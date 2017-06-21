Британский актер Дэниел Дэй-Льюис объявил о завершении актерской карьеры. Роли, за которые актер был удостоен главных мировых кинонаград, — в фотоленте Ria.ru.
Обладатель трех "Оскаров" Дэниел Дэй-Льюис
18:0921.06.2017
(обновлено: 18:15 21.06.2017)
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© AFP 2017 / Frederic J. BrownВ среду стало известно, что британский актер Дэниел Дэй-Льюис "уходит в отставку". По словам его пресс-секретаря, Дэй-Льюис больше не будет сниматься в кино. "Он безмерно благодарен всем людям, которые с ним работали в течение долгих лет, и всем поклонникам", - сказала представитель актера Лесли Дарт. На фото: Дэниел Дэй-Льюис с супругой Ребеккой Миллер на 85-ой церемонии вручения премии "Оскар"
В среду стало известно, что британский актер Дэниел Дэй-Льюис "уходит в отставку". По словам его пресс-секретаря, Дэй-Льюис больше не будет сниматься в кино. "Он безмерно благодарен всем людям, которые с ним работали в течение долгих лет, и всем поклонникам", - сказала представитель актера Лесли Дарт. На фото: Дэниел Дэй-Льюис с супругой Ребеккой Миллер на 85-ой церемонии вручения премии "Оскар"
© Ferndale Films (1989)Свой первый "Оскар" Дэниел Дэй-Льюис получил за роль в фильме "Моя левая нога" в 1990 году. Этот фильм был основан на реальной истории ирландского писателя и художника Кристи Брауна, который родился с церебральным параличом, но смог научиться писать и рисовать лишь пальцами одной ноги.
© Ferndale Films (1989)
Свой первый "Оскар" Дэниел Дэй-Льюис получил за роль в фильме "Моя левая нога" в 1990 году. Этот фильм был основан на реальной истории ирландского писателя и художника Кристи Брауна, который родился с церебральным параличом, но смог научиться писать и рисовать лишь пальцами одной ноги.
© AFP 2017 / Scott FlynnСыграв Кристи Брауна, Дэй-Льюис получил "Оскара" за лучшую мужскую роль, а его напарница Бренда Фикер была удостоена премии за лучшую женскую роль второго плана. Фильм был отмечен и Британской академией, также вручившей Дэй-Льюису приз за лучшую мужскую роль.
Сыграв Кристи Брауна, Дэй-Льюис получил "Оскара" за лучшую мужскую роль, а его напарница Бренда Фикер была удостоена премии за лучшую женскую роль второго плана. Фильм был отмечен и Британской академией, также вручившей Дэй-Льюису приз за лучшую мужскую роль.
© AP Photo / Lefteris PitarakisАктер Дэниел Дэй-Льюис с танцовщицами перед премьерой в Лондоне фильма "Девять", в котором он сыграл известного и беспринципного режиссера Гвидо Контини.
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Актер Дэниел Дэй-Льюис с танцовщицами перед премьерой в Лондоне фильма "Девять", в котором он сыграл известного и беспринципного режиссера Гвидо Контини.
© Morgan Creek Productions (1992)Свои эксперименты с преображениями Дэй-Льюис продолжил, снявшись в экранизации знаменитого исторического романа Джеймса Фенимора Купера "Последний из могикан". Этот фильм в 1993 году был удостоен "Оскара" за лучший звук, а Британская академия отметила работу оператора фильма и гримеров.
© Morgan Creek Productions (1992)
Свои эксперименты с преображениями Дэй-Льюис продолжил, снявшись в экранизации знаменитого исторического романа Джеймса Фенимора Купера "Последний из могикан". Этот фильм в 1993 году был удостоен "Оскара" за лучший звук, а Британская академия отметила работу оператора фильма и гримеров.
© AP Photo / Franka BrunsОчередным большим успехом для Дэй-Льюиса обернулись съемки в ленте "Нефть", где он сыграл амбициозного и бездушного магната Плэйнвью. На фото: Дэниел Дэй-Льюис после пресс-конференции фильма "Нефть" в Берлине.
© AP Photo / Franka Bruns
Очередным большим успехом для Дэй-Льюиса обернулись съемки в ленте "Нефть", где он сыграл амбициозного и бездушного магната Плэйнвью. На фото: Дэниел Дэй-Льюис после пресс-конференции фильма "Нефть" в Берлине.
© AFP 2017 / Robyn BeckНа церемонии вручения премии "Оскар" в 2008 году "Нефть" удостоилась двух наград: Дэниэл Дэй-Льюис получил премию за лучшую мужскую роль, кроме того, академия оценила работу оператора фильма. На фото: Дэниел Дэй-Льюис, Тильда Суинтон, Марион Котийяр и Хавьер Бардем на 80-ой церемонии вручения "Оскара".
На церемонии вручения премии "Оскар" в 2008 году "Нефть" удостоилась двух наград: Дэниэл Дэй-Льюис получил премию за лучшую мужскую роль, кроме того, академия оценила работу оператора фильма. На фото: Дэниел Дэй-Льюис, Тильда Суинтон, Марион Котийяр и Хавьер Бардем на 80-ой церемонии вручения "Оскара".
© Miramax Films (2007)"Нефть" получила множество и других наград: "Золотой глобус" и премию BAFTA за лучшую мужскую роль, Серебряного медведя Берлинского фестиваля за режиссуру и премию Сан-Себастьян как лучший фильм года. На фото: кадр из фильма "Нефть".
© Miramax Films (2007)
"Нефть" получила множество и других наград: "Золотой глобус" и премию BAFTA за лучшую мужскую роль, Серебряного медведя Берлинского фестиваля за режиссуру и премию Сан-Себастьян как лучший фильм года. На фото: кадр из фильма "Нефть".
© AP Photo / Invision / Matt SaylesДэниэл Дэй-Льюис стал единственным актером Голливуда, получившим трех "Оскаров" за лучшую мужскую роль, благодаря ленте "Линкольн", которая вышла на большие экраны в 2012 году.
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
Дэниэл Дэй-Льюис стал единственным актером Голливуда, получившим трех "Оскаров" за лучшую мужскую роль, благодаря ленте "Линкольн", которая вышла на большие экраны в 2012 году.
© 20th Century Fox Film Corporation (2012)Роль шестнадцатого президента США принесла Дэй-Льюису не только золотую статуэтку, но и премию Гильдии киноактеров, премию BAFTA и "Золотой глобус". На фото: кадр из фильма "Линкольн".
© 20th Century Fox Film Corporation (2012)
Роль шестнадцатого президента США принесла Дэй-Льюису не только золотую статуэтку, но и премию Гильдии киноактеров, премию BAFTA и "Золотой глобус". На фото: кадр из фильма "Линкольн".
© AFP 2017 / Joe KlamarНаграду Дэниел Дэй-Льюису на церемонии 2013 года вручала также трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип.
Награду Дэниел Дэй-Льюису на церемонии 2013 года вручала также трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип.
© Miramax Films (2002)Запомнилась зрителям и еще одна роль Дэниела Дэй-Льюиса - Мясника Билла в фильме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка". "Оскаров" фильм не получил, однако работу Дэй-Льюиса отметила Британская академия, вручив ему премию за лучшую мужскую роль. На фото: кадр из фильма "Банды Нью-Йорка".
© Miramax Films (2002)
Запомнилась зрителям и еще одна роль Дэниела Дэй-Льюиса - Мясника Билла в фильме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка". "Оскаров" фильм не получил, однако работу Дэй-Льюиса отметила Британская академия, вручив ему премию за лучшую мужскую роль. На фото: кадр из фильма "Банды Нью-Йорка".
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