В российской столице стартовал 39-й Московский международный кинофестиваль. Церемония открытия главного киноcмотра страны — в фотоленте Ria.ru.
Церемония открытия Московского международного кинофестиваля
11:4223.06.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".
Торжественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.
В этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.
Помимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.
Россию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.
На фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦеремония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.
Церемония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.
Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.
Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.
Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.
Среди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.
Приз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.
Российская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПредседателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.
Председателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОткрылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.
Открылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.
Всего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.
Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗавершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.
Завершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.
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