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Нина, Панночка и Лиза: главные роли Натальи Варлей

11:2822.06.2017
(обновлено: 11:29 22.06.2017)
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Актриса Наталья Варлей
Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Кавказская пленница
Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
Актриса Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме Золото. 1972
Кадр из фильма Вий. 1967 год
Наталья Варлей в фильме Вий
Кадр из фильма 12 стульев. 1971 год
Артистка цирка и киноактриса Наталья Варлей перед выходом на арену
Актриса Наталья Варлей во время встречи с пионерами
Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка
Вручение премии Золотой орел на Мосфильме
Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги Во мне такая музыка звучит в Московском Доме книги на Новом Арбате
© РИА Новости / Георгий Тер-ОванесовПерейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца в семье капитана дальнего плавания. Ее детство прошло в Мурманске, а в конце 50-х годов семья будущей актрисы переехала в Москву.Актриса Наталья Варлей
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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Заслуженная артистка России Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца в семье капитана дальнего плавания. Ее детство прошло в Мурманске, а в конце 50-х годов семья будущей актрисы переехала в Москву.
© РИА Новости / ЧигляковПерейти в фотобанкВ 1965 году Варлей закончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства и стала работать эквилибристкой в Московском цирке на Цветном бульваре.Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости / Чигляков
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В 1965 году Варлей закончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства и стала работать эквилибристкой в Московском цирке на Цветном бульваре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлагодаря знаменитому клоуну-миму Леониду Енгибарову Варлей попала в кино. Именно он порекомендовал своему другу режиссеру Георгию Юнгвальду-Хилькевичу попробовать ее на роль в новом фильме.Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости
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Благодаря знаменитому клоуну-миму Леониду Енгибарову Варлей попала в кино. Именно он порекомендовал своему другу режиссеру Георгию Юнгвальду-Хилькевичу попробовать ее на роль в новом фильме.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВарлей досталась небольшая роль медсестры в комедии "Формула радуги". Ленту не выпустили на экраны, зато на Варлей обратила внимание ассистентка Леонида Гайдая, который в те дни готовился к съемкам "Кавказской пленницы", и Наталью пригласили на пробы. На фото: Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото". 1972 год.Актриса Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме Золото. 1972
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Варлей досталась небольшая роль медсестры в комедии "Формула радуги". Ленту не выпустили на экраны, зато на Варлей обратила внимание ассистентка Леонида Гайдая, который в те дни готовился к съемкам "Кавказской пленницы", и Наталью пригласили на пробы. На фото: Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото". 1972 год.
© Мосфильм (1967)После съемок в фильме "Кавказская пленница" Варлей ушла из цирка и поступила в театральное училище имени Щукина. На фото: кадр из фильма "Вий". 1967 год.Кадр из фильма Вий. 1967 год
© Мосфильм (1967)
После съемок в фильме "Кавказская пленница" Варлей ушла из цирка и поступила в театральное училище имени Щукина. На фото: кадр из фильма "Вий". 1967 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов "Вий", в котором Наталья Варлей сыграла роль Панночки. Актриса позже признавалась, что ей было страшно сниматься в этой ленте. Кроме того, после съемок ее стали преследовать неудачи.Наталья Варлей в фильме Вий
© РИА Новости
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В 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов "Вий", в котором Наталья Варлей сыграла роль Панночки. Актриса позже признавалась, что ей было страшно сниматься в этой ленте. Кроме того, после съемок ее стали преследовать неудачи.
© Мосфильм (1971)В конце 1960-х начале 70-х годов актриса также снялась в таких картинах, как "Семь невест ефрейтора Збруева" и гайдаевской версии "12 стульев". На фото: кадр из фильма "12 стульев". 1971 год.Кадр из фильма 12 стульев. 1971 год
© Мосфильм (1971)
В конце 1960-х начале 70-х годов актриса также снялась в таких картинах, как "Семь невест ефрейтора Збруева" и гайдаевской версии "12 стульев". На фото: кадр из фильма "12 стульев". 1971 год.
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкПосле окончания Щукинского училища Наталья Варлей поступила в труппу Драматического театра имени Станиславского, где проработала семь лет. На фото: Варлей перед выходом на арену цирка. 1967 год.Артистка цирка и киноактриса Наталья Варлей перед выходом на арену
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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После окончания Щукинского училища Наталья Варлей поступила в труппу Драматического театра имени Станиславского, где проработала семь лет. На фото: Варлей перед выходом на арену цирка. 1967 год.
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкВ 1970-80-е годы Варлей много снималась. Среди картин тех лет - "Большой аттракцион" (1974), "Соло для слона с оркестром" (1976), "Мой папа - идеалист" (1980), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Гостья из будущего" (1984). На фото: актриса во время встречи с пионерами. 1984 год.Актриса Наталья Варлей во время встречи с пионерами
© РИА Новости / Валерий Шустов
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В 1970-80-е годы Варлей много снималась. Среди картин тех лет - "Большой аттракцион" (1974), "Соло для слона с оркестром" (1976), "Мой папа - идеалист" (1980), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Гостья из будущего" (1984). На фото: актриса во время встречи с пионерами. 1984 год.
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкС середины 90-х годов Варлей практически перестала сниматься в кино, но стала активно дублировать зарубежные фильмы и сериалы. Всего она озвучила около двух тысяч ролей. На фото: Наталья Варлей на арене цирка. 1967 год.Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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С середины 90-х годов Варлей практически перестала сниматься в кино, но стала активно дублировать зарубежные фильмы и сериалы. Всего она озвучила около двух тысяч ролей. На фото: Наталья Варлей на арене цирка. 1967 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаталья Варлей с детства пишет стихи. В 1994 году она окончила факультет поэзии Литературного института. Актриса выпустила несколько своих стихотворных сборников. На фото: Наталья Варлей и Данила Козловский на вручении премии "Золотой орел". 2016 год.Вручение премии Золотой орел на Мосфильме
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наталья Варлей с детства пишет стихи. В 1994 году она окончила факультет поэзии Литературного института. Актриса выпустила несколько своих стихотворных сборников. На фото: Наталья Варлей и Данила Козловский на вручении премии "Золотой орел". 2016 год.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВместе с композитором Николаем Шершенем Варлей выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна...". На фото: актриса на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит". 2010 год.Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги Во мне такая музыка звучит в Московском Доме книги на Новом Арбате
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вместе с композитором Николаем Шершенем Варлей выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна...". На фото: актриса на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит". 2010 год.
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Заслуженная артистка России Наталья Владимировна Варлей отмечает 22 июня 70-летний юбилей. Спортсменка, комсомолка и главная кавказская пленница — в фотоленте Ria.ru.

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