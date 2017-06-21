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Финалистки конкурса красоты "Мисс Русское радио"

11:5521.06.2017
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Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Мисс Алина Головина на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Вторая вице-мисс Валерия Сколота на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москв
Артисты на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Первая Вице-мисс Маргарита Курносова на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Певица Полина Гагарина на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Шоумен Александр Ревва на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
Вторая вице-мисс Валерия Сколота, Мисс Алина Головина и первая Вице-мисс Маргарита Курносова на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Москве
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФинал всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио" прошел накануне в комплексе Барвиха Luxury Village.Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Финал всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское радио" прошел накануне в комплексе Барвиха Luxury Village.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОбладательницей заветного титула стала представительница Москвы, студентка РГГУ 23-летняя Алина Головина.Мисс Алина Головина на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обладательницей заветного титула стала представительница Москвы, студентка РГГУ 23-летняя Алина Головина.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВсего в конкурсе приняли участие 25 претенденток из самых разных городов России.Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Всего в конкурсе приняли участие 25 претенденток из самых разных городов России.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВторой вице-мисс конкурса стала финалистка из Саратова, 18-летняя Валерия Сколота. Девушка учится в Институте правоохранительной деятельности Саратовской государственной юридической академии.Вторая вице-мисс Валерия Сколота на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москв
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Второй вице-мисс конкурса стала финалистка из Саратова, 18-летняя Валерия Сколота. Девушка учится в Институте правоохранительной деятельности Саратовской государственной юридической академии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ большом шоу приняли участие многие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, ВладиМир и ЮрКисс, Мот, Митя Фомин, Элина Чага, Александр Ревва и многие другие.Артисты на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В большом шоу приняли участие многие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, ВладиМир и ЮрКисс, Мот, Митя Фомин, Элина Чага, Александр Ревва и многие другие.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс Русское радио".Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс Русское радио".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОбладательницей титула Первой Вице-мисс конкурса стала представительница Тамбова 25-летняя Маргарита Курносова. Девушка является студенткой Московского института телевидения и радиовещания Останкино и аспиранткой ТГУ им. Г.Р. Державина.Первая Вице-мисс Маргарита Курносова на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обладательницей титула Первой Вице-мисс конкурса стала представительница Тамбова 25-летняя Маргарита Курносова. Девушка является студенткой Московского института телевидения и радиовещания Останкино и аспиранткой ТГУ им. Г.Р. Державина.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыступление Полины Гагариной в финальном шоу конкурса "Мисс Русское радио".Певица Полина Гагарина на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Выступление Полины Гагариной в финальном шоу конкурса "Мисс Русское радио".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВели финал конкурса певец Николай Басков и актриса, теле и радиоведушая Алла Довлатова.Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вели финал конкурса певец Николай Басков и актриса, теле и радиоведушая Алла Довлатова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году впервые в рамках конкурса 12 суперфиналисток отправятся в Крым. С участницами будут проведены фотосессии на фоне пейзажей Тавриды. Лучшие фото попадут в календарь "Мисс Русское Радио", который весь год будут разыгрывать в эфире радиостанции.Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В этом году впервые в рамках конкурса 12 суперфиналисток отправятся в Крым. С участницами будут проведены фотосессии на фоне пейзажей Тавриды. Лучшие фото попадут в календарь "Мисс Русское Радио", который весь год будут разыгрывать в эфире радиостанции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПлатья для вечернего выхода в финале конкурса для участниц были созданы в дизайнерском бюро AllaCouture Аллы Кравченко.Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Платья для вечернего выхода в финале конкурса для участниц были созданы в дизайнерском бюро AllaCouture Аллы Кравченко.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыступление шоумена Александра Реввы в Барвиха Luxury Village.Шоумен Александр Ревва на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Выступление шоумена Александра Реввы в Барвиха Luxury Village.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДефиле в купальниках на финальном шоу конкурса красоты "Мисс Русское радио".Конкурсантки на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Барвиха Luxury Village в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дефиле в купальниках на финальном шоу конкурса красоты "Мисс Русское радио".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВторая вице-мисс Валерия Сколота, Мисс Русское радио Алина Головина и первая Вице-мисс Маргарита Курносова во время награждения.Вторая вице-мисс Валерия Сколота, Мисс Алина Головина и первая Вице-мисс Маргарита Курносова на всероссийском конкурсе красоты Мисс Русское радио в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вторая вице-мисс Валерия Сколота, Мисс Русское радио Алина Головина и первая Вице-мисс Маргарита Курносова во время награждения.
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Во вторник стало известно имя обладательницы титула "Мисс Русское Радио". Девушки, прошедшие в финал всероссийского конкурса, — в фотоленте Ria.ru.

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