Обладатель трех "Оскаров" Дэниел Дэй-Льюис

В среду стало известно, что британский актер Дэниел Дэй-Льюис "уходит в отставку". По словам его пресс-секретаря, Дэй-Льюис больше не будет сниматься в кино. "Он безмерно благодарен всем людям, которые с ним работали в течение долгих лет, и всем поклонникам", - сказала представитель актера Лесли Дарт. На фото: Дэниел Дэй-Льюис с супругой Ребеккой Миллер на 85-ой церемонии вручения премии "Оскар"