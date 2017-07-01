Дитя рок-н-ролла Лив Тайлер

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Имя будущей звезде досталось тоже весьма спонтанно. Когда Биби задалась вопросом, как же назвать дочь, ее взгляд упал на обложку журнала с телепрограммой. Там была фотография музы Ингмара Бергмана актрисы Лив Ульман. С норвежского Liv значит "жизнь". На фото: Лив Тайлер на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, 2009 год.