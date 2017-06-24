Российские выпускники празднуют окончание школы. Самые масштабные выпускные вечера прошли в ночь с пятницы на субботу в Москве, в них приняли участие более 50 тысяч человек.
Праздник московских выпускников
12:1024.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо традиции лучших учащихся этого года наградили в Кремле.
По традиции лучших учащихся этого года наградили в Кремле.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускников охраняли свыше 12 тысяч сотрудников Росгвардии.
Выпускников охраняли свыше 12 тысяч сотрудников Росгвардии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамый масштабный праздник прошел в московском Парке культуры и отдыха имени Горького.
Самый масштабный праздник прошел в московском Парке культуры и отдыха имени Горького.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ парке выпускники "отправились в путешествие" по разным периодам истории города — от XII века до современности.
В парке выпускники "отправились в путешествие" по разным периодам истории города — от XII века до современности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время проведения выпускного вечера в Москве временно ограничили движение транспорта.
Во время проведения выпускного вечера в Москве временно ограничили движение транспорта.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа главной сцене парка пели популярные российские певцы.
На главной сцене парка пели популярные российские певцы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкС погодой московским выпускникам в этом году не повезло: было облачно и прохладно.
С погодой московским выпускникам в этом году не повезло: было облачно и прохладно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этот день назвали победителей премии "Выпускник-2017". На фото: двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева
В этот день назвали победителей премии "Выпускник-2017". На фото: двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Путин пожелал выпускникам не бояться своих амбиций и постановок сверхзадач.
Владимир Путин пожелал выпускникам не бояться своих амбиций и постановок сверхзадач.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа Фонтанной площади парка Горького состоялся настоящий бал.
На Фонтанной площади парка Горького состоялся настоящий бал.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧтобы гости вечера не запутались в мероприятиях, было разработано приложение "Московский выпускной" с расписанием выступления артистов.
Чтобы гости вечера не запутались в мероприятиях, было разработано приложение "Московский выпускной" с расписанием выступления артистов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ полночь на экране главной сцены с окончанием учебного года московских выпускников по видеотрансляции поздравил мэр города Сергей Собянин.
В полночь на экране главной сцены с окончанием учебного года московских выпускников по видеотрансляции поздравил мэр города Сергей Собянин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтарт дискотеке до утра дали громкие залпы фейерверков.
Старт дискотеке до утра дали громкие залпы фейерверков.
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