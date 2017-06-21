Гол разочарования: Россия уступила Португалии в матче Кубка конфедераций
20:0821.06.2017
(обновлено: 21:34 21.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосмотреть матч Россия – Португалия на столичный стадион "Спартак Арена" пришли почти 43 тысячи зрителей
Посмотреть матч Россия – Португалия на столичный стадион "Спартак Арена" пришли почти 43 тысячи зрителей
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался после матч, что российские фанаты "давили" на сборную Португалии.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался после матч, что российские фанаты "давили" на сборную Португалии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоналду забил первый и единственный мяч на восьмой минуте игры после подачи с левого фланга от Рафаэля Геррейро.
Роналду забил первый и единственный мяч на восьмой минуте игры после подачи с левого фланга от Рафаэля Геррейро.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗащитник Федор Кудряшов не смог оказать достойного отпора.
Защитник Федор Кудряшов не смог оказать достойного отпора.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБлагодаря мячу, забитому в ворота россиян, Роналду догнал форварда Лионеля Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную среди футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг.
Благодаря мячу, забитому в ворота россиян, Роналду догнал форварда Лионеля Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную среди футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкК 20-й минуте хозяевам благодаря стараниям Дениса Глушакова удалось наладить контратаки.
К 20-й минуте хозяевам благодаря стараниям Дениса Глушакова удалось наладить контратаки.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлушаков и Роман Шишкин без особой эффективности посылали мяч в центр.
Глушаков и Роман Шишкин без особой эффективности посылали мяч в центр.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЮрий Жирков де-факто работал в центре поля на позиции "под нападающими". Во многом благодаря ему у сборной России были подходы к воротам Руя Патрисиу, но не было развития в завершающей стадии и поддержки атаки.
Юрий Жирков де-факто работал в центре поля на позиции "под нападающими". Во многом благодаря ему у сборной России были подходы к воротам Руя Патрисиу, но не было развития в завершающей стадии и поддержки атаки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа 32-й минуте Игорь Акинфеев спас россиян от второго гола после расстрела Роналду из пределов штрафной.
На 32-й минуте Игорь Акинфеев спас россиян от второго гола после расстрела Роналду из пределов штрафной.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ начале второго тайма, на 50-й минуте, полсостава россиян так увлеклись созерцанием Роналду на бровке, что пропустили навес от его партнера и удар Андре Силвы головой в нижний угол.
В начале второго тайма, на 50-й минуте, полсостава россиян так увлеклись созерцанием Роналду на бровке, что пропустили навес от его партнера и удар Андре Силвы головой в нижний угол.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа 80-й минуте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов пытался сподвигнуть своих подопечных на финальный штурм, выпустив вместо Федора Кудряшова центрфорварда Александра Бухарова.
На 80-й минуте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов пытался сподвигнуть своих подопечных на финальный штурм, выпустив вместо Федора Кудряшова центрфорварда Александра Бухарова.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЖелтые карточки в составе российской сборной показали Денису Глушакову, Георгию Джикие и Александру Самедову.
Желтые карточки в составе российской сборной показали Денису Глушакову, Георгию Джикие и Александру Самедову.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУ португальцев предупреждения получили Пепе и Бернарду Силва.
У португальцев предупреждения получили Пепе и Бернарду Силва.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгорь Акинфеев после встречи отметил, что сборная России провела хороший матч.
Игорь Акинфеев после встречи отметил, что сборная России провела хороший матч.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня в Казани со сборной Мексики. Португальцы в этот же день в Петербурге встретятся с командой Новой Зеландии.
Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня в Казани со сборной Мексики. Португальцы в этот же день в Петербурге встретятся с командой Новой Зеландии.
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