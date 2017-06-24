Лионель Месси: самая титулованная "блоха" мирового футбола

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Месси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.