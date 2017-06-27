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Премьера оперы "Трубадур" в "Геликон-опере"

19:3127.06.2017
(обновлено: 19:32 27.06.2017)
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Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ завершение театрального сезона московский театр "Геликон-опера" представил зрителям премьеру оперы Джузеппе Верди "Трубадур".Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В завершение театрального сезона московский театр "Геликон-опера" представил зрителям премьеру оперы Джузеппе Верди "Трубадур".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПремьерные показы спектакля пройдут с 27 по 30 июня, а также 4 и 5 июля.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Премьерные показы спектакля пройдут с 27 по 30 июня, а также 4 и 5 июля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПоставил спектакль художественный руководитель театра, известный оперный режиссер Дмитрий Бертман.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Поставил спектакль художественный руководитель театра, известный оперный режиссер Дмитрий Бертман.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМузыкальным руководителем постановки стал испанский маэстро Оливер Диаз.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Музыкальным руководителем постановки стал испанский маэстро Оливер Диаз.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков"Трубадур" Джузеппе Верди впервые ставится на сцене "Геликон-оперы".Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Трубадур" Джузеппе Верди впервые ставится на сцене "Геликон-оперы".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков"Мы обратились именно к этому шедевру Верди, потому что сегодня он может прозвучать по-новому и чрезвычайно современно", - отметил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Мы обратились именно к этому шедевру Верди, потому что сегодня он может прозвучать по-новому и чрезвычайно современно", - отметил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков"В спектакле нет приглашенных солистов — участвуют только артисты "Геликон-оперы", при этом у нас несколько составов, каждый из которых является лучшим. Я думаю, что это говорит о том, что театр сегодня находится в прекрасной форме", — подчеркнул худрук.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"В спектакле нет приглашенных солистов — участвуют только артисты "Геликон-оперы", при этом у нас несколько составов, каждый из которых является лучшим. Я думаю, что это говорит о том, что театр сегодня находится в прекрасной форме", — подчеркнул худрук.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИспанский дирижер Оливер Диаз, который возглавляет Мадридский Театр де ла Сарсуэлла, а также является главным дирижером Барбьери оркестра, неоднократно дирижировал "Трубадуром" и хорошо знаком с этим материалом.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Испанский дирижер Оливер Диаз, который возглавляет Мадридский Театр де ла Сарсуэлла, а также является главным дирижером Барбьери оркестра, неоднократно дирижировал "Трубадуром" и хорошо знаком с этим материалом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ постановке спектакля также были задействованы художники Игорь Нежный и Татьяна Толубьева, и хореограф Эдвальд Смирнов.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В постановке спектакля также были задействованы художники Игорь Нежный и Татьяна Толубьева, и хореограф Эдвальд Смирнов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОпера "Трубадур" известна своей трагической красотой и драматизмом сюжета. Усиливает этот эффект выставка, организованная в театре совместно с МИА "Россия сегодня", на которой представлены фотографии корреспондентов агентства, снятые в разрушенных войной городах Сирии.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Опера "Трубадур" известна своей трагической красотой и драматизмом сюжета. Усиливает этот эффект выставка, организованная в театре совместно с МИА "Россия сегодня", на которой представлены фотографии корреспондентов агентства, снятые в разрушенных войной городах Сирии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСнимки, представленные на экспозиции в фойе театра, отражают все ту же центральную тему оперы - тему братоубийственного конфликта, бессмысленной жестокости и хаоса, которые влечет за собой война.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Снимки, представленные на экспозиции в фойе театра, отражают все ту же центральную тему оперы - тему братоубийственного конфликта, бессмысленной жестокости и хаоса, которые влечет за собой война.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОтсылки к сирийскому конфликту присутствуют и в самом спектакле. Так, на сцене в качестве декорации использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире, а цыгане одеты не в традиционные для оперы костюмы, а в военную форму.Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Отсылки к сирийскому конфликту присутствуют и в самом спектакле. Так, на сцене в качестве декорации использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире, а цыгане одеты не в традиционные для оперы костюмы, а в военную форму.
Сцена из оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опереПремьера оперы "Трубадур" в "Геликон-опере"19:3127.06.2017
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Московский музыкальный театр "Геликон-опера" завершает свой 27-й сезон громкой премьерой — постановкой "Трубадура" Джузеппе Верди. Сцены из спектакля — в фотоленте Ria.ru.

Московский театр "Геликон-опера" завершит свой 27-й сезон премьерой оперного шедевра Джузеппе Верди "Трубадур"

РИА Новости https://ria.ru/culture/20170627/1497339327.html
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