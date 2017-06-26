На станции метро "Новослободская" московского метрополитена прошла акция "Ночь русского балета". Выступление артистов Кремлевского дворца — в фотоленте Ria.ru.
"Ночь русского балета" в московском метро
13:2526.06.2017
(обновлено: 13:26 26.06.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ ночь с 25 на 26 июня на станции "Новослободская" выступили артисты Государственного Кремлевского дворца.
В ночь с 25 на 26 июня на станции "Новослободская" выступили артисты Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАртисты исполнили лучшие партии из русских балетных постановок.
Артисты исполнили лучшие партии из русских балетных постановок.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции "Новослободская".
Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции "Новослободская".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗнаменитые витражи этой одной из самых красивых станции московского метро стали эффектными декорациями для выступающих артистов "Кремлевского балета".
Знаменитые витражи этой одной из самых красивых станции московского метро стали эффектными декорациями для выступающих артистов "Кремлевского балета".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛучшие партии из знаменитых балетных постановок смогли увидеть около 200 футбольных болельщиков, приехавших в Москву на матчи Кубка конфедерациий-2017.
Лучшие партии из знаменитых балетных постановок смогли увидеть около 200 футбольных болельщиков, приехавших в Москву на матчи Кубка конфедерациий-2017.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПеред гостями мероприятия выступили народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Александра Тимофеева, Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова.
Перед гостями мероприятия выступили народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Александра Тимофеева, Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗрители в эту ночь увидели балетные партии из "Щелкунчика", "Лебединого озера", "Дон Кихота" и других знаменитых постановок.
Зрители в эту ночь увидели балетные партии из "Щелкунчика", "Лебединого озера", "Дон Кихота" и других знаменитых постановок.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа станции "Новослободская" прозвучала музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса.
На станции "Новослободская" прозвучала музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Приехавшим на Кубок конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро. Уверены, что у гостей останутся самые теплые и яркие воспоминания о посещении нашей гостеприимной Москвы и поездках в столичном метро", - рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Приехавшим на Кубок конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро. Уверены, что у гостей останутся самые теплые и яркие воспоминания о посещении нашей гостеприимной Москвы и поездках в столичном метро", - рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАртисты "Кремлевского балета" во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления "Ночь русского балета" на платформе станции "Новослободская".
Артисты "Кремлевского балета" во время показа фрагментов из лучших спектаклей театра в рамках представления "Ночь русского балета" на платформе станции "Новослободская".
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