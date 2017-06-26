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Фото

Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?"

18:2726.06.2017
(обновлено: 18:28 26.06.2017)
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Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015
Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015
Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия. Сирия, 12.12.2015
Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо. Сирия, 11.02.2016
Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016
Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо, был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад - первый по величине город Сирии. 18.02.2016
Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016
Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016
Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016
Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016
Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016
Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016
Историческая и современная районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016
Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016
Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016
ети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016
Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016
Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016
Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016
Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016
Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017
В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015.Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖитель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015.Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.
Сирия, 12.12.2015.
Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия. Сирия, 12.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.
Сирия, 12.12.2015.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.
Сирия, 11.02.2016.

Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо. Сирия, 11.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.
Сирия, 11.02.2016.

© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016.На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо, был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад это был первый по величине город Сирии. 18.02.2016.Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад - первый по величине город Сирии. 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад это был первый по величине город Сирии. 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016.Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016.Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016.Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016.Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016.Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня" Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016.Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Историческая часть и современные районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016.Историческая и современная районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Историческая часть и современные районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016.Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016.Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Дети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016.ети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Дети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016.Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016.Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016.Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016.Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017.Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017.В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017.
Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?"18:2726.06.2017
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Фотовыставка "Война и… мiръ?", на которой представлены более двух десятков фотографий, сделанных в 2015-16 годах журналистами МИА "Россия сегодня" в Сирии, открылась в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера". Работы, вошедшие в экспозицию, — в фотоленте Ria.ru.

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