтобы вернуться на землю.
© Фото : Роскосмос
Член экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (на фото) и астронавт Тома Песке 2 июня перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" для того, чтобы вернуться на землю.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranНАСА выложило в открытый доступ снимок южной полярной области Юпитера, сделанный зондом Juno на расстоянии примерно в 47 тысяч километров от газового гиганта. На фото видна так называемая "нитка жемчуга" - чреда ураганов в виде овалов белого цвета.
НАСА выложило в открытый доступ снимок южной полярной области Юпитера, сделанный зондом Juno на расстоянии примерно в 47 тысяч километров от газового гиганта. На фото видна так называемая "нитка жемчуга" - чреда ураганов в виде овалов белого цвета.
© ESO/VSTЕвропейская Южная Обсерватория представила снимок трех туманностей в одном поле. Фото было получено на телескопе VST. Справа на снимке заметно слабо светящееся облако газа Sharpless 2-54, в центре — Туманность Орел, а слева — Туманность Омега. Это космическое трио является частью огромного газо-пылевого комплекса, который освещают изнутри рождающиеся в нем новые звезды.
Европейская Южная Обсерватория представила снимок трех туманностей в одном поле. Фото было получено на телескопе VST. Справа на снимке заметно слабо светящееся облако газа Sharpless 2-54, в центре — Туманность Орел, а слева — Туманность Омега. Это космическое трио является частью огромного газо-пылевого комплекса, который освещают изнутри рождающиеся в нем новые звезды.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр. Это открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр. Это открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© NASA / JPL/University of ArizonaКамера HiRISE на борту зонда MRO получила снимки необычных "пенистых" скал, образовавшихся на Марсе. Голубоватые базальтовые дюны сверху похожи на океан, упирающийся в "береговую линию" из скал другой породы.
Камера HiRISE на борту зонда MRO получила снимки необычных "пенистых" скал, образовавшихся на Марсе. Голубоватые базальтовые дюны сверху похожи на океан, упирающийся в "береговую линию" из скал другой породы.
© ESAЕвропейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь. На снимке смоделирована возможная траектория движения звезд, "сбегающих" из Млечного Пути.
© ESA
Европейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь. На снимке смоделирована возможная траектория движения звезд, "сбегающих" из Млечного Пути.
© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScIТелескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.
© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScI
Телескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier FieldsУченые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields
Ученые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре.
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре.
© Роскосмос/Федор ЮрчихинКосмонавт Роскосмоса Федор Юрчихин с борта Международной космической станции снял вулкан Шивелуч на Камчатке.
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин с борта Международной космической станции снял вулкан Шивелуч на Камчатке.
© Фото : NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Adam Block/Mt. Lemmon SkyCenter/U. ArizonaУченые смогли получить детальные снимки одной из самых известных симбиотических систем R Водолея, которая находится на расстоянии около 710 световых лет от Земли. Система состоит из холодного красного гиганта и малой горячей звезды - белого карлика.
© Фото : NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Adam Block/Mt. Lemmon SkyCenter/U. Arizona
Ученые смогли получить детальные снимки одной из самых известных симбиотических систем R Водолея, которая находится на расстоянии около 710 световых лет от Земли. Система состоит из холодного красного гиганта и малой горячей звезды - белого карлика.
© Фото : Twitter/Intl. Space StationВид на Землю с борта Международной космической станции. В тот день, когда была сделана эта фотография, члены экипажа МКС изучали влияние микрогравитации на мышей и микробов.
Вид на Землю с борта Международной космической станции. В тот день, когда была сделана эта фотография, члены экипажа МКС изучали влияние микрогравитации на мышей и микробов.
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