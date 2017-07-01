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Главный секс-символ 90-х Памела Андерсон

10:0001.07.2017
07251
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 1997 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2009 год
Член консультативного совета международного фонда защиты животных IFAW в России Памела Андерсон на пресс-конференции
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время 48-го Каннского кинофестиваля. 1995 год
Кадр из фильма Очень страшное кино 3
Член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон во время встречи в Кремле с Сергеем Ивановым
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2005 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
Памела Андерсон во время встречи с журналистами после съемок в клипе Андрея Ковалева на песню Рев моторов
Кадр из фильма Спасатели Малибу
Кадр из фильма Не называй меня малышкой
Памела Андерсон танцует с Рафаэлем Аранеда во время реалити-шоу La Academia. 2011 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2006 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2013 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 1999 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время телешоу Wetten dass .... 2000 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон и фотограф Дэвид Лашапель. 2009 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2001 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008
© AP Photo / Michael ProbstПамела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в маленьком городке Ледисмит, основанном финскими эмигрантами в провинции Британская Колумбия в Канаде. На фото: Памела Андерсон в Гамбурге, 1997 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 1997 год
© AP Photo / Michael Probst
Памела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в маленьком городке Ледисмит, основанном финскими эмигрантами в провинции Британская Колумбия в Канаде. На фото: Памела Андерсон в Гамбурге, 1997 год.
© AFP 2017 / Joe KlamarПомимо финских кровей, доставшихся актрисе от отца, у Памелы есть и русские корни - ее прапрабабушка по материнской линии была русской, она эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду. На фото: выступление на церемонии открытия благотворительного "Бала Жизни" в Вене, 2009 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2009 год
© AFP 2017 / Joe Klamar
Помимо финских кровей, доставшихся актрисе от отца, у Памелы есть и русские корни - ее прапрабабушка по материнской линии была русской, она эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду. На фото: выступление на церемонии открытия благотворительного "Бала Жизни" в Вене, 2009 год.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВпервые о Памеле Андерсон упомянули в прессе сразу после ее появления на свет - она оказалась первым ребенком, родившимся в Канаде в день 100-летия принятия государственной Конституции 1867 года. На фото: Памела Андерсон на пресс-конференции, посвященной деятельности международного фонда защиты животных IFAW в России, 2016 год.Член консультативного совета международного фонда защиты животных IFAW в России Памела Андерсон на пресс-конференции
© РИА Новости / Антон Денисов
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Впервые о Памеле Андерсон упомянули в прессе сразу после ее появления на свет - она оказалась первым ребенком, родившимся в Канаде в день 100-летия принятия государственной Конституции 1867 года. На фото: Памела Андерсон на пресс-конференции, посвященной деятельности международного фонда защиты животных IFAW в России, 2016 год.
© AP Photo / Remy de la MauviniereВ детстве будущая звезда увлекалась гимнастикой и играла в волейбол. На фото: Памела Андерсон на 48-ом Каннском кинофестивале, 1995 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время 48-го Каннского кинофестиваля. 1995 год
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
В детстве будущая звезда увлекалась гимнастикой и играла в волейбол. На фото: Памела Андерсон на 48-ом Каннском кинофестивале, 1995 год.
© Brad Grey Pictures (2003)После окончания школы Памела переехала в Ванкувер, где устроилась работать преподавателем физкультуры. На фото: кадр из фильма "Очень страшное кино 3".Кадр из фильма Очень страшное кино 3
© Brad Grey Pictures (2003)
После окончания школы Памела переехала в Ванкувер, где устроилась работать преподавателем физкультуры. На фото: кадр из фильма "Очень страшное кино 3".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЕе путь к популярности начался с простой случайности: Памелу, сидящую на трибуне, показали крупным планом во время трансляции местного футбольного матча. Девушку заметили и предложили ей сняться в рекламе пива. На фото: Памела Андерсон в Кремле на встрече с Сергеем Ивановым. 2015 год.Член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон во время встречи в Кремле с Сергеем Ивановым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ее путь к популярности начался с простой случайности: Памелу, сидящую на трибуне, показали крупным планом во время трансляции местного футбольного матча. Девушку заметили и предложили ей сняться в рекламе пива. На фото: Памела Андерсон в Кремле на встрече с Сергеем Ивановым. 2015 год.
© AP Photo / Chuck BurtonРекламная кампания с ее участием имела успех, и вскоре последовали другие рекламные предложения. На фото: Памела Андерсон в роли грид-герл перед началом гонок всех звезд NASCAR в Северной Каролине, 2005 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2005 год
© AP Photo / Chuck Burton
Рекламная кампания с ее участием имела успех, и вскоре последовали другие рекламные предложения. На фото: Памела Андерсон в роли грид-герл перед началом гонок всех звезд NASCAR в Северной Каролине, 2005 год.
© AP Photo / Stephen CherninВ октябре 1989 года Памелу впервые пригласили сняться для обложки Playboy. Фото в журнале имели головокружительный успех, поэтому компания продолжила сотрудничество с моделью: Памела снималась не только для разных номеров журнала, но и для телеканала Playboy TV. На фото: Памела Андерсон на модном шоу A*muse в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 2010 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
© AP Photo / Stephen Chernin
В октябре 1989 года Памелу впервые пригласили сняться для обложки Playboy. Фото в журнале имели головокружительный успех, поэтому компания продолжила сотрудничество с моделью: Памела снималась не только для разных номеров журнала, но и для телеканала Playboy TV. На фото: Памела Андерсон на модном шоу A*muse в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 2010 год.
© AP Photo / Akira Suemori, FileВ 1990 году Андерсон переехала в Лос-Анджелес, где стала участвовать в различных телешоу. На фото: актриса во время акции в поддержку организации "Люди за этичное обращение с животными" в Лондоне, 2010 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
© AP Photo / Akira Suemori, File
В 1990 году Андерсон переехала в Лос-Анджелес, где стала участвовать в различных телешоу. На фото: актриса во время акции в поддержку организации "Люди за этичное обращение с животными" в Лондоне, 2010 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1991 году Андерсон получила маленькую роль в телевизионном сериале "Ремонт в доме", а через год ей предложили сыграть главную роль в "Спасателях Малибу" (1992-1997). На фото: Памела Андерсон после съемок в клипе Андрея Ковалева на песню "Рев моторов", 2008 год.Памела Андерсон во время встречи с журналистами после съемок в клипе Андрея Ковалева на песню Рев моторов
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 1991 году Андерсон получила маленькую роль в телевизионном сериале "Ремонт в доме", а через год ей предложили сыграть главную роль в "Спасателях Малибу" (1992-1997). На фото: Памела Андерсон после съемок в клипе Андрея Ковалева на песню "Рев моторов", 2008 год.
© GTG Entertainment (1989 – 2001)"Спасатели Малибу" стали самым просматриваемым шоу на американском телевидении. Именно роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу Андерсон одним из главных секс-символов 90-х годов.Кадр из фильма Спасатели Малибу
© GTG Entertainment (1989 – 2001)
"Спасатели Малибу" стали самым просматриваемым шоу на американском телевидении. Именно роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу Андерсон одним из главных секс-символов 90-х годов.
© Dark Horse Entertainment (1996)В 1996 году на экраны вышел боевик "Не называй меня малышкой", в котором Андерсон сыграла главную героиню Барбару Роуз Копецки.Кадр из фильма Не называй меня малышкой
© Dark Horse Entertainment (1996)
В 1996 году на экраны вышел боевик "Не называй меня малышкой", в котором Андерсон сыграла главную героиню Барбару Роуз Копецки.
© AP Photo / Moises CastilloСпустя два года начались съемки сериала "V.I.P.", в котором Андерсон не только играла главную женскую роль, но также была исполнительным продюсером шоу. На фото: Памела Андерсон во время съемок мексиканского реалити-шоу "Академия", 2011 год.Памела Андерсон танцует с Рафаэлем Аранеда во время реалити-шоу La Academia. 2011 год
© AP Photo / Moises Castillo
Спустя два года начались съемки сериала "V.I.P.", в котором Андерсон не только играла главную женскую роль, но также была исполнительным продюсером шоу. На фото: Памела Андерсон во время съемок мексиканского реалити-шоу "Академия", 2011 год.
© AP Photo / Louis LanzanoВ 2000-х Андерсон сыграла несколько второплановых ролей в таких фильмах, как "Очень страшное кино", "Гавайская свадьба" и "Блондинка в книжной лавке". На фото: актриса на вечеринке в честь Китайского нового года компании MAC в Нью-Йорке, 2006 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2006 год
© AP Photo / Louis Lanzano
В 2000-х Андерсон сыграла несколько второплановых ролей в таких фильмах, как "Очень страшное кино", "Гавайская свадьба" и "Блондинка в книжной лавке". На фото: актриса на вечеринке в честь Китайского нового года компании MAC в Нью-Йорке, 2006 год.
© AP Photo / Invision/Miles WillisВ 2004 году Андерсон попробовала себя на литературном поприще и в соавторстве с Эриком Шоу Куинном издала книгу "Звезда". Через год появилось продолжение романа, получившее название "Блистающая звезда". В книгах были использованы некоторые автобиографические детали из жизни актрисы. На фото: Памела Андерсон на съемках передачи "Танцы на льду" в Лондоне, 2013 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2013 год
© AP Photo / Invision/Miles Willis
В 2004 году Андерсон попробовала себя на литературном поприще и в соавторстве с Эриком Шоу Куинном издала книгу "Звезда". Через год появилось продолжение романа, получившее название "Блистающая звезда". В книгах были использованы некоторые автобиографические детали из жизни актрисы. На фото: Памела Андерсон на съемках передачи "Танцы на льду" в Лондоне, 2013 год.
© AFP 2017 / John GurzinskiПамела Андерсон была трижды замужем. Первым ее спутником жизни стал ударник группы Mötley Crüe Томми Ли. У бывших супругов есть двое сыновей Брендон и Джаггер. В течение полугода Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Третьим мужем звезды стал кинопродюсер Рик Саломон. С ним Андерсон разводилась дважды - в 2008 и в 2015 годах. На фото: Памела Андерсон во время съемок рекламы своей линии косметики "Памела" в Лас-Вегасе, 1999 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 1999 год
© AFP 2017 / John Gurzinski
Памела Андерсон была трижды замужем. Первым ее спутником жизни стал ударник группы Mötley Crüe Томми Ли. У бывших супругов есть двое сыновей Брендон и Джаггер. В течение полугода Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Третьим мужем звезды стал кинопродюсер Рик Саломон. С ним Андерсон разводилась дважды - в 2008 и в 2015 годах. На фото: Памела Андерсон во время съемок рекламы своей линии косметики "Памела" в Лас-Вегасе, 1999 год.
© AP Photo / Eckehard SchulzАктриса с юности не ест мяса и выступает за защиту прав животных. Андерсон является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных, членом организации "Люди за нравственное обращение с животными" и входит в совет директоров "Общества охраны морской фауны". На фото: Памела моет машину после того, как проиграла пари на ТВ-шоу "Wetten dass..." ("Держу пари...") в Лейпциге, 2000 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время телешоу Wetten dass .... 2000 год
© AP Photo / Eckehard Schulz
Актриса с юности не ест мяса и выступает за защиту прав животных. Андерсон является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных, членом организации "Люди за нравственное обращение с животными" и входит в совет директоров "Общества охраны морской фауны". На фото: Памела моет машину после того, как проиграла пари на ТВ-шоу "Wetten dass..." ("Держу пари...") в Лейпциге, 2000 год.
© AP Photo / Katy WinnАндерсон регулярно проводит кампании, направленные на борьбу с использованием натурального меха в одежде. Так в феврале этого года она подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России. На фото: Памела Андерсон и фотограф Дэвид Лашапель на вручении наград премии Hollywood Style Awards, 2009 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон и фотограф Дэвид Лашапель. 2009 год
© AP Photo / Katy Winn
Андерсон регулярно проводит кампании, направленные на борьбу с использованием натурального меха в одежде. Так в феврале этого года она подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России. На фото: Памела Андерсон и фотограф Дэвид Лашапель на вручении наград премии Hollywood Style Awards, 2009 год.
© AFP 2017 / Stan HondaКроме того, актриса регулярно принимает участие в благотворительных мероприятиях, направленных на сбор средств для людей, пострадавших от природных катаклизмов или нуждающихся в медицинской помощи. На фото: Памела Андерсон в роли ведущей шоу музыкального телеканала VH1 "Единственная и неповторимая Арета Франклин", 2001 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2001 год
© AFP 2017 / Stan Honda
Кроме того, актриса регулярно принимает участие в благотворительных мероприятиях, направленных на сбор средств для людей, пострадавших от природных катаклизмов или нуждающихся в медицинской помощи. На фото: Памела Андерсон в роли ведущей шоу музыкального телеканала VH1 "Единственная и неповторимая Арета Франклин", 2001 год.
© AP Photo / Franka BrunsПамела Андерсон вошла в историю как последняя модель, появившаяся обнаженной на страницах Playboy. После того, как основатель издания Хью Хефнер отказался от публикации голых женщин на страницах журнала, именно 48-летнюю Памелу пригласили украсить своим телом последнюю откровенную обложку Playboy. На фото: Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине, 2008 год.Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008
© AP Photo / Franka Bruns
Памела Андерсон вошла в историю как последняя модель, появившаяся обнаженной на страницах Playboy. После того, как основатель издания Хью Хефнер отказался от публикации голых женщин на страницах журнала, именно 48-летнюю Памелу пригласили украсить своим телом последнюю откровенную обложку Playboy. На фото: Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине, 2008 год.
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Актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон 1 июля отмечает 50-летний юбилей. Главный секс-символ 90-х и рьяная защитница животных — в фотоленте Ria.ru.

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