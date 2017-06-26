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В США выбрали самую уродливую собаку года

14:4526.06.2017
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Китайская хохлатая по кличке Джози во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Метис брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мира
Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мира
Чихуахуа по кличке Precious во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Китайская хохлатая по кличке Икки во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Китайская хохлатая по кличке Раскаль во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Китайская хохлатая по кличке Чейз во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Китайская хохлатая по кличке Раскаль во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
Китайская хохлатая по кличке Джейк во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2017 / Josh EdelsonВ Калифорнии прошел уже ставший традиционным конкурс на самую уродливую собаку года. На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.Китайская хохлатая по кличке Джози во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2017 / Josh Edelson
В Калифорнии прошел уже ставший традиционным конкурс на самую уродливую собаку года. На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.
© AFP 2017 / Josh EdelsonВторое место конкурса досталось самому возрастному участнику соревнований, 16-летнему метису брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо.Метис брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2017 / Josh Edelson
Второе место конкурса досталось самому возрастному участнику соревнований, 16-летнему метису брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо.
© AFP 2017 / Josh EdelsonПобедителем конкурса стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. В качестве награды собака получила кубок и полторы тысячи долларов.Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мира
© AFP 2017 / Josh Edelson
Победителем конкурса стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. В качестве награды собака получила кубок и полторы тысячи долларов.
© AP Photo / Eric RisbergХозяйка Марты Ширли Зиндлер из Калифорнии, в отличие от своей собаки не уснула во время объявления результатов конкурса.Неаполитанский мастиф по кличке Марта, признанный самой уродливой собакой мира
© AP Photo / Eric Risberg
Хозяйка Марты Ширли Зиндлер из Калифорнии, в отличие от своей собаки не уснула во время объявления результатов конкурса.
© AP Photo / Eric RisbergЖюри конкурса выбирало победителя, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей. На фото: Чихуахуа по кличке "Золотко".Чихуахуа по кличке Precious во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AP Photo / Eric Risberg
Жюри конкурса выбирало победителя, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей. На фото: Чихуахуа по кличке "Золотко".
© AFP 2017 / Josh EdelsonВ этом конкурсе как правило принимают участие собаки, которых взяли из приюта. На фото: китайская хохлатая собачка по кличке "Бяка" со своим хозяином Джоном Адлером.Китайская хохлатая по кличке Икки во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2017 / Josh Edelson
В этом конкурсе как правило принимают участие собаки, которых взяли из приюта. На фото: китайская хохлатая собачка по кличке "Бяка" со своим хозяином Джоном Адлером.
© AP Photo / Eric RisbergПроводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".Китайская хохлатая по кличке Раскаль во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AP Photo / Eric Risberg
Проводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".
© AFP 2017 / Josh EdelsonКитайская хохлатая собака по кличке Чейз была удостоена третьего места конкурса.Китайская хохлатая по кличке Чейз во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2017 / Josh Edelson
Китайская хохлатая собака по кличке Чейз была удостоена третьего места конкурса.
© AP Photo / Eric RisbergВсего в финале турнира приняли участие 14 собак. На фото: китайская хохлатая по кличке "Пройдоха".Китайская хохлатая по кличке Раскаль во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AP Photo / Eric Risberg
Всего в финале турнира приняли участие 14 собак. На фото: китайская хохлатая по кличке "Пройдоха".
© AFP 2017 / Josh EdelsonКитайская хохлатая собачка по кличке Джейк.Китайская хохлатая по кличке Джейк во время конкурса на звание самой уродливой собаки в мире
© AFP 2017 / Josh Edelson
Китайская хохлатая собачка по кличке Джейк.
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В Калифорнии прошел ежегодный конкурс среди самых уродливых собак. Победительница этого года и другие претендентки на титул "Самая некрасивая собака в мире" — в фотоленте Ria.ru.

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