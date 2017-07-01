Актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон 1 июля отмечает 50-летний юбилей. Главный секс-символ 90-х и рьяная защитница животных — в фотоленте Ria.ru.
Главный секс-символ 90-х Памела Андерсон
10:0001.07.2017
072521
© AP Photo / Michael ProbstПамела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в маленьком городке Ледисмит, основанном финскими эмигрантами в провинции Британская Колумбия в Канаде. На фото: Памела Андерсон в Гамбурге, 1997 год.
© AP Photo / Michael Probst
Памела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в маленьком городке Ледисмит, основанном финскими эмигрантами в провинции Британская Колумбия в Канаде. На фото: Памела Андерсон в Гамбурге, 1997 год.
© AFP 2017 / Joe KlamarПомимо финских кровей, доставшихся актрисе от отца, у Памелы есть и русские корни - ее прапрабабушка по материнской линии была русской, она эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду. На фото: выступление на церемонии открытия благотворительного "Бала Жизни" в Вене, 2009 год.
Помимо финских кровей, доставшихся актрисе от отца, у Памелы есть и русские корни - ее прапрабабушка по материнской линии была русской, она эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду. На фото: выступление на церемонии открытия благотворительного "Бала Жизни" в Вене, 2009 год.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВпервые о Памеле Андерсон упомянули в прессе сразу после ее появления на свет - она оказалась первым ребенком, родившимся в Канаде в день 100-летия принятия государственной Конституции 1867 года. На фото: Памела Андерсон на пресс-конференции, посвященной деятельности международного фонда защиты животных IFAW в России, 2016 год.
Впервые о Памеле Андерсон упомянули в прессе сразу после ее появления на свет - она оказалась первым ребенком, родившимся в Канаде в день 100-летия принятия государственной Конституции 1867 года. На фото: Памела Андерсон на пресс-конференции, посвященной деятельности международного фонда защиты животных IFAW в России, 2016 год.
© AP Photo / Remy de la MauviniereВ детстве будущая звезда увлекалась гимнастикой и играла в волейбол. На фото: Памела Андерсон на 48-ом Каннском кинофестивале, 1995 год.
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
В детстве будущая звезда увлекалась гимнастикой и играла в волейбол. На фото: Памела Андерсон на 48-ом Каннском кинофестивале, 1995 год.
© Brad Grey Pictures (2003)После окончания школы Памела переехала в Ванкувер, где устроилась работать преподавателем физкультуры. На фото: кадр из фильма "Очень страшное кино 3".
© Brad Grey Pictures (2003)
После окончания школы Памела переехала в Ванкувер, где устроилась работать преподавателем физкультуры. На фото: кадр из фильма "Очень страшное кино 3".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЕе путь к популярности начался с простой случайности: Памелу, сидящую на трибуне, показали крупным планом во время трансляции местного футбольного матча. Девушку заметили и предложили ей сняться в рекламе пива. На фото: Памела Андерсон в Кремле на встрече с Сергеем Ивановым. 2015 год.
Ее путь к популярности начался с простой случайности: Памелу, сидящую на трибуне, показали крупным планом во время трансляции местного футбольного матча. Девушку заметили и предложили ей сняться в рекламе пива. На фото: Памела Андерсон в Кремле на встрече с Сергеем Ивановым. 2015 год.
© AP Photo / Chuck BurtonРекламная кампания с ее участием имела успех, и вскоре последовали другие рекламные предложения. На фото: Памела Андерсон в роли грид-герл перед началом гонок всех звезд NASCAR в Северной Каролине, 2005 год.
© AP Photo / Chuck Burton
Рекламная кампания с ее участием имела успех, и вскоре последовали другие рекламные предложения. На фото: Памела Андерсон в роли грид-герл перед началом гонок всех звезд NASCAR в Северной Каролине, 2005 год.
© AP Photo / Stephen CherninВ октябре 1989 года Памелу впервые пригласили сняться для обложки Playboy. Фото в журнале имели головокружительный успех, поэтому компания продолжила сотрудничество с моделью: Памела снималась не только для разных номеров журнала, но и для телеканала Playboy TV. На фото: Памела Андерсон на модном шоу A*muse в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 2010 год.
© AP Photo / Stephen Chernin
В октябре 1989 года Памелу впервые пригласили сняться для обложки Playboy. Фото в журнале имели головокружительный успех, поэтому компания продолжила сотрудничество с моделью: Памела снималась не только для разных номеров журнала, но и для телеканала Playboy TV. На фото: Памела Андерсон на модном шоу A*muse в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 2010 год.
© AP Photo / Akira Suemori, FileВ 1990 году Андерсон переехала в Лос-Анджелес, где стала участвовать в различных телешоу. На фото: актриса во время акции в поддержку организации "Люди за этичное обращение с животными" в Лондоне, 2010 год.
© AP Photo / Akira Suemori, File
В 1990 году Андерсон переехала в Лос-Анджелес, где стала участвовать в различных телешоу. На фото: актриса во время акции в поддержку организации "Люди за этичное обращение с животными" в Лондоне, 2010 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1991 году Андерсон получила маленькую роль в телевизионном сериале "Ремонт в доме", а через год ей предложили сыграть главную роль в "Спасателях Малибу" (1992-1997). На фото: Памела Андерсон после съемок в клипе Андрея Ковалева на песню "Рев моторов", 2008 год.
В 1991 году Андерсон получила маленькую роль в телевизионном сериале "Ремонт в доме", а через год ей предложили сыграть главную роль в "Спасателях Малибу" (1992-1997). На фото: Памела Андерсон после съемок в клипе Андрея Ковалева на песню "Рев моторов", 2008 год.
© GTG Entertainment (1989 – 2001)"Спасатели Малибу" стали самым просматриваемым шоу на американском телевидении. Именно роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу Андерсон одним из главных секс-символов 90-х годов.
© GTG Entertainment (1989 – 2001)
"Спасатели Малибу" стали самым просматриваемым шоу на американском телевидении. Именно роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу Андерсон одним из главных секс-символов 90-х годов.
© Dark Horse Entertainment (1996)В 1996 году на экраны вышел боевик "Не называй меня малышкой", в котором Андерсон сыграла главную героиню Барбару Роуз Копецки.
© Dark Horse Entertainment (1996)
В 1996 году на экраны вышел боевик "Не называй меня малышкой", в котором Андерсон сыграла главную героиню Барбару Роуз Копецки.
© AP Photo / Moises CastilloСпустя два года начались съемки сериала "V.I.P.", в котором Андерсон не только играла главную женскую роль, но также была исполнительным продюсером шоу. На фото: Памела Андерсон во время съемок мексиканского реалити-шоу "Академия", 2011 год.
© AP Photo / Moises Castillo
Спустя два года начались съемки сериала "V.I.P.", в котором Андерсон не только играла главную женскую роль, но также была исполнительным продюсером шоу. На фото: Памела Андерсон во время съемок мексиканского реалити-шоу "Академия", 2011 год.
© AP Photo / Louis LanzanoВ 2000-х Андерсон сыграла несколько второплановых ролей в таких фильмах, как "Очень страшное кино", "Гавайская свадьба" и "Блондинка в книжной лавке". На фото: актриса на вечеринке в честь Китайского нового года компании MAC в Нью-Йорке, 2006 год.
© AP Photo / Louis Lanzano
В 2000-х Андерсон сыграла несколько второплановых ролей в таких фильмах, как "Очень страшное кино", "Гавайская свадьба" и "Блондинка в книжной лавке". На фото: актриса на вечеринке в честь Китайского нового года компании MAC в Нью-Йорке, 2006 год.
© AP Photo / Invision/Miles WillisВ 2004 году Андерсон попробовала себя на литературном поприще и в соавторстве с Эриком Шоу Куинном издала книгу "Звезда". Через год появилось продолжение романа, получившее название "Блистающая звезда". В книгах были использованы некоторые автобиографические детали из жизни актрисы. На фото: Памела Андерсон на съемках передачи "Танцы на льду" в Лондоне, 2013 год.
© AP Photo / Invision/Miles Willis
В 2004 году Андерсон попробовала себя на литературном поприще и в соавторстве с Эриком Шоу Куинном издала книгу "Звезда". Через год появилось продолжение романа, получившее название "Блистающая звезда". В книгах были использованы некоторые автобиографические детали из жизни актрисы. На фото: Памела Андерсон на съемках передачи "Танцы на льду" в Лондоне, 2013 год.
© AFP 2017 / John GurzinskiПамела Андерсон была трижды замужем. Первым ее спутником жизни стал ударник группы Mötley Crüe Томми Ли. У бывших супругов есть двое сыновей Брендон и Джаггер. В течение полугода Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Третьим мужем звезды стал кинопродюсер Рик Саломон. С ним Андерсон разводилась дважды - в 2008 и в 2015 годах. На фото: Памела Андерсон во время съемок рекламы своей линии косметики "Памела" в Лас-Вегасе, 1999 год.
Памела Андерсон была трижды замужем. Первым ее спутником жизни стал ударник группы Mötley Crüe Томми Ли. У бывших супругов есть двое сыновей Брендон и Джаггер. В течение полугода Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Третьим мужем звезды стал кинопродюсер Рик Саломон. С ним Андерсон разводилась дважды - в 2008 и в 2015 годах. На фото: Памела Андерсон во время съемок рекламы своей линии косметики "Памела" в Лас-Вегасе, 1999 год.
© AP Photo / Eckehard SchulzАктриса с юности не ест мяса и выступает за защиту прав животных. Андерсон является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных, членом организации "Люди за нравственное обращение с животными" и входит в совет директоров "Общества охраны морской фауны". На фото: Памела моет машину после того, как проиграла пари на ТВ-шоу "Wetten dass..." ("Держу пари...") в Лейпциге, 2000 год.
© AP Photo / Eckehard Schulz
Актриса с юности не ест мяса и выступает за защиту прав животных. Андерсон является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных, членом организации "Люди за нравственное обращение с животными" и входит в совет директоров "Общества охраны морской фауны". На фото: Памела моет машину после того, как проиграла пари на ТВ-шоу "Wetten dass..." ("Держу пари...") в Лейпциге, 2000 год.
© AP Photo / Katy WinnАндерсон регулярно проводит кампании, направленные на борьбу с использованием натурального меха в одежде. Так в феврале этого года она подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России. На фото: Памела Андерсон и фотограф Дэвид Лашапель на вручении наград премии Hollywood Style Awards, 2009 год.
© AP Photo / Katy Winn
Андерсон регулярно проводит кампании, направленные на борьбу с использованием натурального меха в одежде. Так в феврале этого года она подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России. На фото: Памела Андерсон и фотограф Дэвид Лашапель на вручении наград премии Hollywood Style Awards, 2009 год.
© AFP 2017 / Stan HondaКроме того, актриса регулярно принимает участие в благотворительных мероприятиях, направленных на сбор средств для людей, пострадавших от природных катаклизмов или нуждающихся в медицинской помощи. На фото: Памела Андерсон в роли ведущей шоу музыкального телеканала VH1 "Единственная и неповторимая Арета Франклин", 2001 год.
Кроме того, актриса регулярно принимает участие в благотворительных мероприятиях, направленных на сбор средств для людей, пострадавших от природных катаклизмов или нуждающихся в медицинской помощи. На фото: Памела Андерсон в роли ведущей шоу музыкального телеканала VH1 "Единственная и неповторимая Арета Франклин", 2001 год.
© AP Photo / Franka BrunsПамела Андерсон вошла в историю как последняя модель, появившаяся обнаженной на страницах Playboy. После того, как основатель издания Хью Хефнер отказался от публикации голых женщин на страницах журнала, именно 48-летнюю Памелу пригласили украсить своим телом последнюю откровенную обложку Playboy. На фото: Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине, 2008 год.
© AP Photo / Franka Bruns
Памела Андерсон вошла в историю как последняя модель, появившаяся обнаженной на страницах Playboy. После того, как основатель издания Хью Хефнер отказался от публикации голых женщин на страницах журнала, именно 48-летнюю Памелу пригласили украсить своим телом последнюю откровенную обложку Playboy. На фото: Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине, 2008 год.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+