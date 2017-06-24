Сборная России по футболу уступила Мексике в матче Кубка конфедераций и не смогла пробиться в полуфинал турнира. Самые яркие и драматичные моменты встречи — в фотоленте Ria.ru.
Прощай, Кубок конфедераций: сборная России по футболу проиграла Мексике
20:2324.06.2017
(обновлено: 21:00 24.06.2017)
01800
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРешающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭто точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+