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Праздник московских выпускников

12:1024.06.2017
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Выпускники во время праздничного салюта на Красной площади
Выпускники московских школ перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
Выпускник в костюме Человека-паука в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускница в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускницы фотографируются на Красной площади перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники московских школ 2017 года на Красной площади
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев на торжественной церемонии вручения аттестатов об окончании школы
Выпускники московских школ перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники московских школ перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо традиции лучших учащихся этого года наградили в Кремле.Выпускники во время праздничного салюта на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По традиции лучших учащихся этого года наградили в Кремле.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускников охраняли свыше 12 тысяч сотрудников Росгвардии.Выпускники московских школ перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выпускников охраняли свыше 12 тысяч сотрудников Росгвардии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамый масштабный праздник прошел в московском Парке культуры и отдыха имени Горького.Выпускник в костюме Человека-паука в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самый масштабный праздник прошел в московском Парке культуры и отдыха имени Горького.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ парке выпускники "отправились в путешествие" по разным периодам истории города — от XII века до современности.Выпускница в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В парке выпускники "отправились в путешествие" по разным периодам истории города — от XII века до современности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время проведения выпускного вечера в Москве временно ограничили движение транспорта.Выпускницы фотографируются на Красной площади перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время проведения выпускного вечера в Москве временно ограничили движение транспорта.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа главной сцене парка пели популярные российские певцы.Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На главной сцене парка пели популярные российские певцы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкС погодой московским выпускникам в этом году не повезло: было облачно и прохладно.Выпускники московских школ 2017 года на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
С погодой московским выпускникам в этом году не повезло: было облачно и прохладно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этот день назвали победителей премии "Выпускник-2017". На фото: двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения МедведеваДвукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев на торжественной церемонии вручения аттестатов об окончании школы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В этот день назвали победителей премии "Выпускник-2017". На фото: двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Путин пожелал выпускникам не бояться своих амбиций и постановок сверхзадач.Выпускники московских школ перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Путин пожелал выпускникам не бояться своих амбиций и постановок сверхзадач.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа Фонтанной площади парка Горького состоялся настоящий бал.Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На Фонтанной площади парка Горького состоялся настоящий бал.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧтобы гости вечера не запутались в мероприятиях, было разработано приложение "Московский выпускной" с расписанием выступления артистов.Выпускники московских школ перед началом церемонии вручения VI Всероссийской премии Выпускник-2017 в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Чтобы гости вечера не запутались в мероприятиях, было разработано приложение "Московский выпускной" с расписанием выступления артистов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ полночь на экране главной сцены с окончанием учебного года московских выпускников по видеотрансляции поздравил мэр города Сергей Собянин.Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В полночь на экране главной сцены с окончанием учебного года московских выпускников по видеотрансляции поздравил мэр города Сергей Собянин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтарт дискотеке до утра дали громкие залпы фейерверков.Выпускники в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Старт дискотеке до утра дали громкие залпы фейерверков.
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Российские выпускники празднуют окончание школы. Самые масштабные выпускные вечера прошли в ночь с пятницы на субботу в Москве, в них приняли участие более 50 тысяч человек.

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