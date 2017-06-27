Премьера оперы "Трубадур" в "Геликон-опере"

"В спектакле нет приглашенных солистов — участвуют только артисты "Геликон-оперы", при этом у нас несколько составов, каждый из которых является лучшим. Я думаю, что это говорит о том, что театр сегодня находится в прекрасной форме", — подчеркнул худрук.