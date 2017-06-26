Фотовыставка "Война и… мiръ?", на которой представлены более двух десятков фотографий, сделанных в 2015-16 годах журналистами МИА "Россия сегодня" в Сирии, открылась в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера". Работы, вошедшие в экспозицию, — в фотоленте Ria.ru.
Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?"
18:2726.06.2017
(обновлено: 18:28 26.06.2017)
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© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖитель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.
Сирия, 12.12.2015.
Сирия, 12.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.
Сирия, 12.12.2015.
Сирия, 12.12.2015.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.
Сирия, 11.02.2016.
Сирия, 11.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.
Сирия, 11.02.2016.
Сирия, 11.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад это был первый по величине город Сирии. 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад это был первый по величине город Сирии. 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня" Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Историческая часть и современные районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Историческая часть и современные районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Дети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Дети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017.
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