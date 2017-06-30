Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина: номинация "Моя планета"

"Театр без границ". Работа фотографа Анара Мовсумова из России. На снимке: один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна и другими ментальными и физическими особенностями. В центре кадра - мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не успел привыкнуть к громким звукам музыки.