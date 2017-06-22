Нина, Панночка и Лиза: главные роли Натальи Варлей

Вместе с композитором Николаем Шершенем Варлей выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна...". На фото: актриса на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит". 2010 год.

Вместе с композитором Николаем Шершенем Варлей выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна...". На фото: актриса на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит". 2010 год.