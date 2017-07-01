Дочь лидера рок-группы Aerosmith, американская актриса и модель Лив Лайлер 1 июля отмечает 40-летний юбилей. Разные обличья женщины-эльфа — в фотоленте Ria.ru.
Дитя рок-н-ролла Лив Тайлер
11:0001.07.2017
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© AP Photo / Remy de la MauviniereБудущая звезда Голливуда родилась в 1977 году в семье певицы и модели Биби Бьюэлл и рок-музыканта Тодда Рандгрена, чью фамилию Лив и носила все детство. На фото: актриса на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 1997 год.
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Будущая звезда Голливуда родилась в 1977 году в семье певицы и модели Биби Бьюэлл и рок-музыканта Тодда Рандгрена, чью фамилию Лив и носила все детство. На фото: актриса на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 1997 год.
© AFP 2017 / Rich SchmittПравда о том, кто является биологическим отцом Лив, выяснилась совершенно случайно: девушка просто заметила свое слишком очевидное сходство с другой дочерью Стива Тайлера - Мией. На фото: Лив Тайлер с отцом на вечеринке журнала Vanity Fair в Голливуде, 2011 год.
Правда о том, кто является биологическим отцом Лив, выяснилась совершенно случайно: девушка просто заметила свое слишком очевидное сходство с другой дочерью Стива Тайлера - Мией. На фото: Лив Тайлер с отцом на вечеринке журнала Vanity Fair в Голливуде, 2011 год.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini Впрочем, случайностью могло оказаться и само отцовство Стивена Тайлера - Биби Бьюэлл была известная тусовщица, которая водила дружбу и с Миком Джаггером, и с Игги Попом, и с Дэвидом Боуи. На фото: Лив Тайлер на церемонии вручения наград Совета модельеров Америки Vogue Fashion Fund Awards в Нью-Йорке, 2012 год.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Впрочем, случайностью могло оказаться и само отцовство Стивена Тайлера - Биби Бьюэлл была известная тусовщица, которая водила дружбу и с Миком Джаггером, и с Игги Попом, и с Дэвидом Боуи. На фото: Лив Тайлер на церемонии вручения наград Совета модельеров Америки Vogue Fashion Fund Awards в Нью-Йорке, 2012 год.
© AP Photo / Peter KramerИмя будущей звезде досталось тоже весьма спонтанно. Когда Биби задалась вопросом, как же назвать дочь, ее взгляд упал на обложку журнала с телепрограммой. Там была фотография музы Ингмара Бергмана актрисы Лив Ульман. С норвежского Liv значит "жизнь". На фото: Лив Тайлер на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, 2009 год.
© AP Photo / Peter Kramer
Имя будущей звезде досталось тоже весьма спонтанно. Когда Биби задалась вопросом, как же назвать дочь, ее взгляд упал на обложку журнала с телепрограммой. Там была фотография музы Ингмара Бергмана актрисы Лив Ульман. С норвежского Liv значит "жизнь". На фото: Лив Тайлер на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, 2009 год.
© Furthur Films (2001) Карьера Лив началась в 14 лет с работы моделью. В 15 она попала на обложку журнала Vogue, а еще через год снялась с Алисией Сильверстоун в клипе на песню Crazy, который долгое время занимал верхние строчки хит парадов MTV. На фото: кадр из фильма "Ночь в баре Маккула".
© Furthur Films (2001)
Карьера Лив началась в 14 лет с работы моделью. В 15 она попала на обложку журнала Vogue, а еще через год снялась с Алисией Сильверстоун в клипе на песню Crazy, который долгое время занимал верхние строчки хит парадов MTV. На фото: кадр из фильма "Ночь в баре Маккула".
© AP Photo / HandoutИменно увидев клип Crazy, режиссер Бернардо Бертолуччи понял, что Лив идеально подходит для роли "невинной соблазнительницы", и пригласил ее сыграть в его ленте "Ускользающая красота".
© AP Photo / Handout
Именно увидев клип Crazy, режиссер Бернардо Бертолуччи понял, что Лив идеально подходит для роли "невинной соблазнительницы", и пригласил ее сыграть в его ленте "Ускользающая красота".
© AP Photo / Invision/Greg Allen К 20 годам в копилке Лив Тайлер помимо работы с Бертолуччи были роли в фильмах "Безмолвная схватка", "Тяжелый", "Магазин "Империя" и "То, что ты делаешь". На фото: актриса готовится к съемкам передачи "Доброе утро, Америка" в студии телеканала АВС, 2014 год.
© AP Photo / Invision/Greg Allen
К 20 годам в копилке Лив Тайлер помимо работы с Бертолуччи были роли в фильмах "Безмолвная схватка", "Тяжелый", "Магазин "Империя" и "То, что ты делаешь". На фото: актриса готовится к съемкам передачи "Доброе утро, Америка" в студии телеканала АВС, 2014 год.
© Marvel Enterprises (2008) Звездный статус актрисы был закреплен после съемок в фантастическом блокбастере Майкла Бэя "Армагеддон". В том же году в прокат вышли еще два знаковых фильма "Колесо фортуны" и "Онегин", в котором актриса сыграла Татьяну Ларину. На фото: кадр из фильма "Невероятный Халк".
© Marvel Enterprises (2008)
Звездный статус актрисы был закреплен после съемок в фантастическом блокбастере Майкла Бэя "Армагеддон". В том же году в прокат вышли еще два знаковых фильма "Колесо фортуны" и "Онегин", в котором актриса сыграла Татьяну Ларину. На фото: кадр из фильма "Невероятный Халк".
© AP Photo / Invision/Michael ZornНа рубеже 2000-х актриса снялась в таких лентах, как "Планкетт и Маклейн", "Доктор "Т" и его женщины" и "Ночь в баре Маккула". На фото: Стивен Тайлер в окружении дочерей Челси, Мии, Лив и сына Таджа в Линкольн-центре в Нью-Йорке, 2016 год.
© AP Photo / Invision/Michael Zorn
На рубеже 2000-х актриса снялась в таких лентах, как "Планкетт и Маклейн", "Доктор "Т" и его женщины" и "Ночь в баре Маккула". На фото: Стивен Тайлер в окружении дочерей Челси, Мии, Лив и сына Таджа в Линкольн-центре в Нью-Йорке, 2016 год.
© New Line Cinema (2001) Но главную роль всей жизни Лив Тайлер подарил конечно Питер Джексон. Ее эльфийская принцесса Арвен из "Властелина колец" стала одним из самых ярких образов трилогии. На фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца".
© New Line Cinema (2001)
Но главную роль всей жизни Лив Тайлер подарил конечно Питер Джексон. Ее эльфийская принцесса Арвен из "Властелина колец" стала одним из самых ярких образов трилогии. На фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца".
© AP Photo / Victoria WillВ 2000-х годах актриса снялась еще в десятке фильмов, самыми успешными из которых стали "Девушка из Джерси", "Невероятный Халк" и "Цена страсти". На фото: съемочная группа фильма "Цена страсти" Терренс Ховард, Кристофер Горам, Лив Тайлер и Патрик Уилсон на фестивале независимого кино Sundance-2011.
© AP Photo / Victoria Will
В 2000-х годах актриса снялась еще в десятке фильмов, самыми успешными из которых стали "Девушка из Джерси", "Невероятный Халк" и "Цена страсти". На фото: съемочная группа фильма "Цена страсти" Терренс Ховард, Кристофер Горам, Лив Тайлер и Патрик Уилсон на фестивале независимого кино Sundance-2011.
© AP Photo / Evan AgostiniУ Лив Тайлер трое детей. Первый сын Майло родился, когда актриса состояла в браке с музыкантом из группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. Отцом еще двоих детей - сына Сейлора Джина и дочери Лулы Роуз - является нынешний гражданский муж актрисы, спортивный агент Дейв Гарднер. На фото: Лив Тайлер на премьере балета "Океанское королевство", поставленного на музыку Пола Маккартни, 2011 год.
© AP Photo / Evan Agostini
У Лив Тайлер трое детей. Первый сын Майло родился, когда актриса состояла в браке с музыкантом из группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. Отцом еще двоих детей - сына Сейлора Джина и дочери Лулы Роуз - является нынешний гражданский муж актрисы, спортивный агент Дейв Гарднер. На фото: Лив Тайлер на премьере балета "Океанское королевство", поставленного на музыку Пола Маккартни, 2011 год.
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