В США выбрали самую уродливую собаку года

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Проводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".