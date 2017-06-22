Заслуженная артистка России Наталья Владимировна Варлей отмечает 22 июня 70-летний юбилей. Спортсменка, комсомолка и главная кавказская пленница — в фотоленте Ria.ru.
Нина, Панночка и Лиза: главные роли Натальи Варлей
11:2822.06.2017
(обновлено: 11:29 22.06.2017)
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© РИА Новости / Георгий Тер-ОванесовПерейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца в семье капитана дальнего плавания. Ее детство прошло в Мурманске, а в конце 50-х годов семья будущей актрисы переехала в Москву.
Заслуженная артистка России Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца в семье капитана дальнего плавания. Ее детство прошло в Мурманске, а в конце 50-х годов семья будущей актрисы переехала в Москву.
© РИА Новости / ЧигляковПерейти в фотобанкВ 1965 году Варлей закончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства и стала работать эквилибристкой в Московском цирке на Цветном бульваре.
В 1965 году Варлей закончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства и стала работать эквилибристкой в Московском цирке на Цветном бульваре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлагодаря знаменитому клоуну-миму Леониду Енгибарову Варлей попала в кино. Именно он порекомендовал своему другу режиссеру Георгию Юнгвальду-Хилькевичу попробовать ее на роль в новом фильме.
Благодаря знаменитому клоуну-миму Леониду Енгибарову Варлей попала в кино. Именно он порекомендовал своему другу режиссеру Георгию Юнгвальду-Хилькевичу попробовать ее на роль в новом фильме.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВарлей досталась небольшая роль медсестры в комедии "Формула радуги". Ленту не выпустили на экраны, зато на Варлей обратила внимание ассистентка Леонида Гайдая, который в те дни готовился к съемкам "Кавказской пленницы", и Наталью пригласили на пробы. На фото: Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото". 1972 год.
Варлей досталась небольшая роль медсестры в комедии "Формула радуги". Ленту не выпустили на экраны, зато на Варлей обратила внимание ассистентка Леонида Гайдая, который в те дни готовился к съемкам "Кавказской пленницы", и Наталью пригласили на пробы. На фото: Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото". 1972 год.
© Мосфильм (1967)После съемок в фильме "Кавказская пленница" Варлей ушла из цирка и поступила в театральное училище имени Щукина. На фото: кадр из фильма "Вий". 1967 год.
© Мосфильм (1967)
После съемок в фильме "Кавказская пленница" Варлей ушла из цирка и поступила в театральное училище имени Щукина. На фото: кадр из фильма "Вий". 1967 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов "Вий", в котором Наталья Варлей сыграла роль Панночки. Актриса позже признавалась, что ей было страшно сниматься в этой ленте. Кроме того, после съемок ее стали преследовать неудачи.
В 1967 году на экраны вышел первый советский фильм ужасов "Вий", в котором Наталья Варлей сыграла роль Панночки. Актриса позже признавалась, что ей было страшно сниматься в этой ленте. Кроме того, после съемок ее стали преследовать неудачи.
© Мосфильм (1971)В конце 1960-х начале 70-х годов актриса также снялась в таких картинах, как "Семь невест ефрейтора Збруева" и гайдаевской версии "12 стульев". На фото: кадр из фильма "12 стульев". 1971 год.
© Мосфильм (1971)
В конце 1960-х начале 70-х годов актриса также снялась в таких картинах, как "Семь невест ефрейтора Збруева" и гайдаевской версии "12 стульев". На фото: кадр из фильма "12 стульев". 1971 год.
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкПосле окончания Щукинского училища Наталья Варлей поступила в труппу Драматического театра имени Станиславского, где проработала семь лет. На фото: Варлей перед выходом на арену цирка. 1967 год.
После окончания Щукинского училища Наталья Варлей поступила в труппу Драматического театра имени Станиславского, где проработала семь лет. На фото: Варлей перед выходом на арену цирка. 1967 год.
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкВ 1970-80-е годы Варлей много снималась. Среди картин тех лет - "Большой аттракцион" (1974), "Соло для слона с оркестром" (1976), "Мой папа - идеалист" (1980), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Гостья из будущего" (1984). На фото: актриса во время встречи с пионерами. 1984 год.
В 1970-80-е годы Варлей много снималась. Среди картин тех лет - "Большой аттракцион" (1974), "Соло для слона с оркестром" (1976), "Мой папа - идеалист" (1980), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Гостья из будущего" (1984). На фото: актриса во время встречи с пионерами. 1984 год.
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкС середины 90-х годов Варлей практически перестала сниматься в кино, но стала активно дублировать зарубежные фильмы и сериалы. Всего она озвучила около двух тысяч ролей. На фото: Наталья Варлей на арене цирка. 1967 год.
С середины 90-х годов Варлей практически перестала сниматься в кино, но стала активно дублировать зарубежные фильмы и сериалы. Всего она озвучила около двух тысяч ролей. На фото: Наталья Варлей на арене цирка. 1967 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаталья Варлей с детства пишет стихи. В 1994 году она окончила факультет поэзии Литературного института. Актриса выпустила несколько своих стихотворных сборников. На фото: Наталья Варлей и Данила Козловский на вручении премии "Золотой орел". 2016 год.
Наталья Варлей с детства пишет стихи. В 1994 году она окончила факультет поэзии Литературного института. Актриса выпустила несколько своих стихотворных сборников. На фото: Наталья Варлей и Данила Козловский на вручении премии "Золотой орел". 2016 год.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВместе с композитором Николаем Шершенем Варлей выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна...". На фото: актриса на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит". 2010 год.
Вместе с композитором Николаем Шершенем Варлей выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна...". На фото: актриса на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит". 2010 год.
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