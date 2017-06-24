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Лионель Месси: самая титулованная "блоха" мирового футбола

10:0024.06.2017
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Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
Футболисты Лионель Месси и Николас Отаменди во время матча между Барселоной и Валенсией
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси целует кубок Лиги чемпионов. 6 июня 2015
Лионель Месси с игроками Барселоны радуются забитому голу
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси позирует фотографам
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси получил премию Футболист года-2009 УЕФА
Лионель Месси целует свою жену Антонеллу Роккуццо после матча Барселона-Севилья
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси позирует фотографам с ростовой фигурой
Игроки Барселоны Лионель Месси и Неймар
Футболист Лионель Месси
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси получил травму в матче против Лас-Пальмас
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с сыном радуются победе на стадионе в Барселоне
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с товарищами по команде после победы над Севильей
Футболист Лионель Месси
Жерар Пике и Лионель Месси празднуют победу в матче
Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Emilio MorenattiЛучший бомбардир в истории "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Андрес Месси родился 30 лет назад в аргентинском городе Росарио.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AP Photo / Emilio Morenatti
Лучший бомбардир в истории "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Андрес Месси родился 30 лет назад в аргентинском городе Росарио.
© AP Photo / Manu FernandezЗа свой небольшой рост (170 см) футболист получил у фанатов кличку "блоха", а товарищи по сборной его любя называют "малыш".Футболисты Лионель Месси и Николас Отаменди во время матча между Барселоной и Валенсией
© AP Photo / Manu Fernandez
За свой небольшой рост (170 см) футболист получил у фанатов кличку "блоха", а товарищи по сборной его любя называют "малыш".
© AP Photo / Martin Meissner, FileМесси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси целует кубок Лиги чемпионов. 6 июня 2015
© AP Photo / Martin Meissner, File
Месси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.
© AP Photo / Alberto SaizВ 11 лет у Лионеля выявили дефицит соматотропина (гормона роста), но аргентинский клуб "Ривер Плейт", который в это время проявлял интерес к юному футболисту, был не готов платить за его лечение.Лионель Месси с игроками Барселоны радуются забитому голу
© AP Photo / Alberto Saiz
В 11 лет у Лионеля выявили дефицит соматотропина (гормона роста), но аргентинский клуб "Ривер Плейт", который в это время проявлял интерес к юному футболисту, был не готов платить за его лечение.
© AFP 2017 / Adrian DennisСпустя два года Лионель был зачислен в школу "Барселоны". Каталонский клуб, разглядев его потенциал, согласился оплатить не только лечение будущей звезды, но и переезд семьи Месси в Европу.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси позирует фотографам
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Спустя два года Лионель был зачислен в школу "Барселоны". Каталонский клуб, разглядев его потенциал, согласился оплатить не только лечение будущей звезды, но и переезд семьи Месси в Европу.
© AFP 2017 / Stephane DannaВ основном составе "Барселоны" футболист дебютировал в ноябре 2003 года, а первый гол аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На фото: Месси получил премию "Футболист года-2009" УЕФА.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси получил премию Футболист года-2009 УЕФА
© AFP 2017 / Stephane Danna
В основном составе "Барселоны" футболист дебютировал в ноябре 2003 года, а первый гол аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На фото: Месси получил премию "Футболист года-2009" УЕФА.
© AP Photo / Francisco SecoВ сезоне-2004/05 Месси в первый раз стал чемпионом Испании, приняв участие в семи матчах Примеры и отметившись одним голом. На фото: Месси с женой Антонеллой Роккуццо.Лионель Месси целует свою жену Антонеллу Роккуццо после матча Барселона-Севилья
© AP Photo / Francisco Seco
В сезоне-2004/05 Месси в первый раз стал чемпионом Испании, приняв участие в семи матчах Примеры и отметившись одним голом. На фото: Месси с женой Антонеллой Роккуццо.
© AFP 2017 / Lluis GeneВ августе 2006 года футболист впервые играл в составе национальной сборной Аргентины. Правда через пару минут после выхода на поле его удалили за агрессивное поведение.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси позирует фотографам с ростовой фигурой
© AFP 2017 / Lluis Gene
В августе 2006 года футболист впервые играл в составе национальной сборной Аргентины. Правда через пару минут после выхода на поле его удалили за агрессивное поведение.
© AP Photo / Manu FernandezВ сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре.Игроки Барселоны Лионель Месси и Неймар
© AP Photo / Manu Fernandez
В сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре.
© AP Photo / Eduardo Di Baia, FileЛетом 2008 года в Пекине в составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом. В матче за золотые медали футболист отдал голевой пас Ди Марии, который и забил победный мяч в ворота Нигерии.Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Eduardo Di Baia, File
Летом 2008 года в Пекине в составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом. В матче за золотые медали футболист отдал голевой пас Ди Марии, который и забил победный мяч в ворота Нигерии.
© AP Photo / Manu FernandezПеред стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца - официальное звание лучшего футболиста мира. На данный момент Месси единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси получил травму в матче против Лас-Пальмас
© AP Photo / Manu Fernandez
Перед стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца - официальное звание лучшего футболиста мира. На данный момент Месси единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".
© AP Photo / Manu FernandezВ сезоне-2011/12 Месси побил рекорд Сесара Родригеса (232 гола) и стал лучшим бомбардиром "Барселоны" за всю историю. На данный момент он забил за клуб 550 голов. На фото: Лионель Месси с сыном Тьяго.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с сыном радуются победе на стадионе в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
В сезоне-2011/12 Месси побил рекорд Сесара Родригеса (232 гола) и стал лучшим бомбардиром "Барселоны" за всю историю. На данный момент он забил за клуб 550 голов. На фото: Лионель Месси с сыном Тьяго.
© AP Photo / Manu FernandezВ составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и семь раз - обладателем Суперкубка страны.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AP Photo / Manu Fernandez
В составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и семь раз - обладателем Суперкубка страны.
© AP Photo / Manu Fernandez, FileВ составе родного клуба Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с товарищами по команде после победы над Севильей
© AP Photo / Manu Fernandez, File
В составе родного клуба Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.
© AP Photo / Eduardo Di Baia, FileМесси, забивший 58 голов за сборную Аргентины, является лучшим бомбардиром за всю историю существования команды, однако сам футболист чрезвычайно недоволен своими вступлениями за "бело-голубых". Трижды на Кубке Америки и один раз на чемпионате мира Аргентина доходила до финалов, но не выигрывала турниры.Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Eduardo Di Baia, File
Месси, забивший 58 голов за сборную Аргентины, является лучшим бомбардиром за всю историю существования команды, однако сам футболист чрезвычайно недоволен своими вступлениями за "бело-голубых". Трижды на Кубке Америки и один раз на чемпионате мира Аргентина доходила до финалов, но не выигрывала турниры.
© AFP 2017 / Josep LagoВ июне 2016 года, после финала Кубка Америки, Месси даже заявил, что перестанет играть за сборную, потому что так будет лучше для команды. Однако ему позвонил президент Аргентины и лично попросил нападающего не покидать национальную сборную.Жерар Пике и Лионель Месси празднуют победу в матче
© AFP 2017 / Josep Lago
В июне 2016 года, после финала Кубка Америки, Месси даже заявил, что перестанет играть за сборную, потому что так будет лучше для команды. Однако ему позвонил президент Аргентины и лично попросил нападающего не покидать национальную сборную.
© AP Photo / Andre PennerВ марте дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в сборную к игре с командой Эквадора 10 октября 2017 года.Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Andre Penner
В марте дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в сборную к игре с командой Эквадора 10 октября 2017 года.
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Единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА" Лионель Месси отмечает 24 июня 30-летний юбилей. Лучший бомбардир в истории "Барселоны" — в фотоленте Ria.ru.

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