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Фото

Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина: номинация "Моя планета"

09:3030.06.2017
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Производство манекенов в Стамбуле. Работа фотографа Степана Рудика из Польши
Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
Вейксвадьба. Работа фотографа Балажа Бели из Венгрии
Раввины. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Степан Рудик | Stenincontest"Манекены". Работа фотографа Степана Рудика из Польши. На снимке: рабочий изготавливает манекен на небольшом частном предприятии в Стамбуле.Производство манекенов в Стамбуле. Работа фотографа Степана Рудика из Польши
© Степан Рудик | Stenincontest
"Манекены". Работа фотографа Степана Рудика из Польши. На снимке: рабочий изготавливает манекен на небольшом частном предприятии в Стамбуле.
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest"Вдовы на празднике красок". Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии. На снимке: участницы фестиваля красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest
"Вдовы на празднике красок". Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии. На снимке: участницы фестиваля красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
© Анар Мовсумов | Stenincontest"Театр без границ". Работа фотографа Анара Мовсумова из России. На снимке: один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна и другими ментальными и физическими особенностями. В центре кадра - мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не успел привыкнуть к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
"Театр без границ". Работа фотографа Анара Мовсумова из России. На снимке: один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна и другими ментальными и физическими особенностями. В центре кадра - мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не успел привыкнуть к громким звукам музыки.
© Павел Волков | Stenincontest"Другая реальность". Работа фотографа Павла Волкова из России. На снимке: Юрий, который решил уехать подальше от больших городов и поселился в лесу.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
"Другая реальность". Работа фотографа Павла Волкова из России. На снимке: Юрий, который решил уехать подальше от больших городов и поселился в лесу.
© Виктор Бланко | Stenincontest"Очищающий огонь". Работа фотографа Виктора Бланко из Испании. На снимке: участники фестиваля Las Luminarias на лошадях перепрыгивают через огромные костры, разведенные на улицах, чтобы "очистить" животных дымом и защитить их от злых духов.Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
© Виктор Бланко | Stenincontest
"Очищающий огонь". Работа фотографа Виктора Бланко из Испании. На снимке: участники фестиваля Las Luminarias на лошадях перепрыгивают через огромные костры, разведенные на улицах, чтобы "очистить" животных дымом и защитить их от злых духов.
© Светлана Тарасова | Stenincontest"Огород". Работа фотографа Светланы Тарасовой из России. На снимке: прикосновение к земле, созидательный труд, который дает смысл всему живущему.Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
"Огород". Работа фотографа Светланы Тарасовой из России. На снимке: прикосновение к земле, созидательный труд, который дает смысл всему живущему.
© Светлана Тарасова | Stenincontest"Вера. Любовь. Юность". Работа фотографа Светланы Тарасовой из России. На снимке: переход реки Тьмы вброд недалеко от деревни Отмичи во время Крестного хода.Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
"Вера. Любовь. Юность". Работа фотографа Светланы Тарасовой из России. На снимке: переход реки Тьмы вброд недалеко от деревни Отмичи во время Крестного хода.
© Елена Янкович | Stenincontest"Культура селфи". Фотография Елены Янкович из Сербии. На снимке: публика на концерте группы Massive Attack в хорватском городе Пула.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
"Культура селфи". Фотография Елены Янкович из Сербии. На снимке: публика на концерте группы Massive Attack в хорватском городе Пула.
© Балаж Бели | Stenincontest"Вейксвадьба". Работа фотографа Балажа Бели из Венгрии. На снимке: вейкбордеры Лилла и Габор, которые устроили свою свадьбу в Парке Венис-Бич на озере Веленс в Венгрии.Вейксвадьба. Работа фотографа Балажа Бели из Венгрии
© Балаж Бели | Stenincontest
"Вейксвадьба". Работа фотографа Балажа Бели из Венгрии. На снимке: вейкбордеры Лилла и Габор, которые устроили свою свадьбу в Парке Венис-Бич на озере Веленс в Венгрии.
© Кристина Кормилицына | Stenincontest"Раввины". Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России. На снимке: участники съезда раввинов Европы в Московском еврейском общинном центре.Раввины. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
"Раввины". Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России. На снимке: участники съезда раввинов Европы в Московском еврейском общинном центре.
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РИА Новости публикует работы, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета".

Проголосовать за понравившиеся работы молодых фоторепортеров можно на сайте конкурса stenincontest.ru.

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