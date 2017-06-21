США
21.0621 июня21:42МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Гол разочарования: Россия уступила Португалии в матче Кубка конфедераций

20:0821.06.2017
(обновлено: 21:34 21.06.2017)
0560
Португальские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Болельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Вратарь Игорь Акинфеев, Криштиану Роналду и Федор Кудряшов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов (Россия) и Криштиану Роналду (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Игроки сборной Португалии радуются забитому голу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Виллиам Карвалью (Португалия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Футболист Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Седрик Соареш (Португалия), Юрий Жирков (Россия), Пепе (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Дмитрий Комбаров (Россия) и Седрик Соареш (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Виктор Васин (Россия) и Криштиану Роналду во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Главный судья Джанлука Рокки выносит предупреждение Денису Глушакову во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Футболисты Юрий Жирков (Россия) и Бернарду Силва (Португалия) и главный судья Джанлука Рокки во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
Футболисты Андре Гомеш (Португалия) и Александр Самедов (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосмотреть матч Россия – Португалия на столичный стадион "Спартак Арена" пришли почти 43 тысячи зрителейПортугальские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Посмотреть матч Россия – Португалия на столичный стадион "Спартак Арена" пришли почти 43 тысячи зрителей
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался после матч, что российские фанаты "давили" на сборную Португалии.Болельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался после матч, что российские фанаты "давили" на сборную Португалии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоналду забил первый и единственный мяч на восьмой минуте игры после подачи с левого фланга от Рафаэля Геррейро.Вратарь Игорь Акинфеев, Криштиану Роналду и Федор Кудряшов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Роналду забил первый и единственный мяч на восьмой минуте игры после подачи с левого фланга от Рафаэля Геррейро.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗащитник Федор Кудряшов не смог оказать достойного отпора.Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов (Россия) и Криштиану Роналду (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Защитник Федор Кудряшов не смог оказать достойного отпора.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБлагодаря мячу, забитому в ворота россиян, Роналду догнал форварда Лионеля Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную среди футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг.Игроки сборной Португалии радуются забитому голу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Благодаря мячу, забитому в ворота россиян, Роналду догнал форварда Лионеля Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную среди футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкК 20-й минуте хозяевам благодаря стараниям Дениса Глушакова удалось наладить контратаки.Виллиам Карвалью (Португалия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
К 20-й минуте хозяевам благодаря стараниям Дениса Глушакова удалось наладить контратаки.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлушаков и Роман Шишкин без особой эффективности посылали мяч в центр.Футболист Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Глушаков и Роман Шишкин без особой эффективности посылали мяч в центр.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЮрий Жирков де-факто работал в центре поля на позиции "под нападающими". Во многом благодаря ему у сборной России были подходы к воротам Руя Патрисиу, но не было развития в завершающей стадии и поддержки атаки.Седрик Соареш (Португалия), Юрий Жирков (Россия), Пепе (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Юрий Жирков де-факто работал в центре поля на позиции "под нападающими". Во многом благодаря ему у сборной России были подходы к воротам Руя Патрисиу, но не было развития в завершающей стадии и поддержки атаки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа 32-й минуте Игорь Акинфеев спас россиян от второго гола после расстрела Роналду из пределов штрафной.Дмитрий Комбаров (Россия) и Седрик Соареш (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На 32-й минуте Игорь Акинфеев спас россиян от второго гола после расстрела Роналду из пределов штрафной.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ начале второго тайма, на 50-й минуте, полсостава россиян так увлеклись созерцанием Роналду на бровке, что пропустили навес от его партнера и удар Андре Силвы головой в нижний угол.Виктор Васин (Россия) и Криштиану Роналду во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В начале второго тайма, на 50-й минуте, полсостава россиян так увлеклись созерцанием Роналду на бровке, что пропустили навес от его партнера и удар Андре Силвы головой в нижний угол.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа 80-й минуте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов пытался сподвигнуть своих подопечных на финальный штурм, выпустив вместо Федора Кудряшова центрфорварда Александра Бухарова.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На 80-й минуте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов пытался сподвигнуть своих подопечных на финальный штурм, выпустив вместо Федора Кудряшова центрфорварда Александра Бухарова.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЖелтые карточки в составе российской сборной показали Денису Глушакову, Георгию Джикие и Александру Самедову.Главный судья Джанлука Рокки выносит предупреждение Денису Глушакову во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Желтые карточки в составе российской сборной показали Денису Глушакову, Георгию Джикие и Александру Самедову.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУ португальцев предупреждения получили Пепе и Бернарду Силва.Футболисты Юрий Жирков (Россия) и Бернарду Силва (Португалия) и главный судья Джанлука Рокки во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
У португальцев предупреждения получили Пепе и Бернарду Силва.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгорь Акинфеев после встречи отметил, что сборная России провела хороший матч.Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Игорь Акинфеев после встречи отметил, что сборная России провела хороший матч.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня в Казани со сборной Мексики. Португальцы в этот же день в Петербурге встретятся с командой Новой Зеландии.Футболисты Андре Гомеш (Португалия) и Александр Самедов (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня в Казани со сборной Мексики. Португальцы в этот же день в Петербурге встретятся с командой Новой Зеландии.
Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов (Россия) и Криштиану Роналду (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и ПортугалииГол разочарования: Россия уступила Португалии в матче Кубка конфедераций20:0821.06.2017
Актер Дэниел Дэй-Льюис с танцовщицами перед премьерой фильма Девять в ЛондонеОбладатель трех "Оскаров" Дэниел Дэй-Льюис уходит "в отставку"18:0921.06.2017
Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небоСоревнования зенитчиков "Чистое небо"13:2421.06.2017
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в МосквеФиналистки конкурса красоты "Мисс Русское радио"11:5521.06.2017
Военно-транспортный самолет Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во ФранцииМеждународный авиасалон "Ле Бурже — 2017"19:5420.06.2017
Работа победителя конкурса Dog Photographer of the yearЛучшие снимки собак: победители конкурса Dog Photographer of the year16:3820.06.2017
Ведущий телепередачи В мире животных Николай Дроздов на лошадиНеутомимый путешественник и почетный эколог Николай Дроздов15:4920.06.2017
Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017Поиски подростков на Ладожском озере13:2220.06.2017
Актриса Николь Кидман раздает автографы в Сиднейском оперном театреНиколь Кидман: первая австралийка, получившая "Оскар"12:3420.06.2017
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в МосквеМеждународный форум "Атомэкспо"18:4719.06.2017
Все фотоленты
Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена