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Церемония открытия Московского международного кинофестиваля

11:4223.06.2017
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Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Анна Горшкова (справа) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Валерия Кожевникова на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Актер Михаил Дорожкин со спутницей на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова (справа) на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Актриса Маруся Зыкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Дарья Повереннова на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Актриса Елена Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Итальянский актёр Франко Неро на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Российская певица Юлия Самойлова и её супруг, музыкант Алексей Таран на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Иранский режиссёр, председатель жюри основного конкурса Реза Миркарими и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков (справа) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Режиссер С.С. Раджамули (второй слева) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Алена Чехова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
На церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.Актриса Анна Горшкова (справа) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Помимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.Актриса Валерия Кожевникова на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Россию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.Актер Михаил Дорожкин со спутницей на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦеремония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова (справа) на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.Актриса Маруся Зыкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Среди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Дарья Мороз.Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Дарья Мороз.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Дарья Повереннова.Актриса Дарья Повереннова на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Дарья Повереннова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Елена Захарова.Актриса Елена Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Елена Захарова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.Итальянский актёр Франко Неро на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Приз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.Российская певица Юлия Самойлова и её супруг, музыкант Алексей Таран на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПредседателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.Иранский режиссёр, председатель жюри основного конкурса Реза Миркарими и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков (справа) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Председателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОткрылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.Режиссер С.С. Раджамули (второй слева) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Открылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.Актриса Алена Чехова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Всего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица и актриса Наталья Ионова.Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица и актриса Наталья Ионова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗавершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.На церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Завершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в МосквеЦеремония открытия Московского международного кинофестиваля11:4223.06.2017
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В российской столице стартовал 39-й Московский международный кинофестиваль. Церемония открытия главного киноcмотра страны — в фотоленте Ria.ru.

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