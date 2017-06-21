Финалистки конкурса красоты "Мисс Русское радио"

В этом году впервые в рамках конкурса 12 суперфиналисток отправятся в Крым. С участницами будут проведены фотосессии на фоне пейзажей Тавриды. Лучшие фото попадут в календарь "Мисс Русское Радио", который весь год будут разыгрывать в эфире радиостанции.