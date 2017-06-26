В Калифорнии прошел ежегодный конкурс среди самых уродливых собак. Победительница этого года и другие претендентки на титул "Самая некрасивая собака в мире" — в фотоленте Ria.ru.
В США выбрали самую уродливую собаку года
14:4526.06.2017
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© AFP 2017 / Josh EdelsonВ Калифорнии прошел уже ставший традиционным конкурс на самую уродливую собаку года. На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.
В Калифорнии прошел уже ставший традиционным конкурс на самую уродливую собаку года. На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.
© AFP 2017 / Josh EdelsonВторое место конкурса досталось самому возрастному участнику соревнований, 16-летнему метису брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо.
Второе место конкурса досталось самому возрастному участнику соревнований, 16-летнему метису брюссельского гриффона и мопса по кличке Мо.
© AFP 2017 / Josh EdelsonПобедителем конкурса стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. В качестве награды собака получила кубок и полторы тысячи долларов.
Победителем конкурса стал неаполитанский мастиф по кличке Марта. В качестве награды собака получила кубок и полторы тысячи долларов.
© AP Photo / Eric RisbergХозяйка Марты Ширли Зиндлер из Калифорнии, в отличие от своей собаки не уснула во время объявления результатов конкурса.
© AP Photo / Eric Risberg
Хозяйка Марты Ширли Зиндлер из Калифорнии, в отличие от своей собаки не уснула во время объявления результатов конкурса.
© AP Photo / Eric RisbergЖюри конкурса выбирало победителя, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей. На фото: Чихуахуа по кличке "Золотко".
© AP Photo / Eric Risberg
Жюри конкурса выбирало победителя, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей. На фото: Чихуахуа по кличке "Золотко".
© AFP 2017 / Josh EdelsonВ этом конкурсе как правило принимают участие собаки, которых взяли из приюта. На фото: китайская хохлатая собачка по кличке "Бяка" со своим хозяином Джоном Адлером.
В этом конкурсе как правило принимают участие собаки, которых взяли из приюта. На фото: китайская хохлатая собачка по кличке "Бяка" со своим хозяином Джоном Адлером.
© AP Photo / Eric RisbergПроводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".
© AP Photo / Eric Risberg
Проводя подобный конкурс, организаторы пытаются обратить внимание людей на то, что даже не самых симпатичных на первый взгляд животных можно по-настоящему сильно любить. На фото: Дэйн Эндрю и его китайская хохлатая собачка по кличке "Пройдоха".
© AFP 2017 / Josh EdelsonКитайская хохлатая собака по кличке Чейз была удостоена третьего места конкурса.
Китайская хохлатая собака по кличке Чейз была удостоена третьего места конкурса.
© AP Photo / Eric RisbergВсего в финале турнира приняли участие 14 собак. На фото: китайская хохлатая по кличке "Пройдоха".
© AP Photo / Eric Risberg
Всего в финале турнира приняли участие 14 собак. На фото: китайская хохлатая по кличке "Пройдоха".
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