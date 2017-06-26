"Ночь русского балета" в московском метро

"Приехавшим на Кубок конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро. Уверены, что у гостей останутся самые теплые и яркие воспоминания о посещении нашей гостеприимной Москвы и поездках в столичном метро", - рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.