Главный секс-символ 90-х Памела Андерсон

Памела Андерсон была трижды замужем. Первым ее спутником жизни стал ударник группы Mötley Crüe Томми Ли. У бывших супругов есть двое сыновей Брендон и Джаггер. В течение полугода Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Третьим мужем звезды стал кинопродюсер Рик Саломон. С ним Андерсон разводилась дважды - в 2008 и в 2015 годах. На фото: Памела Андерсон во время съемок рекламы своей линии косметики "Памела" в Лас-Вегасе, 1999 год.