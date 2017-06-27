В фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера" 26 июня открылась выставка работ фотографов МИА "Россия сегодня", посвященных одному из крупнейших городов Сирии Алеппо. Презентация выставки — в фотоленте Ria.ru.
Презентация выставки "Война и… мiръ?" в театре "Геликон-опера"
10:2427.06.2017
(обновлено: 11:34 27.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа выставке, открывшейся в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера", представлены работы фотографов МИА "Россия сегодня", сделанные в Сирии в 2015-2016 годах. На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.
На выставке, открывшейся в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера", представлены работы фотографов МИА "Россия сегодня", сделанные в Сирии в 2015-2016 годах. На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковФотовыставка "Война и… мiръ?" приурочена к последней премьере "Геликон-оперы" этого театрального сезона — постановке знаменитой оперы Верди "Трубадур".
Фотовыставка "Война и… мiръ?" приурочена к последней премьере "Геликон-оперы" этого театрального сезона — постановке знаменитой оперы Верди "Трубадур".
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкОдна из работ, представленных на выставке, снимок фотографа Валерия Мельникова, который был сделан в 2015 году в храме Святого Георгия в одной из деревень провинции Эль-Хасаке.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Одна из работ, представленных на выставке, снимок фотографа Валерия Мельникова, который был сделан в 2015 году в храме Святого Георгия в одной из деревень провинции Эль-Хасаке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер-постановщик Дмитрий Бертман и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки.
Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Связь спектакля с выставкой зрители увидят уже в элементах сценографии. У нас в декорациях использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире", - отметил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.
"Связь спектакля с выставкой зрители увидят уже в элементах сценографии. У нас в декорациях использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире", - отметил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДирижер-постановщик Оливер Диаз, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман, хореограф-постановщик Эдвальд Смирнов на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в "Геликон-опере".
Дирижер-постановщик Оливер Диаз, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман, хореограф-постановщик Эдвальд Смирнов на пресс-конференции перед показом оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в "Геликон-опере".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДирижер-постановщик Оливер Диаз на открытии выставки "Война и… Мiръ?".
Дирижер-постановщик Оливер Диаз на открытии выставки "Война и… Мiръ?".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа снимках фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина запечатлены трагические последствия военного конфликта, вносящего хаос и разруху как в жизни простых людей, так и в облик великих городов.
На снимках фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина запечатлены трагические последствия военного конфликта, вносящего хаос и разруху как в жизни простых людей, так и в облик великих городов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников так описал свое восприятие последствий сирийского конфликта: "Страна, в которую я был влюблен еще несколько лет назад, превратилась в осколки. Осколки разбитой тишины".
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников так описал свое восприятие последствий сирийского конфликта: "Страна, в которую я был влюблен еще несколько лет назад, превратилась в осколки. Осколки разбитой тишины".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковФотоэкспозиция показывает, что у трагедии войны нет срока давности, и перекидывает мост от истории средневековой кровавой распри, воплощенной в сюжете оперы Верди "Трубадур", к трагическим событиям XXI века в Сирии.
Фотоэкспозиция показывает, что у трагедии войны нет срока давности, и перекидывает мост от истории средневековой кровавой распри, воплощенной в сюжете оперы Верди "Трубадур", к трагическим событиям XXI века в Сирии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСовременные войны по своей бессмысленной жестокости мало отличаются от событий романтической оперы Верди, и снимки, представленные на выставке, дают это почувствовать.
Современные войны по своей бессмысленной жестокости мало отличаются от событий романтической оперы Верди, и снимки, представленные на выставке, дают это почувствовать.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Кадр фотографа Валерия Мельникова, вошедший в экспозицию выставки. На снимке изображены древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Кадр фотографа Валерия Мельникова, вошедший в экспозицию выставки. На снимке изображены древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетитель на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".
Посетитель на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭкспозицию увидят не только зрители премьерных спектаклей в конце июня — начале июля, но и гости музея "Геликон-оперы".
Экспозицию увидят не только зрители премьерных спектаклей в конце июня — начале июля, но и гости музея "Геликон-оперы".
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