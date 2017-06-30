В московском театре "Россия" прошла церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Гости и призеры главного киносмотра страны — в фотоленте Ria.ru.
Церемония закрытия Московского кинофестиваля
12:5730.06.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков встречал гостей церемонии на красной ковровой дорожке перед зданием театра.
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков встречал гостей церемонии на красной ковровой дорожке перед зданием театра.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКинофестиваль проходил в Москве с 22 по 29 июня. На фото: актриса Наталья Рудова.
Кинофестиваль проходил в Москве с 22 по 29 июня. На фото: актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках ММКФ в 22 залах столицы показали более 440 киносеансов. На фото: актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева.
В рамках ММКФ в 22 залах столицы показали более 440 киносеансов. На фото: актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Анна Меликян за ленту "Про любовь" на ММКФ была удостоена гран-при премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.
Режиссер Анна Меликян за ленту "Про любовь" на ММКФ была удостоена гран-при премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлен жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути пришла на церемонию закрытия фестиваля со своей старшей дочерью Найке Ривелли.
Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути пришла на церемонию закрытия фестиваля со своей старшей дочерью Найке Ривелли.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа неделю, во время которой шел фестиваль, мероприятия ММКФ поселили более 33 тысяч человек. На фото: актриса Екатерина Шпица.
За неделю, во время которой шел фестиваль, мероприятия ММКФ поселили более 33 тысяч человек. На фото: актриса Екатерина Шпица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГран-при кинофестиваля "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.
Гран-при кинофестиваля "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году в конкурсную программу фестиваля помимо картин из России вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Алена Чехова.
В этом году в конкурсную программу фестиваля помимо картин из России вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Алена Чехова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянский актер Микеле Плачидо на церемонии закрытия фестиваля получил почетную премию имени Станиславского "Верю".
Итальянский актер Микеле Плачидо на церемонии закрытия фестиваля получил почетную премию имени Станиславского "Верю".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо основной программы фестиваля в рамках ММКФ прошли конкурсы документального кино и короткого метра. На фото: актриса Анна Горшкова.
Помимо основной программы фестиваля в рамках ММКФ прошли конкурсы документального кино и короткого метра. На фото: актриса Анна Горшкова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФильмом закрытия фестиваля стала лента Софии Копполы "Роковое искушение". На фото: актриса Юлия Пересильд.
Фильмом закрытия фестиваля стала лента Софии Копполы "Роковое искушение". На фото: актриса Юлия Пересильд.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа церемонии закрытия ММКФ выступила певица Зара.
На церемонии закрытия ММКФ выступила певица Зара.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи.
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпециальный приз жюри ММКФ получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли в ленте Светлана Немоляева.
Специальный приз жюри ММКФ получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли в ленте Светлана Немоляева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия ММКФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия ММКФ.
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