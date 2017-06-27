США
27.0627 июня11:34МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Презентация выставки "Война и… мiръ?" в театре "Геликон-опера"

10:2427.06.2017
(обновлено: 11:34 27.06.2017)
0210
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015
Дмитрий Бертман и Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Оливер Диаз, Дмитрий Бертман, Эдвальд Смирнов перед показом оперы Джузеппе Верди Трубадур в Геликон-опере
Дирижер-постановщик Оливер Диаз на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
Посетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Посетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
Посетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа выставке, открывшейся в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера", представлены работы фотографов МИА "Россия сегодня", сделанные в Сирии в 2015-2016 годах. На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На выставке, открывшейся в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера", представлены работы фотографов МИА "Россия сегодня", сделанные в Сирии в 2015-2016 годах. На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковФотовыставка "Война и… мiръ?" приурочена к последней премьере "Геликон-оперы" этого театрального сезона — постановке знаменитой оперы Верди "Трубадур".Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Фотовыставка "Война и… мiръ?" приурочена к последней премьере "Геликон-оперы" этого театрального сезона — постановке знаменитой оперы Верди "Трубадур".
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкОдна из работ, представленных на выставке, снимок фотографа Валерия Мельникова, который был сделан в 2015 году в храме Святого Георгия в одной из деревень провинции Эль-Хасаке.Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Перейти в фотобанк
Одна из работ, представленных на выставке, снимок фотографа Валерия Мельникова, который был сделан в 2015 году в храме Святого Георгия в одной из деревень провинции Эль-Хасаке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер-постановщик Дмитрий Бертман и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки.Дмитрий Бертман и Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Связь спектакля с выставкой зрители увидят уже в элементах сценографии. У нас в декорациях использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире", - отметил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Связь спектакля с выставкой зрители увидят уже в элементах сценографии. У нас в декорациях использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире", - отметил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДирижер-постановщик Оливер Диаз, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман, хореограф-постановщик Эдвальд Смирнов на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в "Геликон-опере".Оливер Диаз, Дмитрий Бертман, Эдвальд Смирнов перед показом оперы Джузеппе Верди Трубадур в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дирижер-постановщик Оливер Диаз, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман, хореограф-постановщик Эдвальд Смирнов на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в "Геликон-опере".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДирижер-постановщик Оливер Диаз на открытии выставки "Война и… Мiръ?".Дирижер-постановщик Оливер Диаз на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди Трубадур в постановке Дмитрия Бертмана в Геликон-опере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дирижер-постановщик Оливер Диаз на открытии выставки "Война и… Мiръ?".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа снимках фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина запечатлены трагические последствия военного конфликта, вносящего хаос и разруху как в жизни простых людей, так и в облик великих городов.Посетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На снимках фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина запечатлены трагические последствия военного конфликта, вносящего хаос и разруху как в жизни простых людей, так и в облик великих городов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников так описал свое восприятие последствий сирийского конфликта: "Страна, в которую я был влюблен еще несколько лет назад, превратилась в осколки. Осколки разбитой тишины".Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников так описал свое восприятие последствий сирийского конфликта: "Страна, в которую я был влюблен еще несколько лет назад, превратилась в осколки. Осколки разбитой тишины".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковФотоэкспозиция показывает, что у трагедии войны нет срока давности, и перекидывает мост от истории средневековой кровавой распри, воплощенной в сюжете оперы Верди "Трубадур", к трагическим событиям XXI века в Сирии.Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Фотоэкспозиция показывает, что у трагедии войны нет срока давности, и перекидывает мост от истории средневековой кровавой распри, воплощенной в сюжете оперы Верди "Трубадур", к трагическим событиям XXI века в Сирии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСовременные войны по своей бессмысленной жестокости мало отличаются от событий романтической оперы Верди, и снимки, представленные на выставке, дают это почувствовать.Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Современные войны по своей бессмысленной жестокости мало отличаются от событий романтической оперы Верди, и снимки, представленные на выставке, дают это почувствовать.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Кадр фотографа Валерия Мельникова, вошедший в экспозицию выставки. На снимке изображены древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке.Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Кадр фотографа Валерия Мельникова, вошедший в экспозицию выставки. На снимке изображены древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетитель на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".Посетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Посетитель на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭкспозицию увидят не только зрители премьерных спектаклей в конце июня — начале июля, но и гости музея "Геликон-оперы".Посетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Экспозицию увидят не только зрители премьерных спектаклей в конце июня — начале июля, но и гости музея "Геликон-оперы".
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-операПрезентация выставки "Война и… мiръ?" в театре "Геликон-опера"10:2427.06.2017
Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?"18:2726.06.2017
Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мираВ США выбрали самую уродливую собаку года14:4526.06.2017
Протесты в г. Грабу (ЮАР). Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАРШорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина: номинация "Главные новости"13:5026.06.2017
Артисты Кремлёвского балета во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления Ночь русского балета на платформе станции московского метрополитена Новослободская"Ночь русского балета" в московском метро13:2526.06.2017
Участницы конкурса Самые красивые ягодицы в КитаеВ Китае выбрали обладательницу самых красивых ягодиц13:0026.06.2017
Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике ЦарицыноФестиваль "Bosco Fresh Fest-2017"12:1526.06.2017
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017Празднование Ураза-байрама в России11:2926.06.2017
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - РоссияСборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций20:2324.06.2017
Выпускники во время праздничного салюта на Красной площадиПраздник московских выпускников12:1024.06.2017
Все фотоленты

В фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера" 26 июня открылась выставка работ фотографов МИА "Россия сегодня", посвященных одному из крупнейших городов Сирии Алеппо. Презентация выставки — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена