Акции памяти, прошедшие в день начала Великой Отечественной войны

Останки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".

Останки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".