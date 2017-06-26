Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?"

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Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.